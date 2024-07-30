巴黎奧運2024｜旅行外遊 酒店防盜防偷攻略：行李、財物3招防被偷

巴黎奧運已於2024年7月26日開幕！4年一度的奧運要事，自然吸引不少關注與遊客。不少人都愛歐遊，今次到訪法國，除了可以欣賞景點，更可以觀看這場法國相隔100年後再次舉辦的體育盛事。人在外地人生路不熟，外出旅行時最怕碰到意外，特別碰到被偷、被盜的時候，影響行程之餘又影響心情，更要花費不少心力去處理後續、申請文件等。要對付現在日漸高明的小偷技巧，大家唯有多做預防措施，以免發生意外！



大家外出旅行時，相信在街上、餐廳、景點中都會多加警覺。但當玩樂時，你有沒有想過放在酒店內的行李箱可能會成為被偷竊的對象？應該如何確保行李安全呢？當然最好就是挑選一個環境安全、有保證的住宿酒店，但亦有一些人追求居住民宿、體驗當地文化。這些近於民居、易於觀察的地方就有機會令小偷下手成功。

很容易被人忽略的就是：留在酒店的行李以及行李喼中的護照、貴重物品（《原諒他77次》劇照）

稍要留意的是，這些近於民居雖然便利，同時亦有機會令小偷下手成功。想保護好自己的行李以及重要財物，不妨參考以下網友的分享，收藏好這些旅行防盜、防偷方法！

酒店防偷方法1. 使用小鎖頭以及行李帶

普遍人去旅行時，相信都會使用小鎖頭以及行李帶，但使用方法不當原來可以有機會令小偷埋手，小偷可以利用一些小工具去打開行李喼，而不會留下任何強行開喼的痕跡！

佐雍則分享道大家應該將行李拉鍊拖到行李喼下方，有輪軸的部分，再使用反面的行李帶加以加固，另外想增加開鎖煩惱的話，將小鎖頭扣在行李帶的扣位位置就更加萬無一失！

酒店防偷方法2. 使用防盜貼紙

當行李喼是密碼鎖，上鎖後拉鍊無法隨意移動的話，佐雍指大家可以使用一次性的防盜貼紙痴在夾層位置，然後在外出前拍低照片。

酒店防偷方法2.使用防盜貼紙（YouTube@佐雍遊歷 「2023重新出發・旅行的神APPS | 旅行防盜企劃 | 經驗分享」）

因為小偷們通常取易不取難，雖然小工具能夠打開行李喼，但防盜貼紙被打開過則會留下痕跡，出門前的照片則會變成證據，可以證明曾有被爆竊的情況，這樣當地酒店、警方就可以立案跟進，亦方便大家申領文件或回港的保險。

酒店防偷方法3. 挑選行李喼、放置亦是關鍵

為什麼行李喼可以輕鬆被打開？除了小偷擁有高超技巧，大家的行李喼亦要挑選得宜，若果挑選了單邊拉鏈、布質的行李喼會較容易被打開，小偷亦可以從縫隙中將手「潛」進喼尋寶。為了避免情況，大家挑選雙面拉鍊的行李喼，以及使用一個大不織布袋，包裹著行李會更安全！

外遊不幸財物失蹤可靠1個APP解困？

當然以上方法可以擊退大部分小偷，但若然「大頭蝦」或仍不幸被偷去身份證明、發生了財物失蹤等情況，當下的解決方法除了點算損失、暫停信用卡之外，亦要去警局報失。

被偷時真的一寬三大，點算損失、暫停信用卡之外，亦要去警局報失（《喜歡的話請響鈴》劇照）

但當大家歐遊的時候，小城市未必能夠幫助你解決報失及申請證明的程序，但被偷東西後，當然要爭分奪秒，以免被人用光信用卡限額，前往首都、大城市又要證明過關，穿梭亦需要時間，這時除了向天抱怨外，不妨使用佐雍所分享的這個「旅遊神APP」:「香港入境事務處」。

這個免費下載的APP可以免卻大家使用IDD致電回港、東頻西撲的煩惱，只需WIFI或流動數據，當中的熱線除了24小時服務，亦可以聯絡職員以幫助外遊港人應付困局，尋找協助！