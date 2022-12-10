真．女人天花板！窮家女如何15歲考上史丹福一步步當上Meta CFO？

36歲當上矽谷大廠CFO。為什麼是她？眼下，矽谷的日子不太好過，大公司都在經歷痛苦的裁員緊縮潮。先是馬斯克（Elon Reeve Musk）接管Twitter（推特）後裁員50%，接著朱克伯格（Mark Elliot Zuckerberg）也宣佈裁員13%，涉及上萬人。



在這個人心惶惶的冬天，有位叫Susan Li的華裔女孩卻逆勢而上，升職成為Facebook母公司Meta的新任CFO（首席財務官），打破了華裔、女性兩大職場天花板。

要知道，財富500強CFO的平均年齡為53歲，年僅36歲的她，比平均值小了17歲。Susan Li是一位成都女孩。接受《福布斯》雜誌採訪時，她一上來就説：「我出生在麻辣美食和熊貓的故鄉——成都。」在升職之前，就已經擔任Meta財務團隊二把手多年，她是如何在激烈競爭中脱穎而出的呢？

Susan Li是Facebook母公司Meta的新任CFO。（外灘提供）

在Meta工作了14年 得到朱克伯格的誇讚

Susan Li在Meta財務團隊工作了14年，屬於元老級人物，多年來一直在團隊扮演關鍵角色。剛加入公司時，她就發揮自己在數學方面的天賦，幫公司新建立的在線廣告銷售模型預測收入，實時計算不同類型的供應和需求動態。

啃下這塊硬骨頭的同時，她參與了Facebook所有新的貨幣化產品的推出，比如Facebook遊戲支付。2011年前後，她又著手為公司上市做準備，埋在幾十箱文件裏準備材料。隨著她一次次漂亮地完成工作任務，身上的擔子越來越重，開始接手更廣泛的財務管理職責，比如資源配置、費用支出和人員管理，最後直接負責了整個策劃業務的運作。

在公司的每個關鍵節點背後，都有Susan Li忙碌的身影。從業務新人到獨當一面，每隔一兩年，她的職位就會有一個大躍升。Susan Li的表現贏得了同事的認可，和她接觸過的人都誇她靠譜專業，就連老闆朱克伯格也讚不絕口，在社交帳號上發文稱：「她用自己的工作證明了自己是一位才華橫溢、敬業的領導者。」對於此次升職，Susan Li有點不敢相信這一切發生在自己身上，但也會野心勃勃地説：「我等不及了。」

其實，Susan Li加入Facebook純屬是個意外。2008年她去馬來西亞旅行，等公交車時，車子遲遲不來，於是跟周圍陌生人攀談起來，聊得很開心。分別時，對方意猶未盡地説：「嘿，記得上Facebook去找我們！」這句話就像一粒種子一樣，把Facebook這家公司種在了她心裏。它當時還是一家創業公司，賬面處於虧損狀態，只有幾百人，但發展很快。

Susan Li有不少同學在Facebook工作，和他們聊下來，能明顯感覺到他們在工作中非常興奮。Facebook的勃勃生機吸引著Susan Li，她放棄了穩定體面的分析師工作，幾乎沒怎麼猶豫，就槽加入Facebook，從而創下一段職場晉升奇蹟。

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不富裕的家庭 2歲第一次見父親

Susan Li剛出生那會，父親在國外讀博士，一家人生活拮据，直到她2歲時，才去美國和父親一起住。為了養家，父母在餐廳打過工，還做過房屋保潔。父親博士畢業後，成為大學教授，不過生活依舊捉襟見肘。因為租不起房子，就和另外兩個家庭合租了一套三居室公寓。

她讀小學時，父母每天給她準備的午餐，都是用剩下的塑料麪包袋包裝的，這讓她很不好意思拿出來，一心想要個普通紙袋。六年級時，她最大的心願就是有一條藍色牛仔褲。在那之前，她經常穿著不配套的運動衫。因為穿著比較樸素，自己又比班裏同學小，Susan Li總是覺得自己與周遭格格不入。

不過，雖然家裏窮，可父母在教育上卻很用心。

小時候，Susan Li很喜歡花樣滑冰運動員關穎珊，想成為一名花樣滑冰運動員。對普通人家的孩子來説，這個夢想不太現實。何況，她家距離溜冰場距離也很遠。可父親沒有打擊她，反而安慰説：「你為什麼不開始練習，直到你能在地毯上做一個單軸？」

高中時，Susan Li看到瑪德琳·奧爾布賴特（Madeleine Albright）成為第一位女國務卿，震驚不已，父親便鼓勵她：「那可能是你，總有一天你可以做到這一點。」這些話成為她成長中的光，引導著她成為同齡人中的佼佼者。她11歲就讀高中，15歲考上史丹福，19歲畢業加入摩根士丹利，一步步登頂矽谷。

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和丈夫是同事 平時生活很低調

和大多數望女成鳳的中國父母一樣，Susan Li的父母也對孩子有期待，希望她成為工程師或醫生，有一份穩定的工作。不過，Susan Li還是按自己的興趣學了財務。父母雖然不瞭解，可還是很支持她的決定。

工作期間，她邂逅了丈夫John Hegeman。John是Meta的副總裁，比Susan Li早一年加入公司，負責廣告變現相關業務。兩人屬於同一級別，既是同事，也是史丹福校友，被稱為「矽谷科技大廠雙職工天花板」。

下排左3為Susan Li，右邊是她丈夫（外灘提供）

如今，Susan Li已經是3個孩子的媽媽了，可以説是事業家庭雙豐收。有意思的是，Susan Li結婚後並沒有「入鄉隨俗」冠夫姓，而是堅持用「Li」姓，這或許也是她底氣和自信的彰顯。

從「格格不入」的小女孩到「一路開掛」的大女主，Susan Li似乎拿到了爽文女主劇本。她用自己的天賦和努力證明，我們正在進入一個女孩可以做任何事的時代。

正如綜藝《朗讀者》中所言：「女性的眼睛可以温柔地注視痛苦，也可以鋭利地俯瞰繁華，女性的雙手，可以烹飪出流轉的美味，也可以指揮行進中的航船。女性可以在藝術中浸潤出一份修養，也可以在科學中歷練出一種風度。」