年過30未婚女好友全嫁人憂成「賣剩蔗」！ 掀熱議評價兩極惹罵戰

【兩性關係｜單身｜婚姻】在傳統觀念上，女生必定要結婚生子，直到今時今日依然存在「未婚」或「不婚」等於其女生存有自身問題或隱疾，才沒有人願意迎娶她這個想法。日前，網上討論區有網民以「年過30歲的單身女性的看法」發帖文，該帖文隨即引來許多網民熱議，，不少人認同樓主的想法，有網民則反對樓主說法，意見兩極，一起來看看究竟吧！



Dcard討論區以「大家對於年過30歲的單身女性怎麼看」為題發帖文（Dcard討論區 截圖）

年過30未婚女 眼見身邊朋友接二連三嫁人憂成「賣剩蔗」

一名女網民於Dcard討論區以「大家對於年過30歲的單身女性怎麼看」為題發帖文，帖主表示過去跟前度交往期間時，亦一度走到談婚論嫁的地步，但最終經不起一些波折而分開，現時單身。

年過30未婚女 眼見身邊朋友接二連三嫁人憂成「賣剩蔗」（《三十而已》劇照）

帖主直言拒「為了結婚而結婚」，回想過去自己對交往或是另一半都沒有特別追求，順其自然即可，直到遇上前度讓她第一次產生了對家庭的憧憬，希望跟對方組織家庭。但自回復單身後，發現30歲過後身邊單身的人很少，即使參加活動都沒有太多單身女生。

帖主直言拒「為了結婚而結婚」，回想過去自己對交往或是另一半都沒有特別追求，順其自然即可。（《愛回家之開心速遞》劇照）

眼見身邊的朋友接二連三成家立室，身邊的朋友更告訴她「先結婚後再培養感情」，甚至同事都會說怎麼不趕快嫁人，這樣行情會越來越不好。後來她轉工去面試，有幾位面試官都問說「妳33歲了還單身？不想結婚嗎？」，讓她開始擔憂自己的終生幸福。

年過30未婚又如何 毋須被傳統社會框架框住！

雖則帖文一出不少人都安慰女網民，更表示：「嫁得不好一定比不嫁慘，不用隨波逐流」、「之後妳會發現身邊很多結婚的都開始離婚了，就會發現單身其實也沒啥不好的」；其中有一則留言更獲不少讚好。自古至今社會對女性一直存有性別刻板印象，年過30單身女性亦可以好好愛自己，毋須被傳統社會框架框住，人生並不會因未婚而變得不完整。

年過30未婚又如何 毋須被傳統社會框架框住！（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民意見兩極：擺明就老阿姨

有不少網民都認為是常態，但亦引來不少網民留言反對：「那些唱哀結婚的通常都是自己沒經驗聽來的，不然就是遭遇不好」、「不用結婚，現實點吧。30歲了還想玩談戀愛小遊戲嗎？」、「就老阿姨 ，年過30以後就有一種姨味會跑出來」。