36歲澳洲女成最年輕億萬富翁！創業Canva獲讚：下一個 Steve Jobs

相信不少人都用過Canva，但你又知道它創立的故事嗎？不少上班族都會感覺工作營營役役，總是在期盼財富自由，為了達成財富自由，有些人會發展副業、當自由身工作者、創業等。俗語有云：「創業難，守業更難」，創業機會到底是拈手就來，還是需要天時地利人和？



創業對於打工族來說，可說是一把雙面刃。算是解放，不用再按時上、下班，但收入則可能不太穩定。想創業的你，不妨參考一下這個36歲來自澳洲的女企業家，她所創立的線上設計工具Canva如今已經有超過 190 國家的企業使用，更超過 2000 萬用户使用！

Canva 如今已經有超過 190 國家的企業使用，更超過 2000 萬用户使用！（截自Canva網站）

打入《福布斯》 成最年輕的億萬富翁

Melanie Perkins事業相當成功，現在是澳洲排行第9 有錢富豪！（Twitter@MelanieCanva）

Melanie Perkins 事業相當成功，現在是澳洲排行第9 有錢富豪，也是澳洲最年輕的億萬富翁！Melanie Perkins 在2022 年就入選《福布斯》「30位30歲以下精英榜」（Forbes 30 Under 30）名人榜，擁有估計18% 的Canva股份，目前身價65億美元（折合約510億港元）。

為Melanie Perkins 所帶來不俗收入的Canva，是一個免費的設計平台。由Melanie Perkins 19歲時與男友Cliff Obrecht共同創辦，當初創辦的原因指「希望將來做設計工作不會那麼複雜」。在2013年創立的Canva，目前已經成為全球最受歡迎的免費設計平台之一，只需簡單步驟就生成高質素的圖片、海報、網站設計。

Canva設計靈感來自身邊人 發現市場短缺需要

當談及Canva 的創立時，Melanie Perkins 在自傳中談及靈感來自身邊人及生活，因為她的母親是一名老師，除了對設計毫無認知，更因為當時的設計軟體並不普及，正為每年需要設計及排版的校刊而頭痛。

Melanie Perkins 看準了校刊所帶來的機遇（Gettyimages）

Melanie Perkins 看準了校刊所帶來的機遇，市場雖然小，但每年的需求量卻很穩定。因此Melanie Perkins與男友共同計劃，向親友們借錢作為他們的創業基金，接著就開始找合適的人撰寫程式。不過因為 Melanie Perkins 與男友都對寫程式沒有認知，但這樣無阻他們的決心，他們將需求一頁一頁的仔細寫下，甚至將畫面畫出來，最後成品總共有 80 多頁的厚度！大部份的公司都婉拒了他們的請求，但最後Fusion Books 願意承包他們的要求。而且因為只有 Fusion Books 能夠幫助大家，Fusion Books 也隨著校刊生意快速地變成了一家穩定獲利的公司。

經過校刊一事後，讓Melanie Perkins 與男友了解到當時設計市場的需求及供應不足，他們更認定發現市場上需要能夠應付簡單設計需求的工具，另一個能夠提供簡易操作、高質素的設計平台，因此兩人便決心創立Canva。

希望將來做設計工作不會那麼複雜，快速且簡單的設計輔助工具 Melanie Perkins

Canva成立過程困難重重 無阻堅持決心

Melanie Perkins 曾表示曾經遭受超過 100 位投資人拒絕，但並沒有令她放棄。當時成立 Canva之際，因為苦無資金所以進度很慢，當Melanie Perkins 得知有一群資本家熱愛於澳洲伯斯衝浪之後，她二話不說輟學，加入衝浪培訓，為的就是獲得機會。而Melanie Perkins 在衝浪間認識了 Bill Tai，並獲到前往舊金山商討的機會。

不過Melanie Perkins 欠缺營商及溝通的技巧，令舊金山的商討失敗了，不過她又以堅持的決心再次拜訪，最終令 Bill Tai 成功投資，更靠著 Bill Tai的推介，認識了 Lars Rasmussen、前Google工程師 Cameron Adams及Dave Hearnden，才能夠令Canva成功面世。

全靠他們才能夠令Canva成功面世。（Twitter@MelanieCanva）

Melanie Perkins 的成功並不單單在於堅持決心，更不會因自身不足而限制所想，而且勇於行動。連投資人之一的 Bond Capital 創始人 Mary Meeker 亦非常欣賞Melanie：

在任何地方都很難找到像Melanie這樣的人，她是一個傑出的企業家 Mary Meeker

Canva面世後備受矚目 逆市奇葩幫助女性就業

Canva 面世後，一直都與Melanie Perkins 成立初衷相同，在使用上是完全免費的！為了要讓每一個用戶都能夠完整的使用 Canva，他們不會在用戶的設計上加浮水印或者插入廣告，另外只透過販售額外的圖片、字型等來賺錢。

Canva 成逆市奇葩（Twitter@MelanieCanva）

進入2022年以後，不少科技企業都捱不住，但 Canva的用戶數量仍然在高速增長，甚至在 Canva的官網上仍然在全球開放著超過250個職位，並願意給更多的女性求職者提供就業機會。目前 Canva已擁有近41%的女性員工，遠高於科技行業的平均水平 28%！

事業成功並沒使人自負 性格貼地將八成收入扶貧

Melanie Perkins 與男友Cliff 是 Canva的共同創辦人，他們從大學、創業路上一起扶持。兩人一向低調，當 Canva聲名大噪時，他們亦沒有因而豪洗，反將股份中的80%捐往慈善基金，希望提升弱勢社群的教育水平，為的就是打破貧窮循環。

前年Cliff 在土耳其向女友求婚，拿出一枚價值$30美金（折合約$230港幣）的戒指，Melanie Perkins 都毫不猶豫地接受，更在社交平台大曬婚戒！

戒指的意義並不是價值的多少，而是我和男友的依戀和感情 Melanie Perkins

資料來源：Canva.com