旅行遇醉漢走近感無助　韓女創女子獨遊App　讓全球女性安全出行

南韓女性獨旅品牌NomadHer的創辦人金孝正（김효정），是一位1992年生的釜山女孩。她熱愛獨自旅遊，足跡遍及50個國家，從非洲、橫跨歐洲到西伯利亞。



與她聯繫專訪的短短幾小時內，她差點買下飛往台北的機票。「我發現非常便宜的航班，我從沒到過台灣，而且好想親口喝喝看珍珠奶茶。」她在給記者的回信說道。儘管台灣行因工作日程忙碌作罷，但這「說走就走」的行動力仍令人引象深刻。

金孝正說，獨自旅行對她意義甚大，不僅是她創業的基礎，也是她想貫徹一生的女性賦權實踐。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「我生活的南韓社會有些保守，許多強加給女性的價值觀。而當妳獨自旅行，去一個沒有人認識妳的地方，沒有人可以評判妳。沒有人知道妳幾歲，上什麼學校，做什麼工作，賺多少錢。」她說道，「我認為那是妳唯一真正做自己的時刻。拋開頭銜與社會眼光，妳能擁有自己的時間和節奏，靜下心來思考妳是誰，妳的人生正在做什麼。」

然而她也意識到，獨自外出的風險常常困住女性的腳步。「雖然我現在已經是旅遊達人，但我剛開始獨自遠行時，也曾被質疑『一個人去這種地方，妳瘋了嗎？』」金孝正說，經過幾次出遊，還有針對安全問題的坦誠溝通，親友現在對她的旅行計畫特別放心。旅行不僅讓她在自由獨立體驗裡提升自我價值感，也幫助她打破日常生活的潛在性別角色限制。「所以我希望女性一生能至少能獨自旅行一次，」金孝正對記者說道，「我真的相信女性能透過旅行改變一切。」

讓女性更自信出遊的辦法是「安全」

金孝正三年前在巴黎留學時，以10萬韓圓（約港幣590元）資金創立面向獨旅女性的公司NomadHer，為女性旅行者打造的App。資本雖小，但夢想很大。NomadHer由「游牧者」（nomad）和「她」（her）組成，蘊含「她可以去任何地方」的宗旨。「因為我相信應有更多女性順利走出舒適圈，也因為我並不是每次獨自出門都有好的回憶，我希望支持女性自由安全地出行。」她對記者說道。

草創時期，金孝正在巴黎採訪了一千多名來自全球各地的女性旅行者，發現她們因獨自旅行而變得自信，從質疑自己「連英文都不會，真的可以嗎？」「60歲想一個人旅行，但不知道從何下手」，到壯膽出遊後發現「原來我做得到」。這些遊客的經驗讓她更堅定創業方向，「我想做能真正產生社會影響力的事，所以絞盡腦汁去想，還有什麼辦法能讓女性獨旅者更自信出遊？」

金孝正指出，NomadHer用戶在旅行期間最關注的三件事分別是安全、孤獨感和開銷，而安全永遠都在首位。另外根據旅遊網站Expedia數據，55.5%的20至30多歲女性在選擇旅行目的地時，首先考量的是「安全」。「男人和女人對安全的感受不同，提供滿足女性需求的資訊與安全訊息非常重要。」她舉例道，「在談論月經是禁忌的印度，很多旅客問我們，當地是否很難買到月亮杯或衛生棉？很多人也會問，如何安全地在首爾、巴黎等地獨自旅行？哪些區域是治安良好的去處？」

旅行雖然意味著獨自承受每個決定的風險，但實際上，妳可以不孤單。金孝正說，尋找女性同伴、與當地人建立友誼也是確保旅行安全的方式。「我曾在凌晨4點空蕩蕩的月台上，碰到一名酒醉男子拿著玻璃瓶走過來，當時我意識到身為女性的無助感。然後，我碰巧看見3名女性旅客在站台的拐角處，我確信跟著她們走會很安全，對女性的認同感籠罩著我。」她告訴記者，針對孤身在外的女性旅客，提供友好的當地女性協助網絡是關鍵，「獨自旅行這麼多年，我常依賴自己的靈敏直覺趨吉避凶。在那些驚險時刻，我也曾思考，如果能有一個應用程式讓我聯繫到其他女性旅客，就太好了。」

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「來我家吧！」旅行女性的連結

結合上千人的旅行經驗，金孝正和團隊設計的NomadHer App創造專門給女性獨行旅客的安全訊息交流空間。在那裡，全球180個國家的數萬名女性旅行者，可以像在社交媒體發文一樣介紹旅行目的地和餐廳，也可以輕易找到女性同伴，或尋找當地女性友善住宿。

NomadHer也渴望和全世界女性建立深厚友誼。「我們周六要辦馬格利（韓式米酒）日！我想首爾這裡會有來自印度、美國、澳洲的背包客加入。」她興沖沖地說，「她們都是我們的用戶，我們預計大家會一邊喝酒、一邊暢談旅行，度過愉快的夜晚。我真的很喜歡做這些事，結識世界各地女性、彼此支持的感覺。」

對她而言，獨自旅行的另一個魅力是，通過與人相處，意識到世界的寬闊。「我還記得在拉脫維亞時，首都裏加（Riga）的每家旅館都被訂滿了，我在公車站徘徊，碰到一位女孩向我伸出援手。『來我家吧，我和我的家人住在一起。』」她說，「那女孩僅僅告訴她的父母『我在公車站遇見了她。她來自南韓，但她是一個人。』」

「這太瘋狂了對吧？但這就是旅行，常常有出乎意料的溫暖相遇，讓這段旅程更有意義，」她笑著說，「他們只是專注於『我』這個人，我在母國的身分與地位一點也不重要。同時，這些相遇真的改變了我對一個陌生地方的所有看法。」

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「旅行能給妳無可取代的自由、自信和幸福」

金孝正告訴記者，旅行能賦予女性權利是96歲祖母給她的啟發。「我祖母年輕的時候，朝鮮半島還是日本的殖民地，祖母的父親投身獨立事業，常常在海外奔走，所以她在我這個年紀的時候就必須獨自在亞洲各地旅行。」

沒有網路的年代，獨自冒險需要難以想像的勇氣。金孝正說，祖母待過中國，也可能去過台灣，她為了生存而學會說漢語，也曾在深夜翻越漆黑山林，「而經歷過這麼多的她從不曾勸退我，總是跟我說『世界這麼大，你應該多去走走，你應該像奶奶一樣學習語言』。」

「正是我祖母的這些話，激起我對自由旅行的決心和渴望。」金孝正說，「雖然我們的社會對女性有刻板印象，要求女性擔負照顧家庭和孩子等責任，但我想在任何年齡段都繼續旅行，就算有伴侶，也不妨礙我選擇獨自旅行。」她相信，每位女性在不同的人生階段，都需要獨處時間，因此在每個年齡層，都有必要收拾行囊去記者。

「在摩洛哥，我遇到了一位76歲的奶奶，她在這個年紀第一次學習衝浪！」她微笑地告訴記者，「我現在很幸福，獨自旅行使我成為一個幸福的人。我真的可以想像，未來即使到了70、80歲，我也會這麼做。」

最後，對正在猶豫是否獨自出遊的女性，她想說：

勇敢去旅行！旅行能給妳無可取代的自由、自信和幸福。我還記得，20歲第一次壯遊（Grand Tour），從巴黎透過陸路回到南韓，登上橫貫西伯利亞的火車。我完全不會說俄語，那裡的人們也一副不想說英文的樣子。所以我一點一點地學俄文字母，設法比手畫腳交流，幸好效果還行。在人生地不熟的冰天雪地裡，完成任何日常小任務，都可以讓妳無比慶幸，勇氣油然而生。

徬徨時，我也獨自旅行。2020年疫情期間，我到摩洛哥塔姆拿格特（Tamraght）衝浪。美麗的海灘與大自然，還有善良的人們，治癒了我。摩洛哥是我所有旅行過的國家當中最難忘的，當時我正處於非常艱難的狀況，我在那裡哭了很多次，最後我想通了：「休息一下。妳不必總是逼迫自己去做些什麼。」

所以去吧，妳一生中至少需要獨自旅行一次，因為它是如此自由自在的體驗，因為妳將真正意識到妳是誰。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「旅行就是賦權！」韓國90後女孩打造女子獨旅app，讓全球女生都能放心啟程】