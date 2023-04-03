儲蓄｜15K打工仔1年無痛存6萬　5個懶人儲錢法　擺脫月光從此財自

有沒有覺得自己賺的薪水總是不夠花，甚至不知道金錢都花到哪去了？



由於現代網路科技太發達，不僅日常用品可以上網購物，就連出門吃飯也都可以用手機支付，如果平時沒有理財的習慣，很有可能就會變成大家口中的「月光族」。

盤點5個懶人無痛理財法，教你如何快速存錢，實現明年出國旅遊的夢想！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

懶人理財法

1. 365天存錢法

這是一個為期365天的存錢計畫，從第一天開始先存1元，第二天存2元，以這種模式依序存錢，小編已經幫大家統計出，一年下來總共可以存到6萬6795元，用這種存錢方式，慢慢的培養自己的儲蓄習慣，也不會讓自己感到負擔太大！

2. 零錢整付存錢法

這一招存錢方式非常適合習慣使用鈔票、現金付錢的人，規定自己每次鈔票付完錢後，把零錢帶回家後馬上存起來，久而久之，豬仔錢罌也能很快的被你存滿，是一種非常適合懶人的一種存錢方式。

同場加映：理財儲蓄｜想儲錢先戒掉5種不必要消費 脫離月光族實現財富自由（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

3. 自動化存錢法

如果非常擔心自己會亂花錢，也可以使用「自動化存錢法」，在一領到薪水的當下，就將自己想要存的金額，放入平常不會輕易使用的帳戶裡頭，帳戶同時可以劃分多種不同功能，像是存錢、消費、基金等等，善加利用銀行帳戶，幫助自己累積越來越多資本！

4. 333存錢法

將每個月的收入分成三等份，分別為必要支出、儲蓄和緊急備用金，必要支出包含水電、房租、飲食等等，劃分完成後可以再依照自身需求加以調整，在實施這項存錢計畫的同時，也可以搭配記帳的觀念，讓自己更了解金錢的花費走向，下個月就可以加以調整，如果是一個月收入1萬5的上班族，使用這種存錢法也能夠在一年存下6萬元喔！

同場加映：台女星丫頭5年儲得第一桶金 4分法儲蓄輕鬆告別月光族變身小富婆（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

5. 52週存錢法

首先在第一週存10元、第二週存20元，以此類推後，第52週就要存520元，一年下來總共可以存下13,780元，雖然金額看上去不多，但也可以依照自身需求來做調整，主要是這種循序漸進的方式來進行，才能夠讓剛剛踏進儲蓄步伐的自己不會有太大的壓力！

延伸閱讀：

23歲存到一百萬、30歲買兩間房！網紅關韶文分享4大「懶人存錢技巧」，薪水按「這比例」分配錢滾錢

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】