舒緩經痛食物｜營養師拆解朱古力止經痛偏方　薑黃奶治經前綜合症

【舒緩經痛食物｜薑黃奶】舒緩經痛吃什麼？經痛是不少女生每個月的煩惱，不斷尋求各式各種的舒緩經痛法解決煩惱，近年歐美就流行黃金牛奶（即薑黃奶）舒緩經痛法，指在經期時飲用可以大大減低經痛問題，另外還有改善暗瘡、濕疹問題等護膚功效，更加有助瘦身減肥！《01女生》就「黃金牛奶」舒緩經痛法向註冊營養師查詢，營養師指出飲用黃金牛奶的確有效減輕經痛，並另外列舉了2類有助舒緩經痛的食品，希望幫到女生們解決每月煩惱！



【舒緩經痛食物｜薑黃奶】近年歐美流行黃金牛奶（即薑黃奶）舒緩經痛法，指在經期時飲用可以大大減低經痛問題。（Osha Key＠Unsplash）

舒緩經痛食物｜薑黃奶有助改善經前綜合症 6大減肥護膚功效公開

以薑黃粉配合牛奶調製而成的「黃金牛奶」，是近年歐美女性常用的舒緩經痛方法，薑黃奶具有抗氧化及抗炎功效，稱得上是女生恩物，而且曾經有研究指出每日喝一茶匙薑黃，功效等同於1星期做了3次60分鐘運動，究竟黃金牛奶是否真的這麼神奇？實際上又具有甚麼功效呢？《01女生》就向了澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢！

【舒緩經痛食物｜薑黃奶】以薑黃粉配合牛奶調製而成的「黃金牛奶」，是近年歐美女性常用的舒緩經痛方法！（《男生必看！女生來大姨媽到底什麼感受？》劇照）

營養師指出，薑黃中的薑黃素的確有助改善女性經前綜合症，例如情緒低落、乳房腫痛，以及經痛問題，因為攝取薑黃可以放鬆肌肉，從而減低子宮收縮帶來的疼痛感，所以女生們受著經痛問題時，不妨試下喝一杯，幫助舒緩經痛吧！

除了改善經痛之外，黃金牛奶對護膚及減肥都有不錯的效果，薑黃奶中含有的薑黃素具抗炎作用，有助改善暗瘡、濕疹、皮膚過敏造成的痕癢、乾燥及紅腫等問題。另外，由於薑黃素有助提高人體的新陳代謝率及抑制脂肪組織的生長，可以通過調節血糖水平及預防胰島素抵抗，減慢飲食攝取的多餘脂肪積聚。如果希望透過飲用黃金牛奶來達到減重功效的話，營養師就建議用脂肪比例及熱量較低的脫脂牛奶或者植物奶（例如豆奶、燕麥奶）等來取代全脂牛奶。

【舒緩經痛食物｜薑黃奶】營養師指出，薑黃中的薑黃素的確有助改善女性經前綜合症！（《想見你》劇照）

舒緩經痛食物｜營養師拆解朱古力止經痛偏方 2類食物有助舒緩經痛

除了黃金牛奶外，很多女生都習慣在經痛時吃朱古力來舒緩疼痛，究竟有沒有效用呢？營養師就指出在面對經痛困擾時，建議可以多攝取兩種營養素：Omega不飽和脂肪酸和鎂質。

Omega不飽和脂肪酸有助抗炎，三文魚、核桃等均含有豐富的Omega，可以幫助減少與經期疼痛相關的炎症。另外，鎂質就有助舒緩子宮肌肉收縮，富含鎂的食物就包括燕麥和黑巧克力，所以坊間流傳的吃朱古力可以舒緩經痛是真有其事，但營養師就提醒大家，朱古力也要慎選朱古力，因為白朱古力主要成分是可可脂，並沒有舒緩經痛的作用了！

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）