情侶旅行易分手？4方面看雙方有沒有分歧、適不適合結婚！

情侶出國旅行會24小時朝夕相對，一起面對許多事情，把一生的高低起伏濃縮在幾天的旅程裡面，是個觀察男友的好機會，也是考驗兩個人價值觀有沒有衝突的時候。YouTuber「葳老闆的辣雞湯」早幾天分享了情侶旅程中可以多注意些什麼，更提到結婚前應該先跟另一半去旅行，早一點確定跟他適不適合繼續走下去。



情侶出國旅行會24小時朝夕相對，一起面對許多事情，把一生的高低起伏濃縮在幾天的旅程裡面。（YouTube @葳老闆的辣雞湯）

情侶旅行分手原因｜1. 食

出國時，大家想吃的東西可能不一樣，但是可以選擇吃什麼的餐數確實有限的。然後有人舉了一個例子，有一次她跟男朋友去了當地有名的餐廳，結果她剛好想吃青菜，男友卻覺得他們既然都大老遠來到這裡了，為什麼還要吃家裡可以吃的東西呢？所以就不讓她點，這就很好說明了二人在「吃」方面可以發生的矛盾。

情侶旅行分手原因｜1. 食（《舉重妖精金福珠》劇照）

搞不好有一間很有名的餐廳，卻很多人在排隊，可能你覺得值得為了這家名店或很特色的名產花時間去排隊，男友卻認為出國不要浪費時間在排隊。可是二人的時間就是綁定在一起，不能丟下其中一個人在那邊排隊，另一個去逛街或做別的，那排到了是否要一起吃？

情侶旅行分手原因｜2. 衣

情侶旅行分手原因｜2. 衣（《她很漂亮》劇照）

穿衣也有可能會導致爭執的。譬如：出門前，女生可能想要化妝、捲頭髮、燙衣服，然後才出門，可是男生可能就覺得花太多時間才出的了門，既然要到處逛，不如穿輕便一點。以看花海為例，男生可能會想穿的耐髒一點，女生卻想穿上最漂亮的裙子，跟花朵搭配，跟男友好好拍照。豈料男友卻不重視這些，這樣雙方可能就出現矛盾了，對對方的期待也會有落差，而是平常同居遇不到的。

情侶旅行分手原因｜3. 住

有些人會覺得出國就是在外面玩，住的地方，能睡就好，有省錢。相反地，有些人很在意治安的問題，或者交通便不便利，萬一出了什麼事，有沒有人能照應。而且有些人可能會覺得，很累的時候需要一張舒適的床，助你快速入睡，快速恢復精神，明天又要走行程了。

情侶旅行分手原因｜3. 住（《惡之花》劇照）

又或者有些人喜歡留在飯店裡面享受它的設施，例如：泳池、按摩池等等。每個人重視的點不一樣，要把預算花在哪裡、住哪一種飯店。共同用錢的時候就很像組織一個家庭，以後要怎麼花生活費在房子、孩子、生活用品上。旅行的時候就能發現雙方的價值觀、各種需求不一樣的地方。

情侶旅行分手原因｜4. 行

有些人訂機票要廉航，可是有時候便宜的機票的時段就不那麼好，可能到了目的地已經傍晚了，其實浪費了一整天，可是那天還是要請假的。光是機票的價位、艙等、時段都是要討論的地方。就算到了當地，交通也還是一大難題。有些人可能覺得能走就走，有些可能覺得辦一張地鐵卡，甚至有人要搭計程車或包車。

情侶旅行分手原因｜4. 行（《鬼怪》劇照）

舉一個例子，一對夫妻旅行最後一天要拿行李去機場了，可是有非常多戰利品，丈夫就提議叫一輛車，直接到機場去，可是會比較貴。妻子就覺得拿著一大堆行李箱搭地鐵就好了。

所以，與伴侶去一次旅行就能一次看清雙方有沒有辦法溝通，或從目標不一致協調到一致，還有沒有體諒與磨合。