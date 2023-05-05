從雞蛋盒到PRADA、GUCCI 備受矚目環保設計師：只用廢棄材料重製

一提到環保、綠色時尚，除了是近年不少設計師的靈感來源，普遍都會聯想起回收舊衣、減少光顧快速時裝。隨著可持續性時尚被人談及，近年「Upcycle」亦是一大熱點，轉售、重複使用、舊衣改造去延長服裝的使用壽命。而永續時尚當中亦有一名來自美國的「設計新人王」Nicole Mclaughlin ，以搞鬼、惡搞的設計於Instagram中大放異彩，並吸引超過近50萬粉絲，令各大品牌都紛紛邀請聯乘合作，在各方面宣傳可持續性時尚。



可持續性時尚成為時裝新趨勢 方法成就環保

可持續性時尚成為時裝新趨勢（Gettyimages）

環保議題看似又遠又近，事實上曾經風靡一時的Fast Fashion近年逐漸走下坡，Forever 21徹底退出法國市場、Topshop大規模關店，Zara的業績增長亦持續放緩，可見年輕世代日漸關心環保，而可持續性時尚亦成為近年時裝新趨勢。但到底應該如何參與或成就可持續性時尚呢？其實可持續性包含三大部分：社會（social）、經濟（economic）、環境（environmental），除了一般人非常關注的環保議題之外，公平貿易、勞工狀況、社會責任等均是「可持續發展」中的重要環節！除了產品本身，生產過程、營運理念等都需要納入考量的因素。比起單靠減少購入、購買主打環保物料的單品，其實我們更需要徹底重新審視自己的購買習慣。

我們更需要徹底重新審視自己的購買習慣（Eco-Age）

專門向可持續發展的時裝品牌作出認証，英國公司 Eco Age創辦人 Livia Firth指大家可當時裝作長期投資，預算至少把這件單品穿至少 30 次，這才是值得購買的單品！可持續性時尚的最終目的都是為了減低過度消費，大家更應該重視衣物質量。為著大家容易掌握到可持續性時尚，以下幾點可以跟隨：

可持續性時尚方法1.拒絕使用皮草

可持續性時尚方法2.重複穿搭

可持續性時尚方法3.購入二手或復古單品

可持續性時尚方法4.好好保養衣服

可持續性時尚方法5.修補、改造衣物

可持續性時尚方法6.捐取替掉舊衣

可持續性時尚方法7.購買以環保物料造成的單品



「設計新人王」以搞鬼、惡搞設計表達環保 但原來一開始零相關知識！

原來Nicole Mclaughlin的一切來自跌跌撞撞的實踐與真實學習（IG@nicolemclaughlin）

相信有留意潮流的各位，對這位來自美國的「設計新人王」Nicole Mclaughlin 都有所聽聞，她可算是將可持續性時尚中的一大賣點：「Upcycle」玩得爐火純青，哪怕不知道她的真人，總會被她獨一無二的解構、重製美學作品驚艷到！例如將雞蛋盒變成拖鞋鞋舌，把Carhartt 經典反摺毛帽組成拖鞋、將仿似Wilson排球的排球拆解，繼而一針一線縫紉成袋面，再結合招牌GUCCI竹節手柄及Logo。

從Nicole Mclaughlin 眾多作品當中可見她的天馬行空，展現如何將單一材料改造、兼創造出具玩味、實用的時尚創作。正當大家以為Nicole Mclaughlin 的設計功力深厚，但原來一切來自跌跌撞撞的實踐與真實學習。Nicole Mclaughlin 曾接受訪問時指出自己原本主修語言病理學，後來才學習圖像設計，在7年前（2016年）剛畢業，沒有時尚背景、球鞋的基本知識下毅然開始動手縫製、黏貼不同材料。在多次實踐下，兩年後她才找到自己的創作方向，再耗費一年時間學習使用專業機器，終於在慢慢在網路上嶄露頭角，被關注到。

我從不放棄任何材料。 Nicole Mclaughlin

「惡搞」作品背後含堅持 推動更前瞻性的可持續發展理念

讓Nicole Mclaughlin 從沒設計背景、不懂時尚也不懂球鞋的圖像設計師，一步一腳印地前行，近年更成為品牌的寵兒，adidas、Reebok 、GUCCI等都爭相邀請合作，作品連連、備受關注，從「惡搞」作品發展出聯乘：去年年尾Nicole McLaughlin x Reebok Club C Geo Mid 合作推出最新聯名鞋款，以登山背包的網袋作設計靈感，今年三月以園藝提袋、工作服結合永續精神，推出Nicole McLaughlin x Vault By Vans 最新功能性合作鞋款。

在眾多 Nicole McLaughlin 看似搞怪、玩味的作品背後，有著自己的堅持：只用廢棄材料重製兼成品要具有實用性。

人人都會重製改造，但若二手重製的作品僅是用來展示一天，然後下一季就買不到它了，這是完全不夠的。 Nicole Mclaughlin

問及為何要走在可持續時尚的路上， Nicole McLaughlin 指出過往在服裝品牌工作、面對成堆樣品和面料的經驗，令她意識並開始反思時尚產業，其中複雜的生產供應鏈長期為方方面面帶來了多少資源消耗，因此除了把創意融入思考、延長二手舊物壽命外。在2020年通過拍賣自己的手工作品，為各種事業籌集了2萬美元，向Slow Factory捐贈1萬美元，支持為有需要的人提供免費教育和網絡。另外，亦致力推進非盈利性組織，意在連結起擁有大量庫存素材的機構與需要資源的年輕設計師，進而賦予素材擁有第二生命的升級再造。

看著Nicole McLaughlin 以The North Face logo 拼接而成的機能拖鞋、小熊軟糖背心等越出乎大家意料的作品。不禁令人思考，我們亦不妨靠著個人需求，動手開始二次創作，物盡其用延長使用時間吧！