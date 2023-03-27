網民嚴選「8大男生最想娶職業」排行榜！空姐竟第二 網掀兩派論戰

人人的擇偶條件不一，準則與要求都不同，而男生大多數都會先著重外表及氣質。日前，一名網民於網上討論區以「男生最想娶的職業是老師」為題發帖文，通過調查嚴選出8大職業，帖文一出即引網民熱議。其中有幾個排名最受爭議，一起來看看究竟吧！



網嚴選8大「男生最想娶職業」！空姐屈居第二

一名女網民於Dcard討論區以「男生最想娶的職業是老師」為題發帖文，帖主是轉載YouTuber「77老大」的影片「男生最想娶職業TOP8」，片中指出首位排名是老師，由於老師有穩定收入及固定假期，且為人師表氣質好。而該名任職教師的女網民表示，自己每次認識異性時，當對方得知自己職業是老師，都會莫名覺得自己是很有耐心，很喜歡小孩。

網嚴選8大「男生最想娶職業」！空姐屈居第二（Dcard討論區）

不過她則表示這些都是大眾的錯覺，她坦言自己非上班模式的時候，私底下也愛跟朋友開玩笑，至於平日在家都愛耍廢，跟一般人無異。再者參考同行從事教育朋友的意見，教師是長輩喜愛的職業之一，且第一印象是乖巧穩定。最後，帖主強調職業非斷定一個人的價值，最重要的是彼此相處得來！

該項調查經1,786人投票後，結果如下︰

第8位：女警

警察算是一個收入不錯的工作，且穩定的職業。「77老大」則表示身邊有女性朋友從事警察，其一穿上制服就顯出非常精明能幹的樣子；但非工作模式時變得十分可愛，正正是這個反差感相當具吸引力。

第8位：女警（《陀槍師姐》劇照）

第7位：護理師/營養師

第七位是營養師或護理師，有網民表示「努力娶到營養師，健檢免驚」，營養師或護理師平日服務病人，又有一個醫學的專業，同時可應用專業照顧家人的健康。不過「77老大」表示根據個人過往經歷，營養師或護理師一般脾氣都不太好，由於長時間於高壓環境工作，工時又長，是一份十分辛苦的職業，如此就會造成護理師下班後不見得是多溫柔婉約。

第6位：造型師/髮型師

造型師或髮型師第一印象是感覺很會打理自己，帶出門很有面子，甚至有人表示毋須花費就有人幫我造型剪頭髮，全家人一年即可省下理髮錢。不過「77老大」表示身邊任職髮型師的朋友沒有一個會幫另一半吹頭髮。

第6位：造型師/髮型師（《本日公休》劇照）

第5位：公務員

公務員上下班時間準時，小孩亦不會因而缺乏母親陪伴，且十分務實，甚少花錢買名牌手袋。 對於不少男生而言，娶到公務員做太太的話，她的心思既細膩又穩定，同時還能夠兼顧到家庭。

第4位：辦公室OL

或者大眾普遍認為OL上班一族是很性感及美麗，但「77老大」表示OL上班一族的女生都是盡量維持在有條不紊的，而且她們大多都十分樂觀。

第4位：辦公室OL（《金秘書為何那樣》劇照）

第3位：室内設計師

設計師獨有的專業及氣質，很難以讓人不心動。首先光看她設計圖的側臉，一個專注的神情，完完全全感受到她對作品那份簡約及時尚感。正所謂「有專業的女人是最美！」不過「77老大」表示唯一缺點是工時長外，基本上沒有地方可挑剔。

第2位：空姐

空姐的確是讓每一個男生都充滿遐想，由外到內各方面的氣質都是處於一個高水平以上的，加上工作關係不時可周遊列國，使眼界的部分都變得寬廣。

第2位：空姐（《機場特警》劇照）

第1位：老師

第一名是老師，由於老師有穩定收入及固定假期，且為人師表氣質好。而該名任職教師的女網民表示，自己每次認識異性時，當對方得知自己職業是老師，都會莫名覺得自己是很有耐心，很喜歡小孩。

第1位：老師（《女王的教室》劇照）

網民意見兩極：老師根本排名倒數

雖則帖文一出不少人都認同女網民的觀點，更表示：「我也希望我的女友職業是老師。老師私下超反差啊啊，愛死了」、「又能賺錢、又能接送教小孩、還有時間做家事吧。如果有自帶薪水的傭人兼家教兼ATM」；當中亦引來不少網民留言反對，不理解為何老師是居位第一：「看到第一名超意外的，因為我每天都在吼學生」、「量另一半不要是老師會比較好，太可怕了」、「老師根本排名倒數的」。

資料來源：YouTuber「77老大」、Dcard討論區