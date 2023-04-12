中國女生住在法國百年城堡　華麗背後笑道：清潔時就變回灰姑娘了

今天是《100個中國女孩的家》 第39期，前陣子去巴黎參加時裝週，特地騰出時間去看了一個法國的家，這還是我們這個欄目做了這麼多期，第一次走出國門！



這次要看的是一棟百年城堡，是不是每次看到它們華麗的外觀，都很好奇裏面到底是什麼樣子的，今天就帶你們開開眼~

一起來看女主人Jinger在法國巴黎的城堡。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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房子的女主人Jinger是一個在巴黎生活了十年的重慶女孩，為了修復這棟老房子，她和先生耗費了太多的心力、金錢，但當這個家完工時，每個角落都充滿驚喜。這裏有帶有小扶梯的書房，尖頂小閣樓，地下室還有上百平米的健身房和游泳池、酒窖，足不出户也能自娛自樂。自從搬進這個房子，她老公的口頭禪變成了：「不出門，外面哪兒有家裏舒服。」

十年前後，Jinger的人生發生了太多變化，畢業於市場營銷專業的她，當時想過自己的未來：找破頭也不過是一份普通踏實的工作、一成不變的生活。想了想便不甘於此，她當過阿聯酋航空的空姐，每天在空中飛，盼望一個腳踏實地的家，30歲成家，重心一直放在家庭、專心帶娃。後來，她又不想人生被困於此，儘管在異國他鄉不認識任何朋友，法語得從零開始學，也沒有阻礙她自學珠寶設計、創立品牌，一步步成為獨立設計師。快跟着我們的視頻，一起來逛逛她的家，聽聽她一路前進的精彩人生故事吧！

住在巴黎百年城堡裏的重慶女孩

沿着小坡一路往上爬，遠遠就望見Jinger家在最頂端，彷彿雲層裏鑽出的尖頂城堡。浪漫與美好來形容它，都過於單薄。這麼美的房子，聽説卡塔爾王子也住在附近。高挑的Jinger早已在門口等候，暖光灑在身上，消滅了一點寒意。她介紹起房子的風格：「這種房子叫磨石屋，你看外立面上有粗糲的海岩石，1907年建成的，關於房子的風格，我請教過一位法國老奶奶：Anglais-Normandie，英式的維多利亞和法國北部諾曼第的結合。」

欣賞完外觀，再慢慢推開弧形大門。這扇入户門116年前便立在這兒，修復它時，帶着復原的、小心翼翼的心情，「喇叭花的圖案特別美，很神奇，一百多年也沒怎麼掉色。」 Jinger童年時養的第一種花便是喇叭花，回憶又重新「栽種」在了門上。天氣炎熱時，花窗玻璃打開來便能通風透氣。門內的光景是新舊結合的模樣，有老房子的復古味道，也有新建的空間帶來現代簡約的一面。

一邊走着，Jinger向我們介紹房子不含地下室大約400平，算上的話有1000平左右。一樓的空間分為書房、會客區、餐廳。哪兒最吸引我們呢？當然是在圖片裏看過無數次的、夢中的書房。書牆是她十年前住進來時定製的，好神奇，它像百年前留下來似的，與這間書房近乎完美地融合在一起，被歲月打磨出木頭的油潤感。卡卡打趣説：「坐在這兒應該能寫出傳世鉅著。」從法式格子窗透進來的柔光，讓書房氤氲着曖昧的氣息，恍惚間，以為是哪部電影裏的場景，能想象到Jinger日常踩在扶梯上拿書，回頭看見愛人的一抹温柔。沙發躺椅上有貓主子的抓痕，它時而玩耍，時而睡午覺。

走過一扇門，緊鄰着書房是幾張沙發圍起來的會客區，水晶燈、石膏線、壁爐，所有經典的法式元素彙集在一起，原汁原味的優雅，壁爐真的可以生起柴火來取暖。傢俱是Jinger自己搭配的，而屬於老房子原本的門窗雕花、木地板則是修舊如舊地翻新了。「我很喜歡天然材料的地板，就算表面很舊了，把它打磨一遍，馬上又恢復如初，這種百年的、包漿的地板，踩起來太舒服了。」

在裝修時，她想最大程度地去尊重法國文化，保留原本的法式元素。「因為房子比我老很多，是1907年建的，可能我走了之後房子還在，其實我就是陪它度過了一段時間，但是這一段光陰我希望我們會有一個很好的關係。」循着陽光走到窗邊，這一片原本是陽台，現在圍起來，成了小朋友的學習活動區。餐廳這兒有一張1920年設計的餐桌，黑白相間的鬱金香椅圍繞着它，用餐時該有多麼浪漫。

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仔細看，Jinger在角落裏擺了不少中式軟裝，很像18世紀流行的法式中國風，當時西方崇尚中國的裝飾藝術，東方元素在家居領域有很大的影響。對她來説，或許是一種鄉土故情的思念。原始的房子一樓，到這兒就走完了。但這麼美的房子，竟然沒有露台？Jinger覺得不可思議，所以她在一樓連接花園的地方，建起了通透的開放式廚房、酒吧和露台，把室外的風景引入到室內。

這邊的風格更加現代簡約，是房子裏最新的一部分。往高腳凳上一坐，眼尖的卡卡立馬發現了一套功夫茶具，「哈哈哈，果然，看到茶具就知道是我們中國女孩的家。」茶具在法國人眼裏還滿稀奇的，Jinger有個法國朋友來家裏玩，被一壺好茶招待，説是自己也要買一套一樣的，感覺功夫茶很精緻優雅。這個位置直接望着窗外的陽光燦爛，聽着耳邊銀鈴般的鳥語，她説：「坐在這就感覺自己不在家，像在外面的小酒吧。」也正因為家裏什麼都有，Jinger更享受宅家的時光，少了很多無效社交，悠悠然喝一杯茶也好，開一瓶香檳也好，在家都非常自在，也沒有所謂打烊的説法。

當初和設計師討論建這一片露台的想法，法國市政府不同意，希望他們修成與老房子相匹配的復古風格，但法國也有不少新舊結合的建築，最終政府表示很喜歡她家「破界」的設計，也同意了這部分改建。踩着軟糯的樓梯上二樓，樓梯地毯用銅壓了一下邊，防止它挪動。樓梯上的彩窗引人駐足，像框起了雲朵的光影，彩虹落腳在牆面上，以為是幻覺。

二樓以睡眠區為主，一間主卧、一間兒子的卧室。每一間卧室都有迷人的格子窗，窗外是藍天白雲飄過別人家房子的尖頂，書寫着童話故事。閣樓還得再往上兩層，樓梯邊上的弧形窗順着尖頂往上，和教堂裏的窗相似，聖潔、不可褻瀆的美。站在閣樓，往遠處望，松樹邊上冒出了鐵塔的腦袋，「當初我和我老公説，等這個閣樓裝好，我們要上來看書、看星星、聊天，結果現在一次也沒上來過。」生活的忙碌，總會讓我們忘記那些觸手可及的幸福。

住在這十年，還是會覺得這個家很夢幻嗎？「還是會，美的東西無論什麼時候看都是美的，不會被時間淘汰。」再一路走下去負一樓，有一個健身房和游泳池，但Jinger笑稱自己是零運動女孩，只能在旁邊的温泉池裏泡着。逛了一圈，我們好奇地問了一個問題：在巴黎裝修會不會很貴？「這麼説吧，我們家一個工人每天的工資是200歐，今天就來了六七個，都不敢買手袋了，等於是把手袋都裝到了家裏。」住在城堡裏的夢幻，也需要現實的因素去支持，但她從未後悔花這麼大的力氣去修復它，這個家帶來了十年的快樂與幸福。

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生活有柴米油鹽，也有繁花盛開時的絢爛

出發來Jinger家的路上，我們幻想着住在巴黎城堡的體驗，那場面極具電影感。早晨起來，穿着真絲睡衣推開窗子，吹一陣晨風，還沒吃早餐就先來一杯香檳，日常是愛辦舞會的沙龍女主人。坐下來聊聊天時，便問到了這個問題。

説到這，喝到微醺的Jinger和卡卡相視一笑。「我沒有反思過我的生活，每天到點了，就會想小孩該吃什麼了，想明天該做些什麼事，生活的真相是樸實而忙亂的，我也要關心柴米油鹽醬醋茶。無論住在哪兒，它的本質和核心是不會變的。不可能説我住在一棟城堡裏就每天辦舞會，能喝一杯小酒就不錯了。」

只見她站在廚房，從購物袋裏掏出紅紅火火的重慶火鍋底料、各種食材，在灶台上端起一碗很香的辣椒醬，走到哪兒，家鄉的味道都得隨身攜帶，日子便在一頓飯裏變得踏實。Jinger和家人都是改不掉的中國胃，但如今巴黎已經開起了很多中餐館，超市裏也有大把火鍋底料、中式調料賣。「我從小在國內長大，後來又去了杜拜工作，所以純粹的法式生活是不適合我們的，巴黎的好在於它包容了所有，從最簡單的飲食來説，可以買到中餐，也可以選擇任何一種生活方式。任何一個國家的人，在巴黎都能找到一個適合他的小天地。」

當然，除了一餐一飯，也有住在這的、華麗的高光時刻，不過，Jinger説穿得美的時候，都是為了拍照哈哈哈哈。（女孩子都懂）「要是做起城堡的清潔，那就是灰姑娘了。」就算有阿姨，她也會自己做些家務。當初改造這房子時，周邊的法國人都不喜歡他們一家，想着你們中國人在搞什麼花樣，但當她家越裝越好看時，路過的鄰居都會忍不住誇一句：「Bravo！」家越變越美的十年，也是女孩Jinger成長為大女人的十年，結婚照裏的她，還是小鳥依人的模樣，但現在40歲的她儼然是一位大氣的、能扛事的女人了。從前她的職業是空姐，不間斷的飛行讓她沒有家的概念，那只是一個睡覺的地方。

12年底她來到法國，結婚生子有了家，重心圍着家庭轉，可一段時間後，她覺得不安：「我想的是，我要在法國找工作，那時候一個人都不認識，要是再不出去的話，我的人生就封閉在這裏了。」和老公談過出去工作的想法，他卻説：「你出去工作，老闆可能還沒我有錢，朝九晚五的工作也不適合你。」有一回她逛街買了好多首飾，連老公都説她也太敗家了！Jinger被這句話刺激到了，心想：「哼，有什麼了不起，喜歡我就自己做首飾。」

她一直很喜歡首飾，會被撲閃撲閃的小玩意吸引，當空姐時，一落地杜拜就會去當地的金街逛逛，也自己設計了一些首飾，讓師傅做出來，帶回國之後還挺多朋友喜歡的，當時就覺得自己還挺有天賦的。一路上學，進修珠寶方面的知識，跌跌撞撞地嘗試着，心底的那份熱愛終於有了迴音，她在16年的夏天註冊了自己的品牌，小而美，但足夠讓她實現獨立設計的快樂了。

她指着花園裏的一排排紅豆杉。「每棵樹都有它的使命，紅豆杉一年四季常青，花和果子是小小的，目的是為了遮擋一面牆，就像生活一樣，是非常旱澇保收的東西。但除此之外，我們也需要一些很絢爛的、沒那麼實用的東西。」與紅豆杉使命不同的是玉蘭花，當時Jinger和設計師説：「你一定要選那種還沒長葉子就開了很多花的，他説但那樣的花花期會很短，我説，我就要那種短暫而燦爛的感覺。」這兩種植物，就如她的人生觀，一定要有很堅實的基礎，幾乎佔80%，也要有夢幻、燦爛的瞬間，20%是最好的比例。

「除了生活本身，你也要提煉出一些很美好的、高於生活的東西。」今天的分享就到這，祝大家都能住上自己的夢中情房~

【本文獲「黎貝卡的異想世界」授權轉載，微信公眾號：Miss_shopping_li】