Hailey Bieber自家品牌今擴展至英國！賺逾千萬美金破花瓶形象

I’ve lent money, my name and my face to other people’s creative process.I think that actually has helped me develop mine in a lot of ways. It feels very empowering to be the one that’s in charge.(我曾把錢、我的名字和我的臉借給了其他人創作的這個過程。我認為其實在很多方面都幫助了我,非常有力量地成為負責人。)

Hailey Bieber