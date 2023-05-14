少女意外截肢徹底改變人生！由「籃球女孩」蛻變代國家出戰女飛魚

所謂「人生無常」，內地一名女生一次意外徹底改變她的人生，但是她沒有因此放棄，憑著自己的努力如今成為國家隊女飛魚。女生亦盼望藉自己的故事生命影響生命、回報社會及成就自我。



內地一名女生一次意外徹底改變她的人生，但是她沒有因此放棄。（WEIBO@籃球女孩-錢紅豔）

內地女一次意外徹底改變人生 「籃球女孩」蛻變成女飛魚

錢紅艷出生於內地雲南曲靖陸良縣的一個農民家庭，當年年僅4歲的她一天不幸被大貨車撞倒後捲入車底，導致盆骨以下完全截肢。從此她便不能下床走路，只能一直躺在床上，但爺爺為了讓她能上學，便在農村收集籃球，再把籃球從中切開，在裡面墊上棉花，然後把半個籃球套在她的身下助她走路。自此錢紅艷就有「籃球女孩」稱號。

內地女一次意外徹底改變人生 「籃球女孩」蛻變 成女飛魚（WEIBO@籃球女孩-錢紅豔）

過去曾因「1原因」刻意地少喝水

錢紅艷曾受媒體訪問指，自己對4歲那場意外並無印象，一切都是從家人口中得知。直到開始有自我意識的年紀，她漸漸發現自己跟其他人不一樣，平日上洗手間都需要老師或同學背著， 對於令她相當印象深刻：「同學們跟我同年齡，力氣也沒有多大，走到一半的時候，腿都在抖了，我為了不麻煩同學，就會刻意地少喝水、不喝湯，以減少上廁所的次數。」

過去曾因「1原因」刻意地少喝水（WEIBO@籃球女孩-錢紅豔）

多年來爺爺不斷為她收集籃球，途中有換了10多個，後來亦有好心人贈送籃球給她，這段時間錢紅艷一直靠著籃球外出跟外界接觸溝通。到了2005年，機緣巧合下，她到北京安裝義肢後，再毋須使用籃球，至今她仍然對爺爺多年來的付出及照顧心存感激。

不甘被困境擊倒 日練最少4小時絕不喊辛苦

11歲那年，錢紅艷加入雲南省殘疾人游泳隊，惟她身體缺陷讓她在水裡嚴重不平衡。教練專門為她制定了一套訓練，她一天需接受最少4小時的訓練，包括舉啞鈴、做仰臥起坐和臂力拉伸等動作。

因為在水裡哭，只有你自己知道，別人不會知道。 錢紅艷

不甘被困境擊倒 日練最少4小時絕不喊辛苦（WEIBO@籃球女孩-錢紅豔）

她由2009年開始參加全國性比賽，據悉她至今勇奪1金13銀6銅的成績。（WEIBO@籃球女孩-錢紅豔）

憑著努力終獲回報 曾代表國家出戰殘奧會

她由2009年開始參加全國性比賽，據悉她至今勇奪1金13銀6銅的成績；2016年代表中國出戰巴西里約熱內盧殘奧會，更獲得女子100米蛙泳比賽第九名。或許這個成績對她而言未必亮眼，但經過多年的努力練習，不時在訓練累到哭泣，依舊不放棄地練習，她在不同的比賽上贏得獎金，改善了自己的生活及經濟，且買下房子跟家人一起住。

2016年代表中國出戰巴西里約熱內盧殘奧會，更獲得女子100米蛙泳比賽第九名。（WEIBO@籃球女孩-錢紅豔）

如今錢紅艷於雲南曲靖陸良縣殘聯工作，協助辦理殘疾人證，從而幫助更多有需要的人。不過她並沒有放棄游泳，依然是一個現役游泳運動員。她希望以自己有限的能力幫助更多殘疾人，樹立生活的勇氣，以自身的經歷去證明人生價值，同時回報社會。