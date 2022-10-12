6大養生美容館推介！日式溫泉旅館主題偽出遊 小顏按摩助去包包臉

養生美容店推介｜近年流行養生，坊間也開設了不少集按摩、美容、保健於一身的養生美容館，店舖設有多項獨創療程，例如幫助通淋巴、去水腫的小顏按摩、排毒足浴桶、日式空穴磁智能養生療法等等，部分更有助舒緩肩頸痠痛等痛症，特別適合現代女性，假日約同閨蜜前去鬆一鬆就最適合不過！《01女生》為大家盤點6間養生美容館推介，立即看看哪一間最適合你！



養生美容店推介｜Health Supreme Club

Health Supreme Club 是一站式的養生主題會所，提供按摩、瑜伽、美甲等服務，荔枝角分店採用了日式主題，店內裝潢佈置充滿日本風，仿如置身日式溫泉旅館一樣，讓女生們不用出遊也能感受日式風情。Health Supreme Club 主打負離子養生瓷療美肌蒸，有助排毒之餘，亦有助由內至外深層放鬆，亦有提供多款具有不同功效的湯包可供選擇，包括消脂排水、驅風、暖宮等。另外也推介一試小顏按摩，透過按摩幫助通淋巴、去水腫，達至瘦臉效果！

Health Supreme Club



荔枝角店地址：荔枝角大南西街1008號華匯廣場5樓全層

新蒲崗店地址：新蒲崗大有街23號寶城工業中心7樓全層



養生美容店推介｜Recanto Wellness Concept

位於中環的一站式養生館「Recanto Wellness Concept」採用簡約的室內裝修，望讓客人遠離煩囂，放鬆身心。推介 Recanto 皇牌按摩療程，只需 $628 即可享 50分鐘足底按摩、40分鐘蒸汽足浴及20分鐘肩頸按摩。另外，女生們也可一試女士專享的療程，例如胸、腹、臀部淋巴引流按摩。Recanto Wellness Concept 亦設有禮品卡，大家可為閨蜜送上貼心禮物，或跟她們一起前來稍作休息、好好放鬆吧！

Recanto Wellness Concept



地址：中環威靈頓街 28 號 3 樓



養生美容店推介｜不老RëJeune

不老RëJeune是一間以中醫經絡為基礎的養生美容概念店，專業打造私人化養生健康管理，採用獨創中醫經絡美容自然療法，從內至外讓肌膚重返年輕，致力通過保健養生達致健康自然美。

為解決都市人睡眠問題，專門打造出「睡養生」療程，通過改善睡眠質素內在健康之後，反映到皮膚上達到健康自然美的效果。女生們都可以通過「睡養生」解決肩頸膊痛、氣腫、宮寒等，重拾健康好氣色。不老RëJeune提供溫砭療法、砭石床墊、砭石筋膜槍（通過加熱後可舒緩痛症，調整身體）、水灸療法等，有助行氣活血、通經活絡從而解決頑固痛症、睡眠不佳等問題。

另外，「磁木雙叉按手提升面」亦是品牌的皇牌療程，透過使用磁木工具推按，幫助改善OL常見的肩頸痛問題，同時有助收緊提升面部，改善面部皺紋、鬆弛問題。另外，也推介女生們一試「磁木雙叉經絡胸部」療程，透過刺激穴位及按摩手法，幫助疏通乳腺，促進乳房健康、令胸形更堅挺、緊緻，打造美胸線條！

現代女生不時會因工作壓力沉重而遇上失眠問題，不老RëJeune推出睡養生系列療程，在做療程的同時關注您的睡眠健康，改善睡眠質素！頭肩頸美容療程也值得一試，暢通頸部經絡，氣血迅速流通至頭面，令您思維清晰，同時能令面部輪廓更突出，皮膚更緊緻！

不老RëJeune



地址：尖沙咀山林道45-47號協和大廈地下B-C舖



養生美容店推介｜松．足浴養生

位於何文田的「松．足浴養生」，採用和式簡約裝潢，令人感覺舒適放鬆！店舖主打汗蒸溫熱排毒足浴桶，皇牌套餐只需$388，即可享受30分鐘汗蒸溫熱排毒足浴桶、50分鐘養生足底按摩及20分鐘頭肩頸按摩，價錢適宜，絕對值得一試！另外也推介磁叉修身排酸療程，有助打通經脈、消水腫！

松．足浴養生



地址：何文田梭椏道4號地下



養生美容店推介｜藏紅天薰蒸 ● 養生館

週末假日想個地方按按摩鬆一鬆？不妨考慮一下「藏紅天薰蒸 ● 養生館」吧！「藏紅天薰蒸 ● 養生館」主打薰蒸項目，透過薰蒸把草藥滲透至皮膚底層，幫助排毒，另外店舖亦有提供按摩服務，薰蒸足療、中式穴位足部按摩、全身推油按摩等都值得一試！「藏紅天薰蒸 ● 養生館」在多區都有分店，總有一間方便妳！這個週末一於去鬆一鬆吧！

藏紅天薰蒸 ● 養生館



觀塘分店地址：九龍觀塘成業街6號泓富廣場1005室（地鐵站B出口）

旺角分店地址：旺角 亞皆老街40號 利群大樓 一樓D室 ( 先達廣場對面 ）電梯按 1字

尖沙咀分店地址：尖沙咀廣東道58號帝國大廈11樓F & I 室（地鐵站A出口）

銅鑼灣分店地址：銅鑼灣謝斐道518號渣菲大廈2樓（總統戲院對面）

西灣河分店地址：西灣河筲箕灣道138號富裕中心15樓全層

荃灣分店地址：荃灣衆安街68號千色匯一期1407室（商場3/F ，轉寫字樓電梯按14字）

葵芳分店地址：葵芳新都會廣場二期1712室



養生美容店推介｜Aqua SPA 日式水療經絡養生館

Aqua SPA 日式水療經絡養生館是 Aqua Beauty Holdings Group 旗下的旗艦店，店內採用日式簡約風，一踏進店內就感受到放鬆舒適感！旗艦店更引入了最新療程「日式空穴磁智能養生療法」，療程有助疏通經絡，幫助舒緩痛症、排毒及去濕去水腫，達至瘦身、養生雙重效果。

Aqua SPA 日式水療經絡養生館



元朗總店地址：元朗大棠路11號光華廣場6樓608-609室

尖沙咀店地址：尖沙咀金馬倫道12號恆信商業大廈16樓全層

觀塘店地址：觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈2樓17室



【養生美容館Q&A】