21歲車禍致癱剩右手活動　女作家打造無障礙之家　重拾生活自主權

2009年，80後女孩易懿因車禍造成高位截癱，只有一根手指頭可以動。她是一個作家，也是環球旅行者，為了回歸到日常生活、社會中，2019年，她找到設計師朋友，一起把55㎡的老房子，改造成無障礙的家。從原來24小時不離人，到現在把需要的東西放在手邊，可以擁有完整的獨立工作時間。



改造後我在這個空間裏，所有的東西都是得心應手、有掌控感的。 易懿

根據中國殘聯統計，截至2020年，中國殘障人士總數為8500萬，其中很多人需要坐在輪椅上生活。如何在居家空間中相對獨立地生活，感受到便利、舒適、尊嚴，成為他們的一大難題。3月底，一條來到西安，拜訪了這個既有服務功能，又充滿愛與關懷的家，以及和她聊了聊無障礙設計的意義，她說，「給殘障人士提供比較健全的無障礙設施後，他們會自然成為價值的創造者、消費者。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自 述：易懿 編輯：秦楚（一条） 責編：倪楚嬌（一条）

01 「一個熱愛自由的人，身體被禁錮在輪椅上」

我是易懿，一個作家，也是環球旅行者，現在從事市場與公共關係相關工作。2009年，因為一場意外車禍，造成脊髓損傷，高位截癱，開始以輪椅代步。遭遇意外的時候我還很小，21歲，這場意外讓一個特別熱愛自由的人，突然身體被禁錮在輪椅之上。

車禍發生後，我被送到急救中心，第一反應是我動不了了。那個時候我只知道「癱瘓」是一個名詞，不知道這兩個字意味着什麼，在醫院治療和康復鍛鍊的兩年時間裏，我才一點點了解「癱瘓」不是不能動而已。身體功能喪失只是一方面，心理上也要適應這種鉅變，因為生活中任意的瑣碎小事，都可以隨時來打擊你——端杯子喝口水、吃個麪條都很難。我會把麪條撒得到處都是，像個三歲的孩子，有很長一段時間我拒絕吃麪條這種形狀的食物，包括我最喜歡的涼皮兒。

因為我連手指都不能動，在普通的房間裏，我每一次開關燈、空調都需要別人的幫助。每一件小事都需要張嘴求人。2019年，我找到設計師朋友（趙弟）一起來改造住所，我需要有一個無障礙的空間，可以讓我兼顧生活和工作，相對獨立地實現自我操控。求人的事情哪怕能儘量少一件，對我來說都是一種安慰。

02 重拾自由、掌控、便利

我家是標準的一室一廳，55平米，改造後輪椅可以接觸到空間的每一個角落。主要的功能分區有兩個，一是我的工作室，二是起居室。客廳是我日常開會、寫作的地方，卧室是我的生活空間。對於無障礙房間的改造來說，重要的一點是要消除地面的障礙落差，拒絕一切台階、門檻，讓輪椅的推行、行駛是完全暢通的。廚房、洗手間使用推拉門，最大程度上將全屋地面找平，避免溝溝坎坎。無障礙設計並不是翻天覆地的改造，一個很小的改變都會讓我覺得方便很多。

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室內最大的改造是將洗手池移到客廳，進行外置，形成開放式洗手池。以前我進洗手間不方便，從外面回家後只能擦擦手或者是拿水盆洗一下。改造後我直接可以用流動的水洗手，尤其是疫情期間，讓我覺得自己的生活還是被維持在一個正常狀態。洗乾淨手後，我可以清理一下輪椅的輪子或直接到我的辦公桌進行工作。辦公桌設置80釐米高，600毫米徑深，輪椅可以來回遊走。桌面設置比較長，分區擺放多種物品，這邊我正在辦公，那邊我希望喝口水，也不需要再轉換到別的地方，輪椅一來一回就可以實現功能切換。

辦公桌上方的電視機設計了可以旋轉活動的支架，方便我在任何一個角度看到電視。我家空間整體比較小，日常使用的電動、手動輪椅、洗澡椅、行李箱，需要收納起來。所以在進門處做了一個大櫃子，徑深8 x 1米2，兩邊都可以打開，方便我的輪椅開進開出，相當於輪椅的「停車場」。客廳內取消了常規的沙發，換成可收納的牀，方便照顧我的阿姨使用。

房間裏每一個「凸出」對輪椅來說都是障礙。客廳內的餐桌、櫥櫃都隱藏在牆體內，需要時可拉出，最大程度上保證室內是暢通無阻的。餐桌的高度是根據我現有路輪椅坐高定製的，改造之前我需要用特殊的板子搭在輪椅上，改造之後可以直接坐在餐桌上吃飯了。櫥櫃也設置了拉籃的形式，東西都一目瞭然，方便拿取。

正常情況下洗手間的門比較窄，輪椅很難進，我把它改成推拉門，門寬由80釐米拓寬到1米，這樣一是沒有門檻，二是空間會更加寬廣，方便輪椅進出。洗手間內，淋浴花灑可以上下移動，我平時用洗澡椅，所以暫時是預留扶手空間，後面有需要的時候可隨時加建。牆壁上設置了緊急呼叫的物理按鈕，跟我父母的房間相連，如果有問題可以馬上進行求助。

卧室整體空間不大，牀也設計為摺疊下拉式，牀的高度與輪椅高度持平，這牽扯到輪椅使用者自己從輪椅轉移到牀上的方便的程度。儲物空間做隔斷設計，換成格子的形式，清晰明瞭，我可以清楚地發出指令，「第二排第三格」，省去來回翻找。櫥櫃衣架可以通過液壓桿拉下來，方便拿取衣物。

現在通過語音，我可以控制家裏面的燈、空調、電視、晾衣架，甚至窗簾、窗戶。以前冬天的時候晚上我會冷，凌晨3點凍醒的時候，需要叫人起來幫我把空調開開，改造後我隨時可以自己操控。其實無障礙設計都是一些個人需求的細小的設計，雖然看起來微不足道，但對我的生活改變是非常大的。

因為身體原因，我會比較容易感到冷，所以設計師在鋪設室內地暖時幫我做了特殊處理，我家的管徑距離比正常（常規距離為250-300mm)距離更小，在220mm左右，尺寸小了，地暖管長度變長，密度更密，同樣的注水量更大，整個房屋更加暖和。除此之外，室內還加裝了一台自用的燃氣鍋爐，因為市政供暖比較靠後，前期可以自用取暖，以保證全屋的温度。

對於無障礙需求來說，真正要達到用起來順手，還是要靠自己去思考每一個場景和需求。當身體出現這種殘障，最大的感受就是無力感，沒有安全感。改造後我自己在這個空間裏，所有的東西都是得心應手的，有掌控感的，對身體、心理是非常大的改變和幫助。把需要的東西放在手邊，至少我一早上或者一下午的工作時間都不需要人在身邊，給我帶來很大程度上獨處的時間和空間，這樣的情況是很珍惜，也很難得的。現在我空閒的時候會邀請朋友過來一起喝茶聊天，偶爾畫一畫油畫，也更容易發現生活中的一些小確幸——清晨的一縷陽光、養的花突然抽了新枝，會覺得生活還是很美好。

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03 無障礙家居設計：為所有人而設計

發生意外前，我受父母影響喜歡旅行，一直想把這方面作為職業發展。癱瘓後，我開始接觸寫作，用右手的小拇指關節，敲出了三部書稿。當時車禍出院後，我和父母商量把原來準備出國留學的錢拿去旅行。第一趟旅行，我去了28個國家，三個月幾乎跑遍了歐洲神根簽能去的所有地方。好幾個印象深刻的生日都在路上度過。27歲在新西蘭，那天我隨身帶着熱騰騰剛出版的第一本書；29歲在美國佛羅里達的基韋斯特準備看加勒比海的日出.......

有些國家的無障礙意識會比較普及。我在威尼斯旅行時發現，無論是遊輪、小船，輪椅都是有坡道上去的，所有的橋都用鐵板釘成坡，可以直接推上去，哪怕只有一兩個台階，都會有一個升降平台供我們使用。國內的無障礙設施，近些年在逐步完善，但離完全的無障礙環境暫時還有一段距離。

例如現在很多大型商場都是按一定的無障礙標準建設的，但為了防止電動車進入，會給無障礙的空間裏加一些石墩子，把輪椅的路完全擋住；一些旅遊景點會對殘障人士免票，但輪椅連大門都進不去，售票閘關得死死的。包括公共場所的一些坡道、無障礙通道，理應不允許有井蓋，避免落高和高差。但很多都未達到標準，如果是通過性不好的輪椅會卡住，讓使用者從輪椅上跌落，甚至喪命。如果沒有合適的環境、設施、制度，殘障人士只能成為社會的消耗者。但有比較健全的無障礙設施後，他們反而會回到社會，成為價值的創造者、消費者，不再是社會的負擔。

現在來說，家居無障礙更加關注的是肢體障礙人士，但對有聽力、語言、視覺障礙的群體來說，他們依然沒有條件獨立生活。比如疫情的時候，當社區用喇叭通知我們做核酸，聽力障礙的人怎樣才能接收到信號；當發生火災報警，他們要怎樣獲取訊息，進行逃生；甚至是患上嚴重疾病時，怎樣叫救護車，跟救護人員溝通，我需要什麼樣的服務，我的現狀是怎麼樣的。

哪怕是放在生活裏最常規的事，對他們來說也是困難重重。當兩個有聽力障礙的人有了自己的孩子，孩子在半夜哭鬧，他們也很難及時對孩子進行安撫。這10年，我明顯感受到無障礙設施有很大的提高和改變。慢慢地從我坐輪椅每一次都要跟別人據理力爭，到現在有一些比較方便的條件、政策，社會公眾的意識也是在逐步提升的。

關於普通人的居家無障礙改造，我和設計師列出了一些要點，供大家參考：

1. 全屋可用聲控智能家居，通過語音控制實現日常基礎操作。

2. 消除地面之間的高差，實現全屋無台階，入戶門處可設置斜坡，方便輪椅進入。

3. 室內供輪椅通行的門淨寬不應小於0.8米，供輪椅通行的推拉門和平開門，在門把手一側的牆面，應留有不小於0.5米的牆面寬度。

4. 室內傢俱、電器可考慮嵌入牆體，釋放空間，保障輪椅在室內的通行暢通。

5. 供輪椅通行的門扇，有條件下可安裝視線觀察玻璃、橫執把手和關門拉手，在門扇的下方應安裝高0.35米的護門板。

6. 衛生間地面需防滑，可安裝智能感應水龍頭、安全抓杆，有條件下安裝緊急呼叫按鈕。

7. 坐便器使用馬桶，且馬桶高度不宜過高，方便輪椅和坐便器之間切換；洗手盆採用掛牆式，台下淨空大於65cm，給輪椅使用者留出膝蓋伸入空間。

8. 室內桌面或櫃面高度起碼為80cm以上，具體可根據輪椅坐高調整，留出足夠的容腳空間，方便輪椅進出。

9. 儲物空間可以使用液壓桿、自動升降設備，方便護理人員幫忙拿取。

我經常說，無障礙改造是幫助到現在和未來的自己。每個人都有老去、需要他人幫助的時候，我覺得無障礙的意義在這裏。

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