42歲董潔直播帶貨創2億銷售額爆紅　10年飽受責罵：一切從零開始

每天一條獨家原創視頻今年42歲的董潔，因為兩場直播而意外翻紅，慢條斯理的風格，沒有任何吆喝，被評價為「一股清流」、「最舒服的明星帶貨」。她在社交平台上敞開自己的生活，素顏出鏡，露出皺紋和痘痘，早上5點50起牀，利落地給上初中的孩子準備飯菜，烘焙、運動、穿搭，有一種過盡千帆後的坦然和鬆弛。



3月中旬，一條在北京見到了董潔，經歷了10年的低谷期，面對如今的「翻紅」顯得異常審慎而平靜，她知道外界的好惡、評價可能瞬息萬變，但「生活會給你蓄力，我可以一切從零開始。」

42歲董潔歷盡千帆低谷10年，靠「優雅」直播帶貨創2億銷售額爆紅，被譽為清流成「帶貨一姐」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自述：董潔 編輯：劉萌

01 有朋友說我像70後

大家說我的直播「火了」，我自己還沒那麼直觀地感覺到。可能因為我做演員久了，它不像一部戲火了，大家都會去看，討論裏面的角色。所以現在說實話，我是還有點沒反應過來。最初也沒有想那麼多，就單純覺得試試吧。你看我慢慢騰騰的，也不是衝着「賣得好」去的，用我最舒服的狀態，把我覺得好用的東西推薦給大家。直播的感覺，就挺像我平常陪朋友逛街的。因為我平常喜歡買東西，有朋友常拉着我一起逛，我就會當參謀一樣站在她身邊，告訴她這是什麼牌子，布料是什麼，然後跟她說「這件外套雖然貴，但是你值得買」（笑），比如兩件都很好看的時候，我會勸她等等另一件性價比更高的。

我沒有把自己構建在我只是一個演員，我永遠有我生活中的一部分。在網絡上分享日常，大概有1年多的時間，好像是在錄完《乘風破浪的姐姐》之後。一開始就是分享做飯，每天必做的事情，錄起來也方便。我媽媽很擅長做麪食，她包餃子、烙餅很好，但是炒菜就不如我，我們倆輪着來，孩子吃起來比較安心，也有新鮮感。有時候也做一些小餅乾，小甜品。

你不覺得兒時的記憶對一個人來講是非常深刻和重要的嗎？我是從小就喜歡做飯。六七歲的時候就常跟我爸看兩個電視節目，一個是動物世界，一個就是烹飪節目。我爸爸也喜歡做，他會教我怎麼用刀，手要這樣慢慢地窩起來，然後刀才不會切到你的手指。我爸媽是雙職工，上小學時放暑假家裏沒有大人，我就自己做炒飯、煮方便麪。那個炒飯的味道我到現在都記得，因為是豬油炒的，我們家會有一個小搪瓷盆，盛着肥豬肉熬的大油，只一小勺，加一點點雞蛋，最後撒點葱花，那個飯是最香的！

後來我10歲到部隊，16歲到廣州軍區，沒有灶台，我就買了一個電飯鍋，可以做麪條和燉菜，甚至後來我會拿它做炸雞塊、炸土豆餅。所以做飯這件事情，一直以來是給我帶來很多樂趣的。逛菜場我也喜歡，兒時我常常跟着媽媽去，因為在那幾個固定的攤位買，現在那些阿姨們都還記得我，比如海鮮老闆認識我，會偷偷告訴我去哪家店買水果會有優惠，就是這種老鄰居的關係，特別好玩。如今在北京生活了，我也是自己買菜，一次買足三四天的量。菜場都是大家忙忙碌碌熙熙攘攘的，戴上口罩，一般也不太會有人認識我。可能相對其他的演員朋友來講，我對這種日常生活的喜愛確實會多一些吧。

之前很多朋友覺得我像70後，說「你真的好會過日子啊」。一些細節他們會比較意外，比如有些質量很好的打包餐盒，丟掉了很浪費，它可以重複利用的，我就會留下來洗乾淨，然後盛米飯、饅頭放冰箱裏。這對我來講，就是很普通的一個生活習慣，我是覺得無論什麼年代的人，日子都得是那麼過的，應該也沒有什麼特別的。

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02 42歲了 想把主動權放在自己手裏

以前我是一個太不喜歡說話的人。人在順境的時候，其實不用想太多、說太多的，你會覺得好啊，是啊，行啊，有點被推着走，結果也都還不錯。遇到挫折之後，那個慣性還是在的，認為默默努力可以做到一切，但是你就會發現好無力，真的好無力，所有的事情都很無力。其實到現在，我跟《媽媽是超人》節目組同事都還是很好的朋友。不過有時候，還是會看到大家對於我和頂頂的一些誤解，我能去說什麼，我也不能去給他留言？

所以後來我就想，我真的需要從我的角度，告訴大家我是誰，我不要再讓他們，去用他們的角度，去發他們想要發的東西。不論結果好壞，至少把主動權放在自己的手裏。那我就想到做一個自媒體，放我最真實的日常，我的家人、朋友與我是怎麼相處的？很多事情不用我去說，自然會有一個解釋。我和頂頂現在更像是朋友的關係。因為他現在已經到青春期了，我不會再像他小時候，每件事要告訴他什麼是對，什麼是錯，更多地是交流各自的想法。他有自己的同學和朋友，也會自己出去玩兒。他現在跟我差不多高了，有時會把手搭在我的肩膀上，就是一種很鬆弛很舒服的母子關係。

給他做飯還是一個我蠻重要的事。頂頂現在上初中，7點鐘的校車，如果要帶午飯的話，我肯定要提前一個小時起牀的。因為孩子想要帶飯，你不可能說簡單應付過去。但我並不認為自己是「子女心」很重的人。可能你覺得我早上6點起牀給孩子做飯很辛苦，但我有見過一個朋友，她的孩子是過敏體質，學校食堂裏的很多東西，比如羊肉、海鮮這些吃不了，她每天中午給孩子送飯，送了整個小學6年時間。那你說她是子女心重嗎？我覺得不是。她是出於一個媽媽天然的對孩子的愛護和責任心。我見過挺多媽媽為孩子付出的 ，但這並不意味着她們失去自我，只是單純地儘自己的能力而已。

後來我也會分享其他的方面，比如護膚、穿搭、運動。我一般是淡妝，有時候直接是素顏。其實衰老是一個自然的過程，臉上沒有皺紋的話，是不真實的。我的生日在4月份，今年就快要到43歲了，比較艱難的是從39歲到40歲的那個坎兒，但是邁過也就邁過了。這可能跟我遇到的挫折是相關的，如果所有人都在說我好，說我真美，估計我也沒有辦法接受我有一天衰老，但是我的經歷告訴我，一切都要一點一點地去積累，我不可能永遠活在過去，活在照片裏。

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那在你的容貌之外，整個人的穿搭，就是你可以展現趣味和個性的部分。我一直是有看雜誌的習慣，尤其是世界各地的街拍，借鑑實用的搭配思路。也看藝術類雜誌，視覺衝擊力更大，能給你靈感。我自己是大概往30歲之後，就慢慢地不太會亂買衣服了，越來越喜歡一些簡約線條的。因為我本來很喜歡建築，那種作為一種整體的幾何感，所以穿搭上會有類似的思路。從前年開始，會明顯感覺到國內的服裝設計，無論是版型、面料，都在突飛猛進。我自己去挖掘一些大家還不熟知的東西，這個過程本身也是挺有樂趣的。

03 接受一切從零開始

生活和事業上，很難，到現在也還很難。那段經歷非常厚重，在別人的10年裏面，在我這兒好像是走了20年。我認為人生不可能簡簡單單地就像橡皮一樣擦掉了，但是你一定要儘量放下一些負面情緒。難過了，不能憋着，找朋友傾訴一下，然後哇哇哭一場就好了。第二天開開心心的，該幹嘛幹嘛。我這麼多年一直在演戲，一次一次地努力，然後一次一次地看着希望落空，有這麼一個反覆的過程。

《如懿傳》，《幸福一家人》和《您好！母親大人》這幾部戲都非常辛苦，但對我來講是演員生涯很重要的分水嶺。因為20幾歲時演的角色，跟我的性格是很貼的，像冷清秋我沒有過度地去塑造，好像就把她變成了我自己一樣，是一種本能的反應。但後來這幾部戲，尤其是《您好！母親大人》裏的丁碧雲，我有了演員的「創作欲」，付出了非常多的時間、精力還有情感，一段戲一段戲去打磨，可以說是我中年時期的代表作。但是大家對它的熟知度，跟《金粉世家》那是天壤之別，戲播完也就播完了，好像連點漣漪都沒有。肯定會難過的，但是我會覺得說，OK，你已經做到你認知上的99分，甚至是100分了，你證明過自己了。那好我們把以前全部忘掉，可以從零開始。

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以前會有很多人用「嬌弱」這個詞形容我，但我骨子裏是不太認同的，我覺得自己是一個有韌勁的人。我第一次演戲，就是《幸福時光》，導演想找十五六歲的小女孩，我當時已經20歲了，還有點嬰兒肥，他說你回去減減肥，我就悶不吭聲地回廣州了。差不多一個月的時間，從90斤減到80斤。早上只吃一片面包，中午水煮青菜，晚上不吃飯，其他時間就練功、游泳、跑步。當時有同學問董潔你幹嘛，我也不敢說，因為我怕，假如我落選了，到時候就我自己一個人失落好了。就這樣一個月之後再去見導演，他很震驚，覺得是另外一個人。現在想想，自己當時那股勁頭，也挺了不起的。

可能我演的角色，性格上有類似的地方，偏內斂、執拗，但我並不害怕這種重複。很多女演員都是到了人生的後半程才發力，像我很喜歡的鮑起靜，她一類重複的角色演了很久，突然間《殭屍》那部電影，大家一下子看到她了。我覺得所有的事情應該是水到渠成，而不是為了突破而突破，最重要的是認真對待每個角色，在重複裏去尋得進步。我作為演員的野心，並沒有奢望能拿獎。希望以後能再遇到一個好的角色吧，就像是《您好！母親大人》裏的丁碧雲那樣，以及可以跟好的團隊合作。

我進入影視行業算是有20年了，起起伏伏。外界的評價它是會隨時變化的，可能觀眾他看到某個新聞，剎那間就討厭某個演員，過一段時間刷到別的，又會轉變看法。我覺得這一點上，10年前跟現在相比，並沒有太大的差別。我現在能做的，是把自己的部分掌控好。真的需要把自己當成主體了，做好規劃，去接我喜歡的戲，主動去傳遞一些生活態度，至少我有思考過，努力過，而不是被別人牽着走。不管事業上結果如何，最終我的生活會一直在那裏，生活是最真實的，它不會騙人，你做了什麼就是什麼。回到家裏，我的孩子和爸媽，他們很愛我，周圍還有很好的朋友，我們就做一些最平凡普通的事情，買菜，做飯，聊聊天，這就很美好了。

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