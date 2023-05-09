台女為慳錢全個經期不換衛生巾！婦科醫生指後果嚴重：4小時要換

女生每個月都有幾日不方便，需要用到衛生巾，因此每月都要花費買衛生巾！早前有男網民在社交平台上發文表示女友就是為了省錢，一片M巾由經期第一日用到最尾一日，對方更完全不覺得有甚麼問題！《01女生》就事件向婦科醫生查詢，醫生表示這樣做或會感染陰道炎，嚴重甚至會出現中毒性休克綜合症，後果嚴重！



女生每個月都有幾日不方便，需要用到衛生巾，坦白說有時真的覺得買衛生巾都要買窮了！（《前度》劇照）

台女為慳錢一片衛生巾用全個經期 上面墊紙巾就算

早前有男網民在Facebook群組《靠北女友2.0》上發文，分享了女友用衛生巾的奇怪習慣，令有潔癖的他決定要向對方提出分手！樓主表示，女友在月經來的時候，衛生巾竟然由經期第一日用到最後一日都沒有更換過，只是在上面墊紙巾就算了！

樓主知道後頓時崩潰，並追問對方原因，但女友竟然完全不覺得有甚麼問題，並表示：「衛生紙比衛生棉便宜啊」！樓主沒辦法忍受女友這種不衛生的癖好，最後就隨便找個藉口跟對方提出分手。

樓主表示，女友在月經來的時候，衛生巾竟然由經期第一日用到最後一日都沒有更換過，只是在上面墊紙巾就算了！（gettyimages）

婦科醫生建議4小時換一次衛生巾 否則後果嚴重可致陰道炎

作為女生的筆者也很同意每月經期都要用上一筆金錢購買衛生巾，但為了省下幾十塊而損害健康實在不值得吧！《01女生》就以上事件向婦產科專科醫生方秀儀查詢，方醫生指出，由於陰道本身就是溫暖而潮濕，容易滋生細菌，女士在月經期間應該頻密更換衛生用品。

方醫生建議衛生巾及棉條要最少4至6小時更換一次，而最久也不應超過8小時，尤其在經量較多的日子，就更加應該頻密更換，否則可以感染陰道炎，嚴重甚至會致中毒性休克綜合症。另外，如果太長時間才更換衛生巾，也可能會導致皮膚敏感、毛囊堵塞或發炎等問題。

方醫生建議衛生巾及棉條要最少4－6小時更換一次，而最久也不應超過8小時！（gettyimages）

除此之外，方醫生也提醒大家，在月經期間並不需要沖洗陰道，用清水沖洗外陰就可以，因為用肥皂清洗的話，可能會刺激到陰部敏感皮膚，使用含有界面活性劑的沐浴乳就具有較強刺激性，或會造成發炎、敏感等問題。如果本身較容易皮膚敏感、擔心發炎或搔癢的女生們，就建議選擇觸感柔滑細緻、對肌膚刺激性低的棉質衛生巾了！