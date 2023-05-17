Hailey Bieber自家品牌今擴展至英國！賺逾千萬美金破花瓶形象

年僅26歲的Hailey Bieber和Justin Bieber於2018年踏入婚姻，但由戀愛開始就一直爭議不斷，由「第三者」到「只會花錢的花瓶」無一不是指責她。其實Hailey Bieber在這之前，是不少奢侈品牌模特兒，經濟能力不弱，但卻於網絡罵聲不斷，直到今年福布斯公佈的美洲版年度「30 Under 30 」名單中，Hailey Bieber也在列。不少人才發現她早已憑自家Clean Beauty護膚品牌Rhode Skin打了漂亮的翻身仗，品牌由原本僅在美國發售，今日（17/5）正式登陸英國，而這個過程只花不到一年時間。



Hailey Bieber創立的護膚品牌Rhode Skin，今日（17/5）業務正式擴展至英國（IG@rhode）

Hailey Bieber2022年創立護膚品牌Rhode Skin

Hailey Bieber於2022年6月創立的Clean Beauty護膚品牌Rhode Skin，剛開始僅有3款產品，分別是Petite Glazing Fluid、Barrier Restore以及Peptide Lip Treatment。曾深受肌膚問題影響的Hailey Bieber，深信不一定要花很多金錢才能換來好肌膚，所以3款產品的定價全不過30美元。或許是這個理念讓品牌很快超過了Hailey Bieber的預期，需不斷增加生產。

Hailey Bieber憑自家品牌登上了《福布斯》「30 Under 30」（IG@rhode）

Hailey Bieber憑自家品牌登上了《福布斯》「30 Under 30」

Hailey Bieber憑自家護膚品牌Rhode Skin，登上了《福布斯》2023年度美洲版「30 Under 30」（30位30歲以下年輕領袖榜），指品牌成功吸引了70萬人輪候產品，並創下每秒賣出36件產品的紀錄，深信是因被個人及品牌產口的魅力吸引。讓當初質疑Hailey Bieber是靠丈夫Justin Bieber名氣的聲音，收細了不少，畢竟如此亮眼的成績「靠名氣」是很難達到。

Hailey Bieber以素顏為產品拍攝宣傳照（IG@rhode）

Hailey Bieber以素顏為產品拍攝宣傳照

Rhode Skin受歡迎原因之一是創辦人Hailey Bieber，曾經於不少訪問提及自己肌膚非常敏感，故此品牌奉行純淨、純素、零殘忍、無麩質、無香料配方，任何膚質皆適用，她的親身分享和擔任模特兒時以素顏拍攝產品宣傳照，吸引許多同樣受肌膚敏感問題的女生，都想入手產品。

Hailey Bieber超模出身 曾為多個奢侈品牌拍攝廣告（IG@haileybieber）

Hailey Bieber超模出身 曾為多個奢侈品牌拍攝廣告

Hailey Bieber由17歲開始簽約模特公司，剛出道就為不少雜誌作拍攝，很快在18歲時就被Ralph Lauren邀請拍攝廣告，以及為Tommy Hilfiger走秀，其後模特事業可說是很順利。一直為登上不同的知名雜誌、曾為數十個奢侈品牌拍攝廣告，以及為不少時尚品牌於時裝周走秀，包括：Prabal Gurung、Jeremy Scott、Tory Burch、Matty Bovan、Dolce & Gabbana、Elie Saab等，是一位相當高知名度的模特兒。

但在過去3年多的疫情期間，不少品牌時裝秀都受到影響，令Hailey Bieber開始思考她的職業，她在「30 Under 30」精美高峰會中，提到：

I’ve lent money, my name and my face to other people’s creative process.I think that actually has helped me develop mine in a lot of ways. It feels very empowering to be the one that’s in charge.（我曾把錢、我的名字和我的臉借給了其他人創作的這個過程。我認為其實在很多方面都幫助了我，非常有力量地成為負責人。） Hailey Bieber

Hailey Bieber認為過往一直都替不同品牌拍攝廣告，在疫情期間多了時間沉下心去思考，以及把過往的經歷結合，創造出自家Clean Beauty護膚品牌Rhode Skin，所以才一舉獲得成功！但在這期間，也有不少爭議和負評。

Hailey Bieber與Justin Bieber閃婚後被受攻擊（IG@justinbieber）

Hailey Bieber與Justin Bieber閃婚後被受攻擊

Hailey Bieber與Justin Bieber結婚後，女生一直被受攻擊。是因過去Selena Gomez和Justin Bieber是二人粉絲眼中的樂壇金童玉女，他們之間一直分分合合，直到在2018年結束8年情，但分手僅4個月，男方竟與Hailey Bieber閃婚。所以Hailey Bieber一直被受攻擊，指是她介入Selena Gomez和Justin Bieber的戀情，拆散了這對金童玉女。

所以每當Hailey Bieber有甚麼舉動都會收到不同的攻擊，像是她創立自家護膚品牌時，也會被懷疑是靠丈夫Justin Bieber。但如今品牌僅花不到一年時間就由美國擴展至英國，銷量不斷上升，也是打了一個漂亮的翻身仗。