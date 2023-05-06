時尚教父老佛爺15大金句引人深思：減肥是唯一失去才算勝利的比賽

Karl Lagerfeld老佛爺金句｜老佛爺（Karl Lagerfeld）在時尚界舉足輕重，日前的時尚奧斯卡「Met Gala」亦以「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」為主題，向老佛爺致敬！老佛爺是時尚界的傳奇，除了對時尚圈帶來了非凡的貢獻外，他的名言也道出了對生活品味及工作態度不一樣的看法！《01女生》為大家盤點 Karl Lagerfeld 老佛爺15大引人深思的經典金句，帶大家從時裝反思人生觀！



老佛爺愛貓獲邀出席Met Gala 曾想與牠結婚、近24億遺產留給牠？

Karl Lagerfeld老佛爺金句1：「穿寬鬆的運動長褲是失敗的象徵，你無法掌握自己的人生，才會妥協去買運動褲安慰自己。」

減肥永遠都是女人畢生事業，女生要減肥不外乎想健康及愛美，雖然說可以靠穿搭修飾身形，穿寬鬆衣物便能把「肉肉」完美藏起來，但對於老佛爺而言，穿寬鬆運動長褲就是失敗的象徵，只是在安慰自己！老佛爺自己也不甘成「失敗」代表，所以他曾經為了穿下超瘦的Dior高訂男裝，決心在13個月內減掉了92磅，老佛爺完美示範了為時尚而減肥，各位女生們又有沒有這樣的決心呢？

Karl Lagerfeld老佛爺金句1：「穿寬鬆的運動長褲是失敗的象徵，你無法掌握自己的人生，才會妥協去買運動褲安慰自己。」（gettyimages）

Karl Lagerfeld老佛爺金句2：「千萬不要以沒錢成為自己打扮得醜的藉口！」

打扮從來不需要很多金錢，時尚亦不是一件要用錢堆成的玩意，即使是平價衣物，只要花點心思配搭一下，打造出適合自己的風格，突顯出你獨有的氣質與魅力，這就是「時尚」！

Karl Lagerfeld老佛爺金句2：「千萬不要以沒錢成為自己打扮得醜的藉口！」（gettyimages）

Karl Lagerfeld老佛爺金句3：「如果你對你從事的行業感到惶恐，那麼你最好做別的行業。」

將興趣轉化為工作可能並非每個人都可以做到，不過即使你從事的並非你最熱愛的行業，但如果你每日都要帶著徬徨的心情上班，這行業可能並不適合你，轉行、轉工或許是個比較好的選擇。

Karl Lagerfeld老佛爺金句3：「如果你對你從事的行業感到惶恐，那麼你最好做別的行業。」（gettyimages）

Karl Lagerfeld老佛爺金句4：「青春是你生活的方式，而不是你出生年份。」

人們總在為「青春」賦予定義，但其實「青春」從來沒有既定的界限，不要再以「再不青春」作為不願嘗試新事物的藉口，因為青春與否並不是取決於你的出生年份，而是你怎樣生活，嘗試跳出框框，放膽去做、放膽享受，無論你是甚麼年紀，也可以理直氣壯地告訴別人：「這樣很青春，我活得精彩」！

Karl Lagerfeld老佛爺金句4：「青春是你生活的方式，而不是你出生年份。」（gettyimages）

Karl Lagerfeld老佛爺金句5：「你如果不大膽做白日夢，你的人生就是個噩夢。」

可能你會認為「夢想」看似不切實際，「別發白日夢吧！」但如果你連夢也不發，你的人生到最後只會平平淡淡地過了，這樣的人生到頭來卻會成為一場「噩夢」！既然人生只得一次，不如大膽發夢，看看自己可以做到甚麼，來一場刻骨銘心的夢吧！

Karl Lagerfeld老佛爺金句5：「你如果不大膽做白日夢，你的人生就是個噩夢。」（gettyimages）

Karl Lagerfeld老佛爺金句6：「精品包能讓你的生活更愉快、使你的夢想成真、帶給你信心，並向你的鄰居炫耀你很成功。」

買名牌手袋被批虛榮炫富？但用自己努力賺回來、儲起來的錢買手袋，卻會帶給你愉悅感，亦給你努力工作賺錢的目標。同時，名牌手袋也象徵著你的身分地位，與其說是炫富，不如說是證明自己的成功。

Karl Lagerfeld老佛爺金句6：「精品包能讓你的生活更愉快、使你的夢想成真、帶給你信心，並向你的鄰居炫耀你很成功。」（gettyimages）

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