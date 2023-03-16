LV手袋價錢｜遊泰國買LV便宜5千？泰國達人授2指南買到保值熱門款

【LV手袋價錢｜泰國LV手袋｜泰國自由行】除了日韓台之外，泰國亦成為不少香港人的旅遊熱點，由於物價指數較低，讓不少人可任性地消費。一名內地網民於小紅書分享了於泰國購買相當划算，更坦言同款比其他地方便宜了約千元左右，以及親測購買經過以助大家「避雷」，有興趣的女生絕不能錯過！



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【LV手袋價錢｜泰國LV手袋｜泰國自由行】泰國買LV更伐算！足足相差1000元差價（韓劇《三十九》劇照）

泰國買LV更伐算！價錢足足相差一千元

各大奢侈品牌都深受女士歡迎，除了Hermès、CHANEL外，LV亦靠著經典耐看的款式贏得不少人氣。日前，有一名內地女生在小紅書發帖文分享了在泰國購買LV的經過，她表示自己於曼谷入手了LV Multi Pochette Accessoires 5合1手袋，比較下價格已比內地專櫃便宜200元（約$228港幣），再加上退稅後相差1000元（約$1,141港幣）差價。

【LV手袋價錢｜泰國LV手袋｜泰國自由行】內地女生在小紅書發帖文分享了在泰國購買LV的經過（RED@Cindylu 麓）

內地網民紛紛留言讚同：泰國買LV手袋價錢比國內便宜五千

帖文發佈後，不少網民紛紛都表示在泰國購買LV的確是十分划算，且有人所入手的款式比起帖主更為便宜：「我在曼谷買LV Onthego包比國內便宜五千啊」、「我對比了曼谷和普吉島LV的價格。我感覺跟國內差得不是很大，基本都是一、兩千左右，還得保證退稅成功！」、「泰國LV比香港便宜好多，但最便宜還是歐洲」。

根據香港LV官網，LV Onthego手袋現售HK$ 29,200，而泰國LV官網Onthego手袋現售฿ 115,000.00（約港幣$26,126)，基本上已經便宜了$3000左右，若再加上退稅後絕對有可能比起香港購入價便宜得多！

【LV手袋價錢｜泰國LV手袋｜泰國自由行】香港官網現賣HK$ 29,200（LV官網）

【LV手袋價錢｜泰國LV手袋｜泰國自由行】泰國官網現賣฿ 115,000.00（港幣約$26,126)（LV官網）

帖主提醒非「款款都平」 遊泰國LV手袋切記衡量一下價格

雖則有不少網民都表示在泰國購買LV划算，但有另一位帖主亦提醒大家入手時都要衡量一下價格。她表示自己在泰國一口氣買5個LV手袋，網上有不少人都推薦到Siam Paragon（暹羅百麗宮）購買，但帖主表示如今太多代購都會前往此地取包，故此Siam Paragon基本上都沒有熱門款，她個人建議可到泰國老字號貴婦百貨The Emporium或者是機場。

【LV手袋價錢｜泰國LV手袋｜泰國自由行】雖則有不少網民都表示在泰國購買LV划算，但有另一位帖主亦提醒大家入手時都要衡量一下價格。（RED@小婷婷）

泰國買LV手袋價錢｜貴婦百貨The Emporium

存貨多，更新速度也挺快，而且SA亦會讓你挑目前有的貨。看中的話即時取貨給你，絕不會藏在櫃子不給你。



泰國買LV手袋價錢｜機場

除了火熱款外，基本任何袋款都有。不過她表示都要看時間點和運氣，有心儀的手袋就立馬問SA，基本上你問她只要有，她都會拿出來的。此外早一點的航班的包款會較齊全，加上機場很方便，直接免稅，因此比市區再便宜多點。



【LV手袋價錢｜泰國LV手袋｜泰國自由行】至於大家最關心的價錢，帖主坦言不是款款都便宜，有些款便宜多一些，有些差不了幾百元。（《現正分手中》劇照）

至於大家最關心的價錢，帖主坦言不是款款都便宜，有些款便宜多一些，有些差不了幾百元，完全是根據每個款的定價。最後，帖主建議有意購買者不妨在到達的首天，先去市區幾間店舖查看，沒貨可查問SA能否預訂。若果可以，一般4天左右就到貨，到貨馬上去提就行了。如果不能預訂，那只好早點趕去機場的LV店碰運氣！