7日賺26K達成財務自由　小紅書博主：這些副業沒人做，卻很賺錢！

有人說，世界上最真實和踏實的就是錢，因為只要你肯努力，就不怕錢不會來。你喜歡的人或許不會喜歡你，但是你喜歡的錢卻可以用錢買到，因此不少女生都已經拋開戀愛腦，專注搞錢這回事。



一名小紅書博主@雅琪陪你成長分享了自己在7天假期裏，靠副業賺了23,000人民幣（約26,000港幣）。這個數字相信是許多人的月薪或更多，那究竟她是怎麼在7天假期，穩賺這筆錢的呢？首先，她在假期中經營了自己的博主事業，在小紅書上靠寫筆記文章，並且接獲了2個業配筆記，這兩篇筆記她就賺了3000人民幣（約3400港幣）。

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因為這名博主本身會剪輯視頻以及修圖，她接獲了2名客戶剪輯以及4單修圖工作，收穫了1500人民幣（約1700港幣）。除了這兩項收入，她還有把照片放到圖源網站上售賣，但這一項副業暫未獲得什麼收益，仍需要等待一段時間。另外，她平常有進行投資，在這段期間她獲得了投資的回酬，有19,900人民幣（約22,600港幣）的收入。

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博主還推薦女生們可以考慮經營一些偏冷門的副業，比如懂得剪輯修圖，就可以接一些修圖和視頻剪輯的活當副業，又或是你本身善於拍照也喜歡攝影，則可以將你的作品放到圖源網站上售賣。另外，喜歡打遊戲的朋友們也可以參考如何做自媒體遊戲推廣，據說只要別人通過你遊戲視頻上的鏈接點擊去玩這個遊戲，你就可以獲得抽成，是一種訊息差賺錢方式。

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與其每天擺爛無病呻吟，等待著某天突然暴富，倒不如勤勞賺錢。商機處處有，只要踏出第一步，就可以為自己帶來不少收入！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】