理財新手必看！先儲蓄後投資　5步建立穩健財務基礎　不做月光族

身為理財新手的你，看著剛入帳的薪水，卻不知道該怎麼分配嗎？



學習理財就是學習運用手上的資源，馬上來看看，怎麼樣用簡單五步驟，幫自己立下好的財務基礎！

立下財務好基礎的5個步驟！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

「大家都說人生要懂理財，但是理財到底是什麼？要怎麼『理』？」這是許多社會新鮮人和理財新手常見的困惑。其實，所謂「理財」，就是分配手上暫時剩餘的生存資源。

就像松鼠、狗狗、花豹這些動物會把吃不完的食物藏起來，等餓了再拿出來享用，「理財」則是人類生活在資本社會下，懂得未雨綢繆的一種行為。被動物們儲藏起來的食物久沒吃，容易因天氣變化而發霉、腐壞；被我們放在銀行裡的錢錢久沒動，很可能因為通膨而慢慢變小。

學習理財就是學習運用手上的資源，用以降低各種可預期與非預期的風險，並且讓我們的人生過得更好。那麼，理財到底有哪些面向需要考慮呢？薪水入帳後，可以如何安排？錢錢該如何分配也是有邏輯的，以下五步驟帶你建立心中的理財順位！

Step 1. 存下「緊急預備金」，發生意外時，接住你的安全網

首先，請安排一個專門儲蓄用的帳戶，可以是方便提款但使用頻率較低的帳戶，或是一個提供高利活存的數位銀行，讓錢錢躺在一個活動性高的地方，急用時隨時可以取用。薪水進到自己的口袋後，先把每月預計要儲蓄的錢存起來，可以設定發薪日當天自動轉到用來儲蓄的戶頭。儲蓄的目標可以從一個月的薪資開始，至少預留三到六個月薪資的緊急預備金。如果想替自己多留一些餘裕，也可以視情況增加預留的金額。

緊急預備金存在的意義，是為你擋下突如其來的意外和短期的不方便，像是發生車禍後的醫療費，或是作為待業期間的生活費，讓你就算處在不穩定的生命階段，也能暫時維持獨立自主的狀態。對於擁有資產的人來說，緊急預備金也是守護投資計畫的小衛兵。假設有一天家裡出現一筆意外的大花費，這時候也不需要急著出售手中未達預期獲利的股票、債券或房地產等投資項目，而是用緊急預備金來緩衝，也減少非預期性的資金損失。

Step 2. 優先支付給「固定支出」和「債務」

扣除每月該儲蓄的錢後，請把錢錢優先支付給每月的必要開銷。這裡涵蓋兩個部分，一個是維持日常生活正常運作的「固定支出」，從房租、水電費、電信費到信用卡帳單、保險費、通勤月費，另一個則是會有利息壓力的貸款、債務。固定支出除了生活開銷，步入社會後也須負擔納稅義務。每年五月需要申報個人所得稅；開車族分別需要繳交牌照費和燃油費；若你的名下有房地產，則有物業稅和印花稅支出。

如果你是揹學貸的社會新鮮人，或是有房貸、車貸等還款壓力的上班族，先試著處理這些債務吧！特別是從利率高的開始還起，以免還款金額像滾雪球一樣越滾越大，最後把自己給壓垮了。特別要注意的是，如果信用卡消費未按時繳清、計入了循環利息，這時候信用卡帳單就成了另一顆會追著你跑的雪球（債務），已不是單純的固定支出了，因此務必養成「先有錢，再消費」的習慣。

同場加映：理財儲蓄｜想儲錢先戒掉5種不必要消費 脫離月光族實現財富自由（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

Step 3. 檢視保險規劃：有人幫你分散重大風險嗎？

存下緊急預備金、扣除該付的錢和每月生活費，行有餘力請開始檢視你的保險規劃。除了勞保和醫保等團體保險，如果可以，請為自己建構一個完整的保護傘，做好個人的風險管理。

首先，先找出自己現有的保單，也可以詢問自己的家人。不少父母會在孩子出生後沒多久替孩子保險，一方面是愛小孩、想為孩子多買一分保障，一方面則是保費考量，年紀越輕、通常保險越便宜。接著，請統整一下自己有哪些類型的保障，像是一般性的壽險，必要的意外險、醫療險、實支實付，以及對應現代人常見的癌症和高齡化社會，相應而生的癌症保險和長期護理保障等也可以納入考量。許多人會下意識地排斥接觸保險人員，擔心自己受人欺騙或買了所謂的「人情保單」，卻忽略最重要的──了解自己的真實需求和支付能力。

一般來說，會覺得自己受到不平衡的待遇，或認為買保險的錢都是丟進水裡，其實是源自不願意正視自己、缺少良好的心態建立。在購買任何保險前，請記得一定要先釐清自己的需求，並預先做功課，才不會在與業務員商談時因為自己什麼都不知道，稀里糊塗的做出了自己可能會後悔的決定。

Step 4. 了解自己的投資屬性，建立你的投資計劃

有了前面三步驟所建造的理財堡壘，接下來我們可以放心向外出擊了。在開始前，我們需要理解「投資」不是賭博，因此不論是哪一種投資形式，都必須對該類資產的屬性和市場特性有所了解。而所謂「資產」，就是會為你賺進錢錢或帶來收益的東西。

擬定投資計畫的第一步，是決定你想要達到的目標──是為了出國留學、結婚基金、圓夢之旅或是財富自由？依據目標期限的長短和目標金額的大小，來推算自己還有多少路要走、適合用什麼樣的策略來進行投資，再著手配置資產組合。

建立資產組合，就像在打造一支專屬於你的戰隊。不同類型的投資標的，例如：股票、債券、基金、房地產、加密貨幣，它們就像擁有不同能力的人才，有的攻擊力強，有的防禦能力較好，有的穩定性最高。

在決定要配置哪些標的之前，一定要了解自己的投資屬性，依照自己的個性、年齡、收入、風險承受度來進行評估，看自己適合積極型、穩健型還是保守型投資。在執行投資戰略和調整資產組合的過程中，最重要的是能與時俱進，了解當下的局勢變化。沒有人能精準預測未來，但是跟上時代的大趨勢是無比重要的，每天至少花 10～30 分鐘了解政經時事、產業動態，有助於提升投資效率、降低不必要的風險。

同場加映：台女星丫頭5年儲得第一桶金 4分法儲蓄輕鬆告別月光族變身小富婆（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

Step 5. 累積信用資產，窮途末路的最後一道防線

想像一下自己在人生中遇上了低潮期，手上的緊急預備金用完了，作為第二預備金的投資項目也變現完畢、花得一毛不剩，卻仍然需要用到一大筆錢，這時候該怎麼辦？許多人會選擇向銀行求救，就是借錢。但是，銀行為什麼要借錢給我們？要怎麼決定貸款的金額上限？

這時候一個人的「信貸評分」就很重要了。銀行在評估是否核發貸款前，會向環聯參考信貸報告。信貸評分由我們過去的還款紀錄、個人負債情況、信貸紀錄、總結餘等多個因素組成。一個沒有信用評分的人想要借款，就像拿著一張空白的履歷表去面試，對方無從評斷，受評估者也很難達成理想目標。如果現在的你，仍是「信用小白」，不妨辦一張信用卡，開始累積自己和銀行之間的信用紀錄，同時按照以下準則來提升自己的信貸評分：

1. 保持同一帳戶資金穩定，至少一年以上

2. 集中使用特定的信用卡，留下刷卡紀錄

3. 按時繳交卡費，並且每一次都全額繳清

緊急預備金、保險、投資和信用資產，都是協助我們面對生活中大小風險的重要工具，依照這個順序，有系統的建立起堅固的財務堡壘，能為我們帶來足夠的安全感。而本文提及的五步驟，旨在提供理財初學者學習個人財務分配時，可思考的基礎架構，知道自己手上有哪些可運用的資源，讓人生這趟旅程走得更加順遂踏實。

同場加映：7日賺26K達成財務自由 小紅書博主：這些副業沒人做，卻很賺錢！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

最後，無論是在個人理財或生涯發展上，都應期許自己擁有自主學習的能力和向上成長的心態，才能持續帶領自己走向心中渴望的遠方。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：錢錢與它的產地｜理財，就是分配手上暫時剩餘的生存資源！五步驟立下財務好基礎】