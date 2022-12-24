東京Chanel拒絕賣給遊客？遇日本人即改口：「包包還要嗎？」

近來日圓貶值，一眾喜愛奢侈品牌的遊客紛紛到日本掃貨。可是一名女士則於小紅書怒稱自己本來想著飛到東京大買Chanel，結果發現沒特別便宜之餘，Chanel店員更不肯賣手袋給遊客，只賣給日本人。



事主表示出發前已聽聞Chanel會把手袋藏起來，不賣給遊客。（小紅書 @kimmy）

事主表示出發前已聽聞Chanel會把手袋藏起來，不賣給遊客，但當時心想買到其他款也好，畢竟以為在日本買會便宜很多。豈料，發現退稅後的價錢還是和香港差不多，原來品牌短期內已調整價格了2次，因此在日本買Chanel並不划算。

事主又表示原本計劃去日本買一個沙灘手袋，跑了4、5間分店後，終於在銀座並木通店看到了一個黑色的，其他分店都只有黃色、紅色和綠色。可是，正當事主打算買下之際，店員卻稱這是「展示品不賣」。事主反駁明明有兩個，店員卻以兩個袋子的尺寸不同而多番推搪。即使經過比對後兩者並無不同，店員還是堅持不賣，多次表明沒有貨。

過了兩天，事主帶同日本朋友再次到訪店舖。當朋友直接用日語和店員溝通，說要那黑色的沙灘包，正準備結帳時，事主此時說要退稅，店員馬上改口指「展示品不賣」，只有黃色有貨。後來，朋友在埋單她自己想要的東西時，店員詢問：「還要不要黑色的沙灘包包？」這讓事主覺得這根本就是「你是日本人，我就賣你，你是遊客要退稅我就是展示品不賣！」

有網民在分享下留言，指覺得「最近日本Chanel的態度都很差，去新宿伊勢丹店，sa聽到我說中文態度很明顯就不耐煩了！」（小紅書 @kimmy）

事主亦質疑Chanel到底是不想人家退稅還是不想賣給遊客呢？再者，調整價格後的日本Chanel包包與香港差別不大，便建議「近期去日本旅遊想去Chanel買好手袋的還是算了吧！」不過其後亦有網民在分享下留言，指覺得「最近日本Chanel的態度都很差，去新宿伊勢丹店，SA聽到我說中文態度很明顯就不耐煩了！」、「Chanel規矩是自己訂的！」不過，另一網民指出不賣遊客原因是「擔心你是代購」，而不是不賣遊客，只是嚴禁代購，她指自己進去帶住老公、小孩「沒有指定要什麼包，就讓SA介紹就拿到金球！」