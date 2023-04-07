36歲澳洲女成最年輕億萬富翁！創業Canva獲讚：下一個 Steve Jobs
相信不少人都用過Canva，但你又知道它創立的故事嗎？不少上班族都會感覺工作營營役役，總是在期盼財富自由，為了達成財富自由，有些人會發展副業、當自由身工作者、創業等。俗語有云：「創業難，守業更難」，創業機會到底是拈手就來，還是需要天時地利人和？
創業對於打工族來說，可說是一把雙面刃。算是解放，不用再按時上、下班，但收入則可能不太穩定。想創業的你，不妨參考一下這個36歲來自澳洲的女企業家，她所創立的線上設計工具Canva如今已經有超過 190 國家的企業使用，更超過 2000 萬用户使用！
打入《福布斯》 成最年輕的億萬富翁
Melanie Perkins 事業相當成功，現在是澳洲排行第9 有錢富豪，也是澳洲最年輕的億萬富翁！Melanie Perkins 在2022 年就入選《福布斯》「30位30歲以下精英榜」（Forbes 30 Under 30）名人榜，擁有估計18% 的Canva股份，目前身價65億美元（折合約510億港元）。
為Melanie Perkins 所帶來不俗收入的Canva，是一個免費的設計平台。由Melanie Perkins 19歲時與男友Cliff Obrecht共同創辦，當初創辦的原因指「希望將來做設計工作不會那麼複雜」。在2013年創立的Canva，目前已經成為全球最受歡迎的免費設計平台之一，只需簡單步驟就生成高質素的圖片、海報、網站設計。
Canva設計靈感來自身邊人 發現市場短缺需要
當談及Canva 的創立時，Melanie Perkins 在自傳中談及靈感來自身邊人及生活，因為她的母親是一名老師，除了對設計毫無認知，更因為當時的設計軟體並不普及，正為每年需要設計及排版的校刊而頭痛。
Melanie Perkins 看準了校刊所帶來的機遇，市場雖然小，但每年的需求量卻很穩定。因此Melanie Perkins與男友共同計劃，向親友們借錢作為他們的創業基金，接著就開始找合適的人撰寫程式。不過因為 Melanie Perkins 與男友都對寫程式沒有認知，但這樣無阻他們的決心，他們將需求一頁一頁的仔細寫下，甚至將畫面畫出來，最後成品總共有 80 多頁的厚度！大部份的公司都婉拒了他們的請求，但最後Fusion Books 願意承包他們的要求。而且因為只有 Fusion Books 能夠幫助大家，Fusion Books 也隨著校刊生意快速地變成了一家穩定獲利的公司。
經過校刊一事後，讓Melanie Perkins 與男友了解到當時設計市場的需求及供應不足，他們更認定發現市場上需要能夠應付簡單設計需求的工具，另一個能夠提供簡易操作、高質素的設計平台，因此兩人便決心創立Canva。
希望將來做設計工作不會那麼複雜，快速且簡單的設計輔助工具
Canva成立過程困難重重 無阻堅持決心
Melanie Perkins 曾表示曾經遭受超過 100 位投資人拒絕，但並沒有令她放棄。當時成立 Canva之際，因為苦無資金所以進度很慢，當Melanie Perkins 得知有一群資本家熱愛於澳洲伯斯衝浪之後，她二話不說輟學，加入衝浪培訓，為的就是獲得機會。而Melanie Perkins 在衝浪間認識了 Bill Tai，並獲到前往舊金山商討的機會。
不過Melanie Perkins 欠缺營商及溝通的技巧，令舊金山的商討失敗了，不過她又以堅持的決心再次拜訪，最終令 Bill Tai 成功投資，更靠著 Bill Tai的推介，認識了 Lars Rasmussen、前Google工程師 Cameron Adams及Dave Hearnden，才能夠令Canva成功面世。
Melanie Perkins 的成功並不單單在於堅持決心，更不會因自身不足而限制所想，而且勇於行動。連投資人之一的 Bond Capital 創始人 Mary Meeker 亦非常欣賞Melanie：
在任何地方都很難找到像Melanie這樣的人，她是一個傑出的企業家
Canva面世後備受矚目 逆市奇葩幫助女性就業
Canva 面世後，一直都與Melanie Perkins 成立初衷相同，在使用上是完全免費的！為了要讓每一個用戶都能夠完整的使用 Canva，他們不會在用戶的設計上加浮水印或者插入廣告，另外只透過販售額外的圖片、字型等來賺錢。
進入2022年以後，不少科技企業都捱不住，但 Canva的用戶數量仍然在高速增長，甚至在 Canva的官網上仍然在全球開放著超過250個職位，並願意給更多的女性求職者提供就業機會。目前 Canva已擁有近41%的女性員工，遠高於科技行業的平均水平 28%！
事業成功並沒使人自負 性格貼地將八成收入扶貧
Melanie Perkins 與男友Cliff 是 Canva的共同創辦人，他們從大學、創業路上一起扶持。兩人一向低調，當 Canva聲名大噪時，他們亦沒有因而豪洗，反將股份中的80%捐往慈善基金，希望提升弱勢社群的教育水平，為的就是打破貧窮循環。
前年Cliff 在土耳其向女友求婚，拿出一枚價值$30美金（折合約$230港幣）的戒指，Melanie Perkins 都毫不猶豫地接受，更在社交平台大曬婚戒！
戒指的意義並不是價值的多少，而是我和男友的依戀和感情
資料來源：Canva.com