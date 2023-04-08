風水｜內地女疑灣仔酒店撞鬼！蘇民峰：旅行住錯房住3日病3日

風水｜不少人入往酒店房前都會習慣敲門，亦會避免住酒店尾房，都是以防撞鬼。日前，一名內地網民於個人社交平台分享，自己與家人來港旅遊，並預定入住一家位於灣仔的4星級酒店，正當快到達酒店時，發現酒店的後方的山竟然「全是密密麻麻的墓碑」。但她心想「訂都訂了」，只好硬著頭皮入住，殊不知怪事連連。



風水｜不少人入往酒店房前都會習慣敲門，亦會避免住酒店尾房，都是以防撞鬼。（RED）

風水｜內地女疑酒店撞鬼！電視自己打開＋耳邊突傳怪聲

事源，事主跟丈夫從朋友房間玩完後正回房間時，她跟丈夫「前後腳」走在酒廊上，丈夫跟她的距離其實僅僅「4、5大步的距離」，突然丈夫追上了她，而且臉上露出驚恐的表情。丈夫即向她表示，剛剛有「人」在他左耳邊「彈了兩下舌頭」說了聲「Da da」，當下立馬回頭，卻發現走廊上只有他們二人，讓二人當下瞬間「全身起雞皮疙瘩」。

風水｜內地女疑酒店撞鬼！電視自己打開＋耳邊突傳怪聲（電影《咒》劇照）

此外，回到房間後，為了讓房間有一點聲音便將電視打開，距料二人準備休息時，電視「突然自己關了」，然後「又自己開了」，過一下又自己關掉，事主對此表示「就當是接觸不良」。之後他們打算關燈時，衣櫃卻突然著燈，而該衣櫃的設計是「拉開了才會亮燈的那種」，但是他們當時二人都躺在床上，根本無可能將衣櫃拉開。最後事主「鼓起勇氣」走去將衣櫃關上，二人亦平安無事。

蘇民峰2023風水｜旅行住宿3大禁忌一文睇清

對於網民遇到這些現象是否「撞邪、撞鬼」，單憑文字確實是難以判斷。香港著名玄學家家蘇民峰師傅曾於節目《開壇 》分享個人旅行小貼士，在揀選酒店房有三大禁忌，跟足師傅的建議保證去旅行又既開心又安心。正所謂「一命二運三風水」，若果能夠善用吉凶位置，趨吉避凶，吸納吉祥位福氣、喜氣與財祿。

1. 揀選酒店房忌住尾房

蘇民峰師傅表示，過往曾住過泰國曼谷一間舊式酒店，位於市中心暹羅站附近。酒店內部設計呈多邊形，最尾位置是一間大房間，但師傅直言「送給我也不敢住」。

蘇民峰2023風水｜1. 揀選酒店房忌住尾房（YouTube@J2 截圖）

2. 走廊凹位及尾房都屬陰地

酒店只有一層，且外面還有孔雀等其他動物。酒店內有很長的走廊上有房間，即是一條長走廊凹進去的位置，師傅解釋這樣跟尾房同屬陰地。而師傅當時住在凹進去的房間，結果住3天病了3天。

蘇民峰2023風水｜2. 走廊凹位及尾房都屬陰地（YouTube@J2 截圖）

3. 忌左右動土房間

最後一點，大家需要留意左右有否動土。在風水角度上，「動土」屬於大忌，所謂動土，即是指窗戶看見的動土工程如建築工程、外牆維修等。這樣會對室內人的健康受影響，故此旅行出門前最好避免一下。

蘇民峰2023風水｜3. 忌左右動土房間（YouTube@J2 截圖）

**風水命理並非精密科學，以上內容只供參考。**