法國治安差？居法女生教4招法國旅遊防小偷：小偷亦會入屋搶劫

【歐洲旅遊｜歐洲防盜技巧】巴黎治安真的很差嗎？世界最危險的都市就是巴黎？經過三年多疫情影響，大家終於可以外出旅遊，不少人都會選擇長線、較遠的地方，而第一次歐遊，必定會去的地方就是法國、意大利等地，除了遍地景點之外，當地的小偷文化亦相當知名，到底要對付現在日漸高明的小偷技巧，我們又該如何是好呢？



大家外出旅行時，在街上、餐廳、景點中都會多加警覺，不過日漸高明的小偷技巧亦可能令人防不勝防，還在擔心旅程的大家，不妨參考居法多年的Maddi以及時尚造型師兼歌手馬天佑他倆的分享吧！

不妨參考居法多年的Maddi以及時尚造型師兼歌手馬天佑他倆的分享吧！（截自YouTube@MUSETV Maddi法文小教室 學讀Fashion Brand學到喉嚨痛 原來只要個賊住咗你屋企X個鐘 間屋就唔再屬於你）

法國旅遊防小偷：1. 個人防範意識

法國旅遊防小偷：1. 個人防範意識（截自YouTube@MUSETV Maddi法文小教室 學讀Fashion Brand學到喉嚨痛 原來只要個賊住咗你屋企X個鐘 間屋就唔再屬於你）

提起法國旅遊，馬天佑指自己與團隊們剛從法國時裝周中回來香港，他們都有不同的東西被偷，例如銀包、相機鏡頭、手機等，對於法國小偷的手法感到十分驚訝。而Maddi則指因為自己居法多年，對法國的小偷文化比較免疫，而從中培養出一套自己的防偷、防範意識，Maddi分享道自己平日進出交通工具時會停止玩電話，將注意力提高，以免被搶手機或被小偷在碰撞中有機可乘！

法國旅遊防小偷：2. 日常穿搭

法國旅遊防小偷：2. 日常穿搭（截自YouTube@MUSETV Maddi法文小教室 學讀Fashion Brand學到喉嚨痛 原來只要個賊住咗你屋企X個鐘 間屋就唔再屬於你）

除了個人防範意識要強之外，日常穿搭亦要配搭，Maddi指自己的習慣就是不揹背囊，使用較輕盈的小手袋。另外，手袋在人潮中、逛街時要放在身前！馬天佑亦分享在法國時裝周的經歷，補充道除了使用小手袋之外，大家亦可以緊握財物，與同行夥伙一起注意四周，如果發現不對勁時，大家要使用前後來回逛，以大幅動動作去令小偷知道事敗，就會打消偷竊主意而退縮。

法國旅遊防小偷：3. 小心陌生人

相信有打算或者曾經到過法國旅遊的大家，普遍都會被勸勉小心法國的熱心陌生人，例如義工形式要求簽名、熱心問路等，不意外都是法國集團式小偷的一伙，他們會分派一、兩個人分散你的注意力，然後再偷去你的財物。Maddi更補充道大家亦要小心法國的小朋友，因為未成年法保護之下，他們就算被抓到偷竊，亦會在24小時內被無罪釋放，可說是無成本犯罪，所以近年不少小偷集團都會採用小孩子作為其中一個偷竊道具。

法國旅遊防小偷：4. 除了街上小偷，更要小心入屋搶劫！

若果大家法國旅遊時，體驗當地文化，入住民宿又或是工作、學業原因上需要較長時間停留在法國，大家除了街上小偷，更要小心入屋搶劫的問題！Maddi分享自己的親身經歷，曾經試過在家休息的時候，窗外花園位置忽然有個人翻牆進來，原來這個人是警察並指自己尾隨一個小偷，但小偷暫時不知所終，警察只能勸喻Maddi多加小心，Maddi指後來唯有用傢俬頂住門口，以防小偷進門。

法國旅遊防小偷：4. 除了街上小偷，更要小心入屋搶劫！（截自YouTube@MUSETV Maddi法文小教室 學讀Fashion Brand學到喉嚨痛 原來只要個賊住咗你屋企X個鐘 間屋就唔再屬於你）

Maddi指如果發現入屋搶劫，大家要珍惜黃金72小時，防止小偷入屋或再次進入房屋：換鎖、封門等。因為若果小偷成功撬門入屋、停留72小時並留下個人物品的話，當地法律會保護小偷的權益，就要進入打官司爭奪房屋的情況。因為法國有一條規定，非自用住宅（résidence secondaire）被非法強佔超過 48 小時後，即使報警，警察無權驅逐佔領人，屋主若想收回房屋，必須走法律程序。

*以上內容已獲MUSE TV授權轉載*