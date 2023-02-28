自小居無定所　24歲女生用1萬首期給自己一個家　為供樓日洗10蚊

這是《100個中國女孩的家》第37期，帶大家去看一個敢想敢做的東北女孩的家~這位東北女孩叫番茄，她做了一個很有爭議的選擇——在讀研時，偶然看到了一個免息貸款買房的信息，於是她毫不猶豫交了1萬元首付，在市郊買下了一套80平的房子，還沒畢業就背上房貸，還從此過上了每天只花10塊錢的低物慾生活。



和小夥伴們聊時，有人覺得這個屋主太冒險，還沒畢業就敢負債，完全沒有抵禦風險的能力，想想就要焦慮；也有人覺得她敢想敢做，居身之所先搞定，也會安心和有動力去奮鬥。我們一致覺得這個話題還挺有意思的，也代表了一個關於買房很普遍的爭議，於是專門請來屋主番茄聊聊她的故事和想法。

猜猜她為什麼會這麼選？點開就可以看到啦~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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付1萬首付，24歲擁有了自己的家

嗨，大家好~我是來自東北的番茄，來跟大家嘮嘮我買房的故事。我在瀋陽讀犯罪心理學的研究生，去年六月，在當地買了房，24歲這年，我住進了屬於自己的家。別人問我怎麼做到的，其實真的是兩袖清風，啥也沒有，全靠勇氣。本來我只有2萬塊積蓄，怎麼都買不起房的，但因為經濟形勢不好，開發商允許首付分期，突然讓我覺得能夠得著房子了，便開始著手準備。只看了兩套，我就定下來了。這個家在郊區比較偏的位置。去掉公攤後還剩70平（約753呎），看著很像loft，其實是住宅，只有客廳區域是挑高的。

同學説，我買房就像買白菜一樣。我覺得吧，世界上好房子那麼多，總歸有比它更經濟實惠的，當我定了一個，就可以安心去做別的，不用再為選哪個徘徊糾結。買房，沒找家裏要錢。我覺得在買房或做一些人生大決策時，如果完全靠自己，就擁有絕對的支配權，想怎麼弄就怎麼弄，但如果家人幫忙，我還會猶豫，是不是得聽聽他們意見。

另一個呢，也是付得起。房子總價68萬人民幣（折合約港幣77萬），首付分期後我只用付1萬塊，之後第一、二年各還2萬，第三、四年各還4萬，第五、六年各還6萬，逐年遞增……但到裝修，我就得尋求外援了，找我媽，我哥，還有同學總共借了11萬。裝修時我非常努力去省錢了，自己設計，再找一個個工人來做，所有材料都是網購，後期全屋保潔都是自己來的。整個軟硬裝一起，差不多花了10萬塊。現在，很多地方還能看出「窮」的痕跡。比如我家的門很少，除了通透，也是為了省錢。到二樓本來需要做個樓梯，一問要七千塊，我就放棄了，現在每次都扛著一個大梯子上去。買房貸款籤合同，還有裝修，全部都是我一個人搞定的。（編按：文章所有金額均以人民幣計算）

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買房後，我每天只能花10塊錢

買房前，我有做兼職的存款，有獎學金，學校發的補助，還有家裏人打的生活費，可以説吃喝不愁，過得也挺瀟灑。買房後，消費確實降級很多。獎學金要拿來還債(11萬借款已經還了2萬），我媽給的生活費去還兩千的房貸，我們學校每月會發500塊補助，就是全部生活費了，我規定自己每天花不超過10塊。形勢逼人，我迅速學會了做飯。

其實自己做的話，一天5到8塊錢就夠了。我會去美團上買菜，四五十塊夠吃一週。一次性買菜，更容易把控數量和預算。我會買紫米飯，一鍋煮一週的量，用分裝盒裝好；菜呢，就愛買便宜的大顆椰菜，炒飯特別好吃；大白菜也是首選，兩塊錢一大顆，能吃四頓，很適合和薯仔冬菇雞胸肉做成燉菜，香噴噴。每週有一天，我會買點蝦或牛肉，對自己好一點。我大學時就有健身的習慣，就發現健身食譜和省錢後吃得也差不多嘛，都是雞胸肉、蔬菜、雞蛋、燕麥之類的，健康也不貴。

很多人會覺得，一定很難熬吧，但我每天都過得挺開心的，沒錢就有沒錢的活法。我不怎麼化妝，護膚用大瓶的薏仁水和大寶乳液，就夠了。愛好也很多，自己玩滑板，畫畫，彈吉他，不用怎麼出去消費。昨天我朋友來，我倆去了博物館，逛得很開心，還不花錢。

就是請不起同學吃飯，她們來找我玩兒，要自己掏錢買菜，但同學也知道我啥情況，時不時帶菜上門資助我一下。當我知道有一個對自己來説更重要的東西時，就會捨棄吃喝。比如大學時我報過一個巴西柔術的班，為了儲報班的錢省吃儉用了好一陣子。我備戰考研時，連續4個月都吃一樣的午飯，每天打1塊錢白菜+1塊錢豆腐，同學覺得很不可思議。當時我滿心想的是考研，吃對我來説沒那麼重要，而且當你用腦很多又餓又累時，無論吃啥我都能感受到快樂。

有了自己的房子，我的內心特別有安全感。如果我買了很多喜歡的東西，但沒有一個容身之所，對我來説才是真正的難過。雖然現在每天只能花10塊錢，但我未來肯定會有好的時候。

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買房是我從小就有的執念

有人説，為啥不等畢業有了收入再買房，會更穩妥一點。這可能是我人生的一個執念。小時候因為家庭的一些原因，我媽經常帶著我租房住，一直租到我讀大學。很多屋子住宿條件不好，甚至很差。我在讀小學時就已經有了買房夢。童年沒有得到的東西，你長大後會特別想擁有。它有點像阻擋在我人生髮展前的那座大山，得先擁有個房子，再去完成其他的事情。

我在浙江上大學時，就開始思考過這件事，但那邊的房價和人工費好貴，對比之下還是瀋陽更可行。雖然工作沒有那麼好找，但醫療各種設施比較完善，物價比南方低很多，離我的家鄉也近。所以當刷到能首付分期時，我就覺得機會來了。早買早享受，靠自己儲首付還要儲很多年，那個享受的時間就得大大延後了。而且有了房我可以去做家居博主，這都是機會。

我比較擅長給自己「洗腦」，凡事總想著積極的一面，以前意識不到，長大後我發現很多人不是這麼想的。就像我和同學説想做自媒體，他説有錢人才有資本做，我們普通人根本做不起來。那時我突然意識到，大多數人面對未知的事情都抱著一種消極的態度，總覺得因為某些客觀原因導致自己做不到，然後寧可躺著，也不去嘗試。我的人生態度是，不要想著這個事情多完美地進行，開始就好了。而且只要一開始，就一定會在這個過程中獲得快樂。

人的一生很短暫，刨掉吃飯睡覺上廁所，為了生活奔波勞碌，其實真正自己能支配的也就10多年，我想去做的事情，都會盡量去試試，不給自己泄氣。很多人覺得我的做法太莽撞，用東北話説叫「虎」。我的個性是不會考慮太多，但會為自己做的選擇承擔結果，比起遺憾沒有去做，我更想做完再後悔。更何況，我也評估過風險。

我大學時瘋狂兼職，做過很多工作，這個經歷讓我覺得自己是有賺錢能力的。明年我就畢業了，研究生買房有4萬塊人才補貼，可以拿來付首付分期。至於房貸，我有信心，就算去打散工也能還得了。我爸媽都有工作，拿最壞的打算，我找不到工作，他們也可以幫我先撐一下，等穩定了再還給他們。我並不是一下子背上幾百萬房貸那種，經過多方評估，我覺得自己還是比較安全的。對我來説，任何困難在買房這個願望前都不算困難，比如生活剋扣自己或去打幾份工，都不算啥。在我生命的優先次序裏，安全在房子之上，房子在其他消費之上。

沒房子時，我就看過《100個中國女孩的家》 的欄目，可能有種代償心理，因為沒有就更會懷有憧憬，假裝自己擁有。讀大學的時候我很愛窮遊，有時坐在大巴車上，到了晚上，萬家燈火亮起，看著那星星點點的那一瞬間我會覺得很孤單。但現在有了家之後，即使我在外面玩，無論多晚，也知道自己有個歸處，那種感覺很安心。

古人説先成家後立業，我覺得自己一買房，心理在某些方面就成長了。可能是當你有了家，就心安了。小時候我特別羨慕別人可以帶朋友來家裏玩，因為我家特別小，帶人來屋裏都坐不下。那時家對我來説，是一種底氣，一種維持自尊的方式。長大以後，家是一個讓我成為自己的空間，很多時候，是社會或父母灌輸價值觀，告訴你要怎麼成長，但我始終感覺，那可能不是真正的我。

我有很多想學的東西，比如書法圍棋各種亂七八糟，我知道有個地方，無論我學得多爛，多不堅持，它還會包容我，在這裏我永遠都有可以下次重來的機會。我家現在左鄰右舍都沒住人，每天早上我會把音樂開得大大的，有時放聲唱歌，大喊大叫，或跳個舞，跟自己演情景劇，非常快樂，家是一個讓我可以放肆做自己的地方。

最後的話：看番茄在社交平台上，分享自己每天只花了幾塊錢。有時吃著樸素的飯菜，或者早起翹著腿在吧枱喝水，我印象很深的，是她臉上時常流露出老大爺般愜意的神情，那是一種發自內心的幸福感。房子對她的優先級別太高了，所謂的吃苦、降低生活質量、揹負債務，對她來説完全抵消不了那種圓夢的快樂。最後也想問問大家，如果你是她，會選擇買房嗎，以及願意為買房降低生活質量嗎？

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