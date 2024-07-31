歐洲自由行｜輕鬆玩遍西歐4國 意大利女生教你歐遊10大防偷技巧

【歐洲旅遊/歐洲防盜技巧】一提到歐遊，普遍人都會首先考慮西歐4國（英國、荷蘭、法國以及意大利），特別今年四年一度的奧運要事在法國巴黎中舉行，大家可以一次過欣賞法國景點，更可以觀看這場法國相隔100年後再次舉辦的體育盛事。



外遊旅行固然愉快，不論是「獨遊」、女生與閏密或家人作伴共遊，都總有機會發生不可控制的意外，但人不可能永遠處在緊綁的警覺狀態，去旅行玩樂固然求開心，但想玩得開心、安全又放心，應該如何平衡呢？

旅行意外當中，最易發生財物損失，曾有不少網民、YouTuber等分享過自己旅行被偷的經歷。感覺在歐洲旅行中遇到小偷、扒手會是一個不可避免的大問題，從早年劃開手袋，到近年偷竊技巧快速到手袋都沒有被打開，東西已經不見了！若然大家準備前往歐洲旅行或身在歐洲的話，不妨參考在義大利讀書、工作三年多的Sonia 所分享十大歐遊防偷小技巧吧！

感覺在歐洲旅行中遇到小偷、扒手會是一個不可避免的大問題（《世界盡頭開始旅行 》劇照）

歐遊防偷小技巧 1. 長、短銀包易被盗 3個「銀包」分散注意力

大多數人外遊時都應該聽過一個法則：「財不可以露眼」，不少人的防偷技巧就是將現金分散收藏或是將銀包放在衣服夾層中，不過Sonia指現在的小偷手法更精明了，所有長條形、形狀像銀包的東西都很大機會被偷，甚至乎沒有劃破袋的當刻就已經被人偷走了！

Sonia建議大家要用三種方法，信用卡可以放在卡夾中，然後貼身收藏。現金則要用小型、不起眼、不漂亮的束口袋中，而且袋中不要放多過於50歐元(約430港元)！零錢則跟現金分開，用一個小零錢包則可。

歐遊防偷小技巧 2. 手機掛繩並不安全

近年手機掛繩、掛飾大行其道，但其實它們並不是完全安全的！Sonia分享道，早前曾經在巴黎的巴士上親眼目睹過一個女生的手機被偷，雖然那個女生已經用了手機掛繩，但是回頭才發現身上只餘下手機掛繩及手機殼。Sonia指因為只要手法熟練，從手機殼輕輕一推就能偷走手機，另外手機掛繩亦能剪掉，所以她建議手機用上掛繩後亦要手握或夾在褲子中。

歐遊防偷小技巧 3.手機不要隨便用 牆壁、牆角才用

現代人普遍機不離手，對周遭的興趣、專注力不大，而用手機時警覺性會變更低！Sonia提醒道歐遊時盡量不要在人潮中玩手機，因為很容易就會被撞到或偷走東西而不自知，她的朋友亦曾經因為玩手機，從上方被小偷超大力度地搶走手機。若果真的有緊急需要，例如找路、回覆緊急事情，她建議大家面向牆壁或是利用店家的牆角才用手機。

歐遊防偷小技巧 4. 假需求真偷竊 注意每一個人

歐洲的小偷男女老幼都會有，常用手法可能是問路、尋求幫助、東西掉下等，對於要對話的陌生人，大家要小心同情心被利用，不然或會得不償失。Sonia指自己曾經在米蘭乘車到機場時碰到過一班小偷聯盟，他們其中一位會作引子，不停有東西掉下，而另外的伙伴則負責偷東西，當時正慢悠悠地偷取Sonia的手袋，幸好當時Sonia發現及時，能夠搶回自己的手袋。

歐遊防偷小技巧 5. 手袋防偷法

緊捉住手袋的開口位置（截自YouTube@Sonia Explore 在歐洲旅遊該怎麼防偷？希望這10點可以幫助到你～分享奇耙偷竊&搶劫事件）

對於防偷最安全的手袋會是側揹包，但大家要注意背的方向要在身前，千萬不能在身旁，而且要緊捉住手袋的開口位置。另外，如果要背上比較重的東西，背包最好鎖上防盗鎖，亦可以旅伴之間互相依賴監察。

歐遊防偷小技巧 6. 餐廳原來是小偷勝地

大家的行李、手機等盡量放在大腿上，以減低風險！（截自YouTube@Sonia Explore 在歐洲旅遊該怎麼防偷？希望這10點可以幫助到你～分享奇耙偷竊&搶劫事件）

當走進餐廳，甚至想拍下美照的時候，手邊及身上的行李則會東放西藏，特別是利用櫈背、座位櫈後的空間，但原來這樣很容易成為被偷目標！Sonia分享道用餐時不會察覺到被偷，而且歐洲不少餐廳中沒有監視器，往往無法找到小偷，所以大家的行李、手機等盡量放在大腿上，以減低風險！

歐遊防偷小技巧 7. 腰包收藏不是所有時間適用！

以往的防偷技巧中少不免會提及使用貼身腰包，但Sonia提醒道，其實這個方法並不是一招通用的，並不是所有時間都適用！因為日常使用的話十分不方便，另外夏天衣物較薄身，相較難實行。如果在剛到達、離開等大範圍移動，例如從一個城市前往下一個目的地或機場等，這時候身上行李較多，無法兼顧所有個人財物時就要用上腰包，將護照、信用卡等放進去，現金則少量分散放置。

歐遊防偷小技巧 8.「旅客」氣氛反成為小偷目標

為什麼總被偷呢？為什麼成為目標呢？可能是因為旅客的感覺令你被看上了！Sonia指在歐遊時，特別在看景點時、出入交通工具時不要只是東張西望，行走、下車時要速度快一點才不容易成為小偷目標！

歐遊防偷小技巧 9 . 商店亦是小偷勝地

即使在高級商店、百貨公司、市集中，當中其實亦有不少小偷假裝成客人以便在人潮中偷竊（《潮拜購物狂》劇照）

去到外國大家都會看心頭好，Sonia分享道逛街時亦很危險，即使在高級商店、百貨公司、市集中，當中其實亦有不少歹徒，親子小偷假裝成客人，扮作逛街，以便在人潮中偷竊。Sonia更分享道大家不要買得入迷、忘記時間。當入夜後，小偷除了會在暗地偷竊，一些集團形式的小偷甚至會搶劫，大家真的要多加留意。

歐遊防偷小技巧 10. 如何安全買奢侈名牌

歐遊時看到免稅價格、新品，總會心動想購物，但招搖的名牌手袋、紙袋難不是在招攬小偷嗎？Sonia則建議大家買如果可以不要紙袋的話就不要用上，直接換上新品，又或者購買好奢侈名牌後，將單品放入布袋中。