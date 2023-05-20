Pre-wedding｜韓國婚攝全包韓國化妝攝影團隊　留意1不明文規定

韓風熾熱，不單俘虜了很多港人觀眾追看韓劇，唯美的構圖和用色亦吸引不少準新人，願意親身飛到韓國，聘請當地攝影師拍攝一輯婚照。不過到當地拍婚照有如隔山買牛，新人可透過甚麼途徑聯絡當地攝影工作室呢？攝影套餐又包含了甚麼服務呢？小編就親身飛到韓國，體驗了一次韓式婚攝的過程。



韓國婚攝在香港一點都不陌生，每年3至4月，以及10至11月更是戶外婚攝的高峰期，前者是韓櫻盛開的季節而後者則是賞楓的時段，屆時除了香港的新人之外，韓國本土亦有很多新人會選擇該時段。另外，室內婚攝亦有極高人氣，宮廷風、傳統韓屋等背景亦是香港婚攝不常見的背景之一。

婚攝公司全程協助 訂合約前留意所有細項

想到韓國拍婚攝，港人一般都會靠駐香港的韓國攝影公司的協助，除了因為方便之外，最重要是公司可以安排翻譯，為新人在拍攝期間提供一切溝通方面的協助。另外，購買攝影套餐前，中介公司都會要求與新人簽訂合約，當中會列明所有細項，包括新人可以試穿的婚紗、禮服的數量，攝影師、化妝師的服務，以及套餐包括的油畫、相簿和執相服務等。除非新人想額外購買照片，否則合約上列明的價錢不會有更改，而額外購買的相片亦會清楚列出價格，新人毋須擔心當地影樓會坐地起價。

新人需要在當日挑選心水婚紗及禮服。（圖片來源：何匡汶 提供）

韓式婚攝一天行程

7:30 集合

8:00 乘車到達影樓

8:15 放好行李後選婚紗及西裝

8:45 化妝及商量拍攝的場景及風格

10:00 開始上午拍攝

1:00 午飯時間

2:00 開始下午拍攝

4:30完成整日拍攝行程

韓化妝師攝影師操刀 公開一天拍攝行程

出發到韓國前，婚攝公司都會為新人建立通訊群組，以提醒新人包括入境時的注意事項、集合和拍攝的時間等，新人如對婚攝有疑問亦可以隨時提出，公司一般都可以盡快回覆。

以小編的經驗為例，新人於拍攝當日早上7:30在下榻的酒店門口集合，並由翻譯帶領，坐的士到攝影室。到達後隨即會由「阿珠媽」的協助下挑選出當日會穿著的婚紗和禮服，視乎每間攝影室而定，不過婚紗和禮服數量可多達數百套，包括晚裝、輕婚紗、西裝，另外亦有提供，新人宜提早於Facebook專頁留意自己心水的組合，「阿珠媽」亦會即場為新人度身及改尺寸。隨後化妝師就會為新人化妝和梳頭，其後女方更換另一套婚紗後亦會為其補妝。

當選好想著的禮服和婚紗之後，韓國的攝影師就會帶同一張貼滿所有場景和拍攝風格的紙板與新人見面，並邀請新人從中選出約10個最想拍攝的場景。攝影師之後就會按新人的要求逐一拍攝，他們會有一套既定的拍攝動作及構圖，因此不同攝影師的婚照和風格基本上都是一致的，整個拍攝的過程約由早上10時開始，花了近6小時完成。

1項不明文規定 駁髮要額外收費

雖然出發前，合約已經訂明所有細項及價錢，不過拍攝當日仍有2項收費。首先，化妝師為女方化妝時發現頭髮長度不足，建議駁髮令效果更豐盈。另外，在韓國拍攝婚照時亦有一項不明文規定，就是除了新人之外，亦要負責攝影師、阿珠媽及翻譯3人的午餐，食物的種類和價錢則交由新人決定。一般來說，他們對午餐沒有特別的要求，一份三明治和咖啡基本就可以。

出發前要準備6事項

大家如果有意到韓國拍婚攝，出發前亦要準備6件東西。首先，新人部分貼身衣物需要自備，包括男生的襯衫、黑長襪及皮鞋，女生就要準備隱形胸圍和高跟鞋。另外，攝影公司亦會建議新人多準備一套便服，用於拍攝生活照。最後，他們又會建議新人在拍攝前一天敷面膜及提早休息，令皮膚有更好的狀態迎接拍婚攝的每一刻。

新人出發前準備事項

1.個人貼身衣物

2.男生襯衫

3.皮鞋及高跟鞋

4.黑色長襪（男生用）

5.便服（男女各一套）

6.出發前要保養皮膚，少吃刺激性食物

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S.A Wedding

查詢電話：2543 8826

網址：www.sawedding.com

攝影套餐價錢：21,000

