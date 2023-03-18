移民｜港女月入1.5萬移居內地力讚勁宜居：我已經變成一個小富婆

【移民中國｜移民】香港近年再掀起移民潮，英國、加拿大及澳洲亦成為了港人熱門移民國家。早前有名頻道主曾鎧琪 Alison【香港曾小妹】於個人頻道分享了移民內地的變化及個人感受，更大讚內地的生活。



【移民中國｜移民】曾鎧琪 Alison（Youtube@曾鎧琪 Alison【香港曾小妹】 截圖）

早前，有名90後香港女生「曾鎧琪 Alison【香港曾小妹】」拍片大談移居內地的心路歷程及所見所聞，她以「【移居內地3年回顧】深圳 VS 珠海 VS 清遠？離開香港🇭🇰最大感觸？」為題比較在港生活及內地生活的變化，影片一出隨即引來網民熱議，不少人網民都留言表示讚同，更留言表示：「住在香港，好大壓力，長期生活在這真係乜病痛都出黎」，一起來看看究竟吧！

移民｜香港居住 VS 移居內地

曾鎧琪是一位土生土長的香港人，如今不知不覺在內地定居3年，不時以港人角度拍片分享及記錄內地的美食及生活的所見所聞。問到分別時，她表示自己在港居住時由一日三餐至日常大小都有家人細心的照料。

【移民中國｜移民】移民｜香港居住 VS 移居內地（Youtube@曾鎧琪 Alison【香港曾小妹】 截圖）

直到移居內地直言感覺是一名「女主人」，即使是租屋，家中無論大小的東西都由自己決定，比較自由！但是在香港租屋搬出去住需要一筆費用，然而生活費簡直是把一個月的薪水一下子掏空，難以感受到生活氣息。

移民｜港女憶述居港住屋情況： 很辛苦！

移居內地前，女生過去亦曾分享自己在港生活，當時女生在香港曾租住唐樓居住，每天都要爬樓梯才回到家，$8,000港幣一個月20坪左右。雖則屋內有廚房及獨立廁所，但是空間相當小，基本上家中所有的物品都擠在一起，一回家推門當刻，門後已經會有一堆東西頂住。由於空間有限，廚房連抽油煙機都沒有，故此當時在家中炒菜或者炒辣椒的話，整間房連床褥都會充滿辣椒味，她坦言：「就很辛苦的那種感覺」。

【移民中國｜移民】移民｜港女憶述居港住屋情況： 很辛苦！（Youtube@曾鎧琪 Alison【香港曾小妹】 截圖）

移民｜在港房租壓力大 租房費用佔收入一大半

女生表示過去收入是$15,000港幣左右，然後每個月花費$8,000支付租金，在夏天的電費還要額外加多$1,000左右。她直言剛到在內地（深圳）生活時，完全是比香港好一半；後來再移居珠海後，整體生活素質再提升多一點點；如今來到清遠這種小城市，簡直是同一價錢做到最有錢人的事，笑言：「我已經變成一個小富婆在這邊」。

【移民中國｜移民】移民｜在港房租壓力大 租房費用佔收入一大半（Youtube@曾鎧琪 Alison【香港曾小妹】 截圖）

移民｜港女大讚內地不斷進步感自豪

曾鎧琪認為人應該腳踏實地做自己的事，且大灣區其他城市亦有不少機會，工種多元化。她曾於深圳 、珠海生活過一段日子，都大讚是文明的城市，如今再移居到清遠感到另有一番新體會，移居內地3年，生活過程亦真心覺得祖國多方面都在不斷進步，她亦感到相當自豪。

【移民中國｜移民】移民｜港女大讚內地不斷進步感自豪（Youtube@曾鎧琪 Alison【香港曾小妹】 截圖）

網民大感同意：香港我都想走！

影片上傳不久引來不少人都力讚：「住在香港，好大壓力，香港人的自私勢利，各家自掃門前雪，長期生活在這真係乜病痛都出黎，我好想帶媽媽回內地生活，她一定會生活得非常開心」、「在香港只足夠生存，回到大灣區就變小富婆了！香港工作做到65歲，還是擔心退休生活，死慳死抵的，只怕自己太長命，不夠錢花，但回到大灣區，絶對可以提早退休，還趁行得走得可以四圍遊歷全中國。」

資料來源：Youtube@曾鎧琪 Alison【香港曾小妹】