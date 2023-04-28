2023深圳設計周繼秋冬時裝周氣勢 以4大想法締造21場重點活動

深圳設計周2023｜四月時裝月確實實力重重，繼香港時裝周後，深圳亦舉辦了2023深圳時裝周，當中雲集十多個國家、地區，超過80個品牌、設計師，以「未來之上」為題，推出2023深圳時裝秋冬系列，該時裝周延續了「科技與時尚」，以未來之上作靈感，多維角度重構新時代語境下的世界時尚、城市關系與人文精神。



深圳亦舉辦了2023深圳時裝周，當中雲集十多個國家、地區，超過80個品牌、設計師，以「未來之上」為題，推出2023深圳時裝周 秋冬系列 （2023深圳時裝周 秋冬系列）

2023深圳時裝周 秋冬系列由4月15日到4月22日，為期8天於福田會場中舉辦。深圳時裝周的開幕中，CIQICHINA展示出全新創新內容、形式合作，通過傾力打造的「深圳時尚有力量」IP，精彩呈現出各設計師的產品，例如高陽、龔琳、鄭韜等設計師以國家級非遺項目：廣東醒獅及新疆南北朝獅子紋樣為靈感的全新產品。

當中結合北朝紋樣、中國精神、民族文化的靈感製作聯名主題時裝，讓中國傳統服飾與當代時尚生活融合，展現出中華傳統文化的傳承與創新發展的理念。時裝周更吸引了Laurèl、Stella McCartney等國際知名品牌及本土設計師品牌參與，活動期間共有超過80個品牌和設計師進行時裝發布！

2023深圳時裝周 秋冬系列 （官方海報）

另外，今年恰逢深圳榮獲「設計之都」的美稱15周年，所以除了2023深圳時裝周 秋冬系列外，2023深圳設計周的亦會接續深圳時裝周的氣氛，在4月共同打造一場前所未有的時尚盛宴，為吸引全球的時尚目光，推動深圳並協助大灣區的時尚產業發展及培養時尚新勢力。

深圳設計周繼秋冬時裝周氣勢 8大主題活動精彩開幕

繼2023深圳時裝周 秋冬系列後，昨日（4月28日）深圳設計周亦以「世界設計 深圳動能」、「深圳設計之都」15周年為題，正式開幕！是次設計周圍繞「賦能產業創新發展」、「引領時尚消費潮流」、「打造城市營銷名片」、「解決城市治理難題」這4大想法，加以結合全球城市峰會、全球設計師大會等重點主題活動，設計周將為期10天，以一連串活動、立體化呈現全城全域的設計嘉年華。形式包括但不限於創意設計活動、公共文化項目、藝術裝置展覽、設計藝術展覽、沉浸式互動展、潮流藝術空間、大型綜合體主題展覽等。

深圳設計周4月27日以精彩活動開幕（品牌提供）

開幕式現場以具有未來感、時尚體驗的「設計之都」去佈置氛圍，配以「數字城市」的設定塑造，讓大家從開幕式現場直觀感受到深圳作為全球「設計之都」的城市面貌以及發展成果。為與全球「設計之都」城市峰會融合舉行，現場發布《全球「設計之都」城市深圳倡議》以及下午時分聯合全球設計組織、機構、企業以及設計院校等，舉行全球設計師大會、作品展以及頒獎典禮，重點推介多個優秀獲獎作品。是次設計周圍繞「賦能產業創新發展」、「引領時尚消費潮流」、「打造城市營銷名片」、「解決城市治理難題」這4大想法，聚焦深圳「20+8」產業並進一步梳理深圳設計品牌資源。

深圳設計周2023 詳情



展覽名稱：深圳設計周

展覽地點：深圳濱海藝術中心

實體展展覽日期：2023年4月27日啟幕，為期10天。

主辦單位：深圳市人民政府 國際設計理事會



深圳設計周活動 1. 賦能產業創新發展

為推動常態化的深圳設計發布，深圳設計周中希望透過以設計為基礎，以跨界別為方式，用藝術化的方式表達設計與產業的融合，並以深圳為主要出發點，打開不同深圳的展面，以大型、首次時尚活動令全球都能感受到深圳品牌、企業魅力，從不同維度中提升深圳的城市形象、深化全球與深圳的合作力，吸引全球設計界進一步關注深圳設計發展。

深圳設計周活動 1. 賦能產業創新發展（微博@傻傻的企鹅鸭）

深圳設計周活動：「賦能產業創新發展」詳情



（1）「20+8」產業設計走廊

（2）深圳設計超級發布

（3）中的精神——中國當代工藝與設計展

（4）第13屆艾特獎系列活動



深圳設計周活動 2. 深圳時裝周2023秋冬系列引領時尚消費潮流

作為設計周，當中的時尚潮流並不只限於T台之上，除了會關注中國傳統文化與傳統手藝，亦會發展多元智能產品設計，更會帶來深圳時裝周2023秋冬系列，當中會以「盡近之境」為創意主題，逾80個品牌和設計師將發布新作。

2023深圳設計周官方海報。（圖：深圳發布）

城市規劃中亦加入在內，以「設計讓生活更美好」為題，針對新一代而投下一個個「震撼彈」，例如於深圳時尚季中打造為期三個月的全城時尚嘉年華，以整個城市為舞台，設立“8+4+8”時尚立體矩陣。並編制出深圳設計週地圖，將嘉年華與城市旅遊緊密鏈接，劃集合特色文化街區、旅居民宿、時尚餐飲、咖啡館、書店以及綜合商業類等新消費場景，評選出「深圳十大新消費設計場景」。

深圳設計周活動 2. 引領時尚消費潮流（圖 ：VCG）

另外，於深圳設計周期間在大浪時尚小鎮中舉辦各種時尚活動，例如「大浪杯」中國女裝設計大賽、米蘭深圳雙城國際時尚周等，以推動中外時尚文化交流，全面彰顯深圳時尚文化魅力。

另外為更吸引新生代、Z世代對文化的興趣，深圳設計周期間重點打造三大主題：文創潮玩、新社交場景、音樂演出，期望打造羅湖萬象食家文化藝術潮流聚集地，以聚集音樂、社交、創意文化獨立原創品牌、潮流品牌、手作工坊等美學好物。當中更使用工業遺存保護項目：金啤坊文化藝術街區為依托，打造10000㎡超大展區，以數字技術帶動實體文創潮流產品推廣，帶動年輕潮流藝術家創作，進一步推動文化IP傳播。

深圳設計周活動 2. 引領時尚消費潮流詳情



（1）深圳時裝週2023 秋冬系列

（2）2023深圳時尚季

（3）深圳十大新消費設計場景

（4）大浪時尚小鎮系列活動

（5）天工再造- 中國當代生活方式季

（6）「設計不設限」展覽

（7）萬象食家藝術+咖啡時尚節

（8）金啤坊CYA當代潮流藝術博覽會



深圳設計周活動 3. 打造城市營銷名片

深圳設計周活動 3. 打造城市營銷名片（微博@爆辣火锅涮香菜）

除了在城市規劃上打造為期三個月的全城時尚嘉年華，深圳設計周中的一大特色更是通過更立體、更年輕的視覺文化方式呈現公共文體設施與市民的共融，透過不同公共設施、交通工具、地標，例如巴士專號、深圳機場、高鐵站等去展示深圳設計週主要活動、獲獎設計師及獲獎作品，為求體現出設計與深圳的緊密結合以及設計產業與大眾、品牌與受眾連通感。

深圳設計周活動 3. 打造城市營銷名片詳情



（1）「山海連城」城市設計走廊

（2）城市設計地圖

（3）設計櫥窗

（4）「80 x 80」跨界設計展

