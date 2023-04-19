香港時裝節2023｜創新技術時裝科技融合　首次7活動共同雲集會展

香港時裝節2023（Fashion InStyle）｜作為潮流愛好者，最為人熟悉的莫過於春夏與秋冬時裝週，這兩個為人知曉的「四大國際時裝周」分別在每年2-3月、9-10月中舉行，許多經典名牌、新晉設計師都會透過紐約、倫敦、米蘭、巴黎等地作展示，以T台公開成果。



潮流不只限一地，除了歐美等地，步入四月則是東京、台北、上海等時裝週百花怒放的時候。而香港作為亞洲文化和創意之都，以往每年1月香港貿發局舉行的香港時裝節，今年則在4月中開幕，英文名稱會由「Hong Kong Fashion Week」更名為「Fashion InStyle」。

香港時裝節2023（Fashion InStyle）｜香港貿發局香港時裝節秋冬系列（香港貿發局）

香港會議展覽中心於本月亦舉辦了七項時尚生活及授權等創意活動，當中更是首次同場一次舉行七項活動，包括於4月19至22日舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品展（Home InStyle）、香港國際家用紡織品展、香港時裝節（Fashion InStyle）、香港國際印刷及包裝展，以及於4月19至21日舉行的香港國際授權展及亞洲授權業會議。《01女生》為你整合了以下香港時裝節2023的資訊，開放時間、日期、展覽活動一文看清，更能走在潮流前線！

香港貿發局主辦的香港時裝節2023（Fashion InStyle）｜七項創意活動同場（香港貿發局）

香港時裝節2023 詳情



展覽名稱：香港時裝節

展覽地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

實體展展覽日期：2023年4月19至22日

實體展開放時間：4月19至21日 (星期三至五) 上午10時正至下午6時正 4月22日 (星期六) 上午10時正至下午5時正

網上展展覽日期：2023年4月19至29日

商對易展覽日期：2023年4月19至29日

貿發網採購日期：2023年3月19至5月18日



入場人士：只供十八歲或以上業內人士參觀

現場登記費：每位港幣100元正 (使用電子入場證及已預先登記人士可免費入場)



香港時裝節2023｜亞洲區展商雲集 連接時裝界、紡織業

香港時裝節擔當着重要的角色，展商雲集 連接時裝界、紡織業（香港貿發局）

作為亞洲區時裝界和紡織業的領先展覽，香港時裝節擔當著重要的角色，匯聚近430家展商，全面涵蓋行業上游至下游的產業鏈，不少來自亞洲的時尚品牌亦會參展，當中包括Bonluxe (香港)、Nube Design (香港)、青島永尚時裝有限公司(中國內地)、蘇州嬌古蘇繡藝術品有限公司 (中國) 等，展示最新時裝科技、時裝設計、設計師品牌、布料及配飾，為業界提供一站式採購方案。

香港時裝節2023｜時裝與科技融合 創新技術面世

重點展區：「服飾科技及商貿服務」（InnoFashion and Trade Services）（香港貿發局）

是次香港時裝節中的展覽部分繼續採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行，展商及買家除了參與實體展，亦可以利用「商對易」（Click2Match）智能配對平台洽商至4月29日，其中香港時裝節2023（Fashion InStyle）的重點就是將時裝與科技融合，除了多個設計創新峰會、時尚秀及巡禮，當中更有重點展區：「服飾科技及商貿服務」（InnoFashion and Trade Services），會為大家帶來12個展商，展出各類時裝創新技術，包括3D打印時裝、人工智能 (AI)和無線射頻技術 (RFID)等。

香港時裝節2023｜活動精選1：「AiDLab 設計創新峰會2023」

香港時裝節2023｜活動精選：1. 「AiDLab 設計創新峰會2023」 （香港貿發局）

作為香港時裝節2023打頭炮的就是「AiDLab 設計創新峰會2023」，將於2023年4月19日 (星期三) 10:00-13:15舉行，一直推動及研究結合AI與時裝及紡織領域的人工智能設計研究所（AiDLab）將聯同香港理工大學及英國皇家藝術學院的行業專家舉辦峰會，分享如何將人工智能技術應用於時裝業。

香港時裝節2023｜活動精選2：多場時尚秀、時裝巡禮

香港時裝節2023（Fashion InStyle）｜展會期間將會舉行多場時裝巡禮（香港貿發局）

展會期間將會舉行多場時裝巡禮，開幕的第一天就有上午11時到11時20分的濮院時尚秀、下午3時到3時半的江西于都縣時裝秀「綻放未來」以及下午4時45分到5時15分的「時裝巡禮: Sparkle By Karen Chan」，另外2023年4月22日 (星期六)中午12時到12時半亦會有「Sustainable Fashion Design Award 2023」，大家可以大飽眼福，欣賞各家時裝品牌的最新服飾！

香港時裝節2023｜活動精選3： 「Stratasys 3D打印時尚時代」

香港時裝節2023｜活動精選3： 「Stratasys 3D打印時尚時代」 （Stratasys）

而作為時裝節中另一特點就是展商Stratasys的代表會於2023年4月21日 (星期五) 16:15-17:15中的研討會分享其最新3D打印布料技術。

香港時裝節2023｜展覽含多個展區 展示不同主題最新服飾

是次時裝節中除了展示時裝與科技融合的可能性，另外可持續時裝備受關注，多家參展商包括Artists Co-op(香港)、香港紡織及成衣研發中心 (HKRITA) 和Rou So(香港) 會帶來環保面料、舊衣服纖維回收系統、升級再造的紡織廢料等等。另外，時裝節中亦有首次登場的「休閒穿搭」展區，當中包含富亞洲色彩的街頭時尚、休閒服裝。