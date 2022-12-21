美麗不應受身材所限！大碼女生與自己和解：自信穿出最喜歡的模樣

之前每次寫穿搭都有人説「還是要瘦」「只有瘦了才能這樣穿」，其實我一直覺得，不管是什麼身材，都可以穿出屬於自己的美。這次就請來了兩位達人來分享，她們不受身材限制，自信地穿出了自己的風格。



看完她們的分享，或許能幫大家打開新思路——一位是太陽小趙。用她的話説，自己是「白白胖胖、充滿希望」，一對梨渦非常可愛，笑起來超級甜。喜歡休閒舒服的穿搭。

太陽小趙：顯身材的衣服我也愛，穿上我會覺得自己魅力四射哈哈哈哈。（黎貝卡的異想世界提供）

另一位是李與書。她喜歡復古風和韓式風格，喜歡彩色單品，經常玩混搭。

李與書：最近幾年，我的審美觀念變得更包容了，對自己也更包容了，意識到不用刻意改變自己的身材也可以穿想穿的衣服，並且效果也不錯，就沒想過減肥了，健康就好了。（黎貝卡的異想世界提供）

她們還有一個很大的共同點是笑容都明媚好看，感染力非常強，我每次刷她們的圖和文字都能感受到那股積極、樂觀、自信的能量。但跟她們聊的時候我發現，她們也自卑過，經歷過不敢穿這不敢穿那的時期，也試過為了迎合大眾審美去改變自己。

所以這篇除了穿搭，我還請她們分享瞭如何建立自信、怎麼找到自己的風格。一起來看看吧：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一定要覺得自己是最美麗的女孩，別在意別人的想法，不要吝嗇展示自己的魅力。 太陽小趙

大家好呀~我是小趙，一個哲學專業的在讀研究生，今年24歲。身高170cm，體重67.5公斤，是肚子大屁股大的梨形身材~作為一個從小學三年級到現在都沒真正瘦下來的女生，成長路上聽了不少別人對我身材的評價，「看看你肚子上的肉」「快減肥吧，瘦一點更好看」……之前的確會有一些自卑情緒，會穿寬鬆的衣服遮肉，或者穿覺得會顯瘦的一身黑，拍照的時候會擋住半邊臉。

大學的時候總有人叫我「小胖子」，每次聽到我都很生氣，減肥的動力之一就是以後不要再聽到有人説我胖。但是減完之後還是有人叫我「小胖」，然後我就明白，每個人關於胖瘦美醜的標準不同，根本沒有必要為了別人的眼光去改變自己。我看美劇裏的女孩，她們肚子上有肉肉，臉上有雀斑，但卻是那麼自信有感染力，後來我就實現了這種「自我和解」。有肉肉真的無所謂，只要給人的感覺是舒展的就好。現在對女生的要求真的好高，吃完飯肚子凸出來會被説，小腿粗會被説，匪夷所思，為什麼要被人這麼要求啊！

我前幾年每次P圖都要P很久，直到P成模特身材才會發朋友圈，然後收穫一堆贊和誇獎，現在看來連帶著誇獎都是假的，因為被誇的只是經過軟件後期處理過的自己。現在我拍照後期就調個色，朋友看到我發的朋友圈，説好看是挺好看就是有小肚子p掉就好了，然後我果斷拒絕哈哈，只要自己喜歡就好，別人的看法真的沒有這麼重要。

我一直覺得自己就是一個普通的人，穿得也很普通。在穿衣搭配上，要多嘗試才會找到自己的風格，而且每個時期的風格都會隨著自己當時的心境發生變化。我現在比較喜歡休閒舒適的風格。夏天喜歡穿吊帶，秋冬喜歡衞衣和牛仔褲，對我來説舒適耐穿很重要，顯身材的衣服我也愛，穿上我會覺得我魅力四射哈哈哈哈。

我不太適合比較正式的衣服，穿上會覺得透不過氣，好像不是我的衣服。裙子也是，早上穿裙子出門中午就得回家換，牛仔褲運動鞋才是我的愛。我在東北比較冷嘛，秋冬必備的單品是質感好的大衣和羽絨服。外套穿得厚，但不影響我可以在裏面穿自己喜歡的衣服，而且冬天對微胖姐妹更友好啦，可以選擇遮肉顯瘦的搭配哈哈。一件質量好的打底衫也很有必要，想要保暖的話可以在外面配襯衫、衞衣、毛衣。牛仔褲也是必不可少，百搭又抗風。毛線帽我也很喜歡。不想秋冬太沉悶就會運用一下色彩搭配，比如説棕色和綠色、黑色紅色，有時候加一點顏色就會比較出彩啦。

我覺得想要變自信，非常有必要的一步是遠離打擊你的朋友，多跟積極向上的人在一起。同時也要改變自己。如果對自己身材真的不滿意，連自己都看不過去，那每天宣揚要自信也是無濟於事，一定要行動起來去運動，邁出改變自己的第一步！我現在也在堅持運動，一週三次左右，每次一兩個小時，出汗會讓我開心，調節生活節奏，心態也會變很好！

説實話，我有收到過類似「她這麼喜歡運動還是沒有瘦」等等不太友好的評論和私信，剛開始會有些不舒服，不過後來一點都不會影響我的心情，不開心我還會懟回去哈哈，內心呼喊少來定義我！而且大多數姐妹都很友好很暖（瘋狂比心！！）姿態也會影響心態，走路抬頭挺胸，交流的時候看著對方的眼睛，敢於説出自己的真實想法。要去做一直不敢嘗試的事情，完成之後就會有「也沒這麼難嘛，我好像可以完成任何事哎」這種感覺，這就是我自信的來源。

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我發現不用刻意改變自己的身材也可以穿想穿的衣服。 李與書

姐妹們好呀，我是99年的獅子座，現在在杭州做策劃類的工作。身高172cm，體重65公斤，體型嘛，是偏向四六分的蘋果型身材。在形成自己的審美觀念之前，我最喜歡杜鵑那樣的骨感身材，覺得穿衣服非常好看，也能嘗試更多風格。為了減肥，我試過跑步、跳繩、游泳、節食……但每次都會非常快地以管不住嘴告終，我就是很典型的「每天都是減肥的第一天」那種人。但最近幾年，我的審美觀念變得更包容了，對自己也更包容了，意識到不用刻意改變自己的身材也可以穿想穿的衣服，並且效果也不錯，就沒想過減肥了，健康就好了。

改變不是從某一刻決定或者發生的，是超級多的新嘗試的累積。這些嘗試包括換髮型、染頭髮、穿吊帶、學會戴貝雷帽、換腮紅顏色、學新的眼妝……等積累到一定程度以後，身邊的人開始意識到我的變化，然後我才忽然發現，咦，自己好像跟以前不一樣了。我以前不敢穿緊身衣，不敢穿吊帶，後來試了發現，夏天穿吊帶真的好舒服好涼快！就衝這點也要狂穿！！

我的穿搭其實沒有很大的難度，因為我偏愛寬鬆的衣服，到了秋冬裏面還能穿很多件。今年我偏愛羽絨服，冬天的穿衣重點就是，保暖為主，多用色彩單品！平時利用率最高的就是帽子，這樣我可以不洗頭，還能讓整個穿搭更有層次嘿嘿。白色的襪子也有很多，不管什麼穿搭它都能配合得很好。經常穿黑色皮鞋，它們可以讓任何搭配變得復古起來。我還有非常多耳夾，珍珠和金色環形的為主，算自己的小亮點吧。

我本身就是高個子，現在也不是很在意自己的身材，所以不會往顯高顯瘦這個方向去思考穿搭，真實存在的東西也不會想要去修飾~其實我的好多穿搭在實際看起來會顯矮顯胖，甚至會有很多人覺得，我看起來身高根本沒有172，但是一站到我的身邊就會發現，原來這個人真的很高哈哈哈。我覺得穿衣服是為了身體，但如果是穿搭，更多的是想表達個性或態度。如果侷限於修飾身材，會少了很多有意思的東西。

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不過在穿衣搭配上，我到現在還沒找到最適合自己的風格，因為還沒有嘗試完目前認識到的所有風格。我有非常喜歡的風格，就是我展示比較多的復古風和韓式風格，不管怎麼嘗試，最後還是會對這類穿搭心動。

分享幾個我覺得有助於找到適合自己的風格的方法：首先穿的衣服要合適你的身形。我小時候不懂，雖然是高個子，但買的都是均碼的衣服，非常不合身，穿起來就不好看。其次是認可或者包容儘可能多的風格。如果認可的風格很侷限，那能嘗試的衣服就很侷限，可能就會錯過真的合適自己的。説實話，如果是再早一點的年紀，我是無法理解紅絲襪、貂、仿皮草這些衣服的，但現在我已經蠢蠢欲動了哈哈哈。

如果喜歡的話，可以多接觸藝術類的作品（電影、展覽、電視劇、雜誌圖等）。看這些能帶來很多穿搭靈感，還有色彩的感受，能很直接地融入到自己的穿搭裏。我非常喜歡看電視劇、電影、紀錄片，還會刷各個教授的b站視頻（bilibili），對審美真的有超級大的幫助。特別是電影，我尤其喜歡伊力盧馬，非常直接地影響了我對色彩的感受。整個人審美和思維都更開闊了以後，對自己的認知也會不一樣。

最後就是，一定要拋開身材、拋開外貌，單純從喜不喜歡來想，要不要去嘗試某種風格。我以前也想不到，自己會完全不顧及小肚子去穿吊帶、不顧胸型去穿緊身上衣，但現在我不僅做到了，還覺得自己這樣非常好看。而且一個人自信去展現的時候，氣質一定是大過好不好看的，甚至還會改變別人的看法，「原來還能這樣哈哈哈」~

我非常喜歡混搭，在穿衣上不算有限制，如果是我能想到的混搭，我都會試一試的。如果穿到效果沒那麼好的就立馬換掉哈哈哈哈，效果不好，那就是不喜歡，不要在自己不喜歡的東西上浪費時間。但如果是別人覺得效果不好，我覺得好看，那就不care別人的想法了，誰都不能審美綁架我。

有件事我要特別説一下哦，我一直很喜歡自己的小眼睛，從來沒有因為這件事自卑過。我的眼睛雖然不大，但笑起來彎彎的，特別有神，就算小時候會有很多小朋友嘲笑我的眼睛很小，甚至會説「全班只有你的眼睛最小」這類話，但對我沒什麼殺傷力，因為我從來不覺得這是我的弱點。還有一部分原因是，我媽媽從小就會對我説：「你的小眼睛看起來又機靈又可愛，真奇怪，怎麼你的小眼睛這麼有神這麼好看啊」這些話，所以我從小就覺得自己的眼睛很特別哈哈哈哈。不過我確實試過貼雙眼皮，在大學話劇演出的時候因為角色需要貼過，但貼了以後感覺和我整個五官非常不搭，沒有原本的樣子協調好看，所以我再也沒有幹過貼雙眼皮這件事。

「做自己」説起來簡單，但我也是花了很多時間才成長為現在的樣子。我最直接的努力就是賺錢，不遺餘力地搞錢。因為想要賺錢，我做過超級多兼職，做過地推、給樓盤打電話、輔導機構老師、禮儀、翻譯、櫃姐……手頭有了更多的錢以後，整個人會更有底氣，也能滿足自己更多的物質需求，比如給自己換手機、買相機、玩膠片、定期和朋友去旅行、買行頭等等，看到想買的東西就會毫不吝嗇地買。（不鼓勵我的消費觀哈哈哈，但是搞錢真的非常重要。）

還有一個努力就是一直去做讓我很害怕的事情。我越怕什麼，我就會逼自己去試試看，到不怕為止。我以前一上台聲音就會發抖，然後上了大學就逼自己，只要有上台的機會就上。到最後，我每次上台都很淡定，甚至可以上台演戲哈哈哈，大學期間參演了話劇《雷雨》，而且飾演的是和我本人形象反差特別大的繁漪。這是一段讓我非常非常驕傲的經歷！所以我會用大膽來形容做自己，每次挑戰，都鼓了很大的勁。而且每次挑戰成功都是對自己的鼓勵：這麼難的事我都做到了，還有什麼事是不能擺平的呢？然後整個人就會自信爆棚哈哈哈。

我平時也會被問怎麼才能變自信，我覺得不能太著急，也不要趕潮流。不要因為大家都在説做人一定要自信就覺得：「怎麼所有人都這麼自信，只有我自卑啊，那我也要趕緊自信起來」。也不要因為最近在流行什麼，但我沒有就覺得自己out了。不是別人不自卑，只是大家自卑的點不同而已，你羨慕別人的同時，別人也可能會因為你身上的某個點羨慕你。

所以，不要把精力用來糾結自己不好的地方，要用來發揮你的長處。像我沒有很精緻的五官，也沒有很苗條的身材，但我會穿搭啊，我會寫東西啊，我會拍照啊哈哈哈，做擅長且喜歡的事情，才會讓你越來越好，反覆糾結缺點是不會變好的。也不要排斥自卑，我看起來很陽光自信，但還是會有自卑的時候呀~完全不妨礙我越來越自信啊！

呼~又是好長好長的一篇，喜歡這篇的小夥伴記得點點在看，為她們打氣呀~你們有什麼變自信的方法、拍照的技巧，都可以來留言哦。今天就到這裏，祝大家都能自信滿滿，開心地度過每一天。

【本文獲「黎貝卡的異想世界」授權轉載，微信公眾號：Miss_shopping_li】