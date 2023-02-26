移民｜回流無望？港女揭移英「人血饅頭」4事件：傳媒讓人無退路

【移民英國｜移民】這幾年間香港掀起移民潮，早前更有名移英港人於當地輕生使不少人開始正視移民問題，其實不時看到有移民港人未能夠適應移民後當地生活，發現現實與期望差距有段距離。近日有名頻道主Chong San 沖先生於個人頻道分享了一名網民投稿「移英須知：好草不怕回頭吃，揭露英國的人血饅頭｜沖出黎講」關於她自己的移民經歷，以及她奉勸打算移民的港人務必要想清楚，甚至有一些人血饅頭的例子，到底是怎麼一回事呢？



回流無望？港女親揭移英生活中充滿人血饅頭

這名投稿的女嘉賓其實一而再，再而三提醒大眾移民非易事。眾所周知，移民要面對的不單單是財力上的壓力，再加上要重新適應當地環境，以及旁人給予的壓力，最後是需要考慮至有沒有退路的問題。一連串的憂慮下可謂「前無去路、後有追兵」所面對的精神壓力是十分大的。

【移民英國｜移民】回流無望？港女親揭移英生活中充滿人血饅頭（getty image）

女嘉賓憶述當時移民後已經花費大量金錢，又沒有工作坐食崩，唯有嘗試做生意，殊不知人生路不熟於是又虧蝕了一筆資金。之後其母不幸患癌，但生活依舊要繼續下去只好一邊做一邊虧本，內外壓力情況下最終女嘉賓得了抑鬱症。經歷長時間的沉澱後，她突然開竅硬著頭皮一人打三份工作，幸好難過的日子也不長，最終她也決定回港。通過自身經歷，女嘉賓認為如今有不少港人都是受傳媒渲染「因為被洗腦、因為自己相信了、因為傳媒製造恐懼令他們沒有退路」她認為這是十分極端的思想。

【移民英國｜移民】她認為這是十分極端的思想（《Chong San 沖先生》截圖）

移民英國｜1. 英國人同樣面對收入不足



女嘉賓坦言現今的英國人同樣面對收入不足的問題，一樣是付得起租金就三餐難溫飽；有錢買食物又負擔不到其他費用。這些問題整個英國大部分的人、中產以下的人都同樣面對同一個問題，她表示這些英國人沒有退路下最終落得的收場，就是無家可歸、做流浪漢。

【移民英國｜移民】移民英國｜1. 英國人同樣面對收入不足（getty image）

移民英國｜2. 英政府無支援



在疫情影響下，嚴重衝擊全球經濟活動，英國政府也面對同樣問題。儘管明白民眾生活困難貞亦難以支援，連國民保健署現在都沒有錢給，導致出現所有工人罷工，甚至連大型私人企業公司亞馬遜（Amazon）都有罷工情況。

【移民英國｜移民】移民英國｜2. 英政府無支援（getty image）

移民英國｜3. 英國樓市 vs 香港樓市



女嘉賓表示英國樓市跟香港樓市也是供不應求，由於每年英國的建屋量是追不上實質需要，從而導致英國長期處於一個供不應求的狀態，尤其是大城市特別是倫敦、曼城等等。在沒有工作及房貸高漲下，當地人根本無法負擔開支，唯有租房子。加上她直言英國全部都是外部投資，使英國整個樓市供應失衝及離地，英國也是在吃自己人的人血饅頭！

【移民英國｜移民】移民英國｜3. 英國樓市 vs 香港樓市（《Chong San 沖先生》截圖）

移民英國｜4. 租務問題



英國有不少房子經常日久失修，亦曾出現有小朋友因房子長期漏水、長期發霉而吸入過多霉菌而不幸喪命。遇上這種情況若果是政府的公共房屋，政府是可以出面要求維修，但是私人市場即使整個天花板倒下來，業主不肯維持都奈不何。

【移民英國｜移民】移民英國｜4. 租務問題（getty image）

資料來源：《Chong San 沖先生》YouTube