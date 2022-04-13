月經失調或會早死？中醫師教5招改善經期不穩定　5款湯水調理月經

月經失調｜不少女生都面對著月經失調的問題，大家可能以為月經失調只會令經期不規律，但事實上月經週期不規律有機會導致肌膚狀況變差，甚至難以生育的情況，美國更有研究指出，月經不規律會增加早死風險！所以，解決月經失調問題是刻不容緩！《01女生》邀請了玲瓏中醫診所蔡雅瑤醫師分享改善月經失調問題的方法，讓女生們在家也可自行調理。



月經失調｜哈佛大學研究：月經週期不穩定早死風險高？

哈佛大學有研究指出，與月經週期規律的女性相比，月經週期不規律或週期持續超過40天的女生在70歲前死亡的風險較大，在29至46歲的女性當中，月經不規律女性的早死風險比其他女生高出39%！

月經失調｜有研究指出，月經不規律會增加早死風險！（《想見你》劇照）

月經失調可對女生影響深遠，不單會令經期不規律，甚至會對壽命造成影響，所以女生們應及時調理，免讓月經失調對身體造成長遠影響。《01女生》記者向玲瓏中醫診所蔡雅瑤醫師查詢，希望了解改善月經失調問題的方法！

月經失調｜月經失調可對女生影響深遠，不單會令經期不規律，甚至會對壽命造成影響。（《任意依戀》劇照）

蔡醫師指出，在中醫角度而言，月經週期、經期或經量出現異常，或月經時出現所有不適症狀，其實也屬於月經失調的範圍內，最常見的症狀是月經先後無定期、月經過少、經期延長、經期間出血、閉經、痛經、崩漏等等。

月經失調最常見的症狀是月經先後無定期、月經過少、經期延長、經間期出血、閉經、痛經、崩漏等。（《每個月來訪一次的月經醬》劇照）

月經週期延後了7天以上，甚至3至5個月才來一次月經則為之「月經延遲」，病後身體虛弱、房事過度、過度進食生冷寒涼之物、飲食不節或痰濕積聚體內等均會導致月經遲來。有些女生發現月經遲了來時，就會喝涼茶或靠吃寒涼食品來幫助催經，但蔡醫師指出，坊間上買到的涼茶，例如五花茶、廿四味、夏枯草等等，大部分都屬於寒涼之物，進食太多很容易會損傷體內陽，令寒邪積聚體內，或會損傷脾胃，氣血生化不足，不但會加劇月經延後的情況，更會導致月經量少、痛經、閉經等問題出現。

進食太多寒涼之物不但會加重月經延後的情況，更會導致月經量少、痛經、閉經等問題出現。（《每個月來訪一次的月經醬》劇照）

中醫師5大改善月經失調湯水推介

為幫助女生們改善月經失調的問題，蔡醫師推介了5款湯水幫助大家正確地調理月經！

改善月經失調湯水｜1. 杜仲山黑豆湯

功效：補益腎氣、調經強筋

適合人士：經血量少、血色暗淡清稀 ，伴有腰膝酸軟屬腎虛人士

材料：杜仲30克｜黑豆50克｜鮮淮山50克｜瘦肉300克｜

方法：黑豆洗淨浸泡，淮山洗淨祛皮切塊，瘦肉汆水備用，杜仲與少許鹽水一起慢火炒至微微變色。將所有材料放入2500m水中，大火煲滾後，改為小火煲約1小時，最後加入適量鹽即可。

改善月經失調湯水｜1. 杜仲山黑豆湯（keikei_khc@IG）

改善月經失調湯水｜2. 熟地烏雞湯

功效：補益心脾、養血調經

適合人士：經血量少、血色淡紅，伴有頭暈眼花、面色蒼白之血虛人士

材料：熟地30克｜桂圓10粒｜枸杞15克｜烏雞1隻｜紅棗兩粒｜

方法：桂圓、枸杞洗淨，熟地洗淨切塊備用，烏雞洗淨清除內臟並且汆水。將所有材料放入2500m水中，大火煲滾後，改為小火煲約1小時，最後加入適量鹽即可。

改善月經失調湯水｜2. 熟地烏雞湯（littlelawcandy@IG）

改善月經失調湯水｜3. 黑糖薑母茶

功效：驅寒暖宮、調經止痛

適合人士：經血暗淡或色暗帶有血塊，伴有痛經、小腹及四肢冰凍、面色蒼白屬虛寒或實寒人士

改善月經失調湯水｜3. 黑糖薑母茶（Unsplash@Julia Topp）

改善月經失調湯水｜4. 玫瑰花茶

功效：疏肝解鬱、理氣調經

適合人士：經血暗紅、有血塊，伴有心情鬱悶、經期小腹脹痛、 經前乳房有脹痛感屬氣滯血瘀之人

改善月經失調湯水｜4. 玫瑰花茶（pexels@Valeria Boltneva）

改善月經失調湯水｜5. 茯苓薏米扁豆湯

功效：健脾化濕、利水消腫

適合人士：經血比較黏稠，伴有帶下量多、頭暈身重、虛胖之痰濕型人士

材料：茯苓40克｜生熟薏米各15克｜扁豆15克｜豬骨300克｜生薑兩片｜

方法：生熟薏米、扁豆洗淨浸泡，豬骨汆水。將所有材料放入2500m水中，大火煲滾後，改為小火煲約1小時，最後加入適量鹽即可。

改善月經失調湯水｜5. 茯苓薏米扁豆湯（yukiwa.vn@IG）

除了飲用湯水外，蔡醫師指出也需要配合日常生活習慣來幫助改善月經失調，生活習慣、飲食習慣及壓力等，也可能是影響月經的原因！

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