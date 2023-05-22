LDK評選16款IKEA宜家家居收納好物：容量大又慳位、百元可得

IKEA宜家家居有什麼推薦？IKEA 宜家家居好用嗎？香港地少人多，很需要儲物空間，要在預算內可以為家居大變身甚至添置新品的話，相信大家都會想起IKEA宜家家居。IKEA宜家家居以簡潔的北歐風格收獲人心，最重點是品牌中的收納、傢俬、家品等以都能夠符合香港人蝸居、儲物空間的需求。而日本雜誌亦做了IKEA宜家家居的相關評選，選出16款收納好物推薦，想知道自己有否買入好東西的話，就不要錯過了！



日本雜誌《LDK》最近作了IKEA宜家家居的產品評選，選出16款收納好物推薦，當中有不少產品於香港門市亦有售，想知道哪款是收納好東西的話，就不要錯過了！

LDK評選14款MUJI無印良品神收納好物：這座可以放酒又放鞋？

IKEA 收納好物推薦1. KVITTERA 3層糕餅架 HK$129.9

這款獲得「時尚收納」之稱的3層糕餅架，《LDK》評測後認為即使把物件隨意疊放，看起來都感覺時尚。這款3層糕餅架具有透明玻璃、不銹鋼兩種混合材質，能夠輕易盛放食物或配飾，當中的空間感很足夠，方便取出物件。

IKEA 收納好物推薦1. KVITTERA 3層糕餅架 27x31x34 cm HK$129.9 （IKEA）

IKEA 收納好物推薦2. BRUKSVARA 貯物箱 HK$24.9

想善用床下、櫃頂空間？這個輕盈的 BRUKSVARA 儲物箱就可以滿足到你，評測後發現這款較薄身的儲物箱，比起外觀而言來得堅固、能夠自由堆疊，前方以及側旁更附有手柄，方便收藏以及取出。

IKEA 收納好物推薦2. BRUKSVARA 貯物箱 62x53x19 cm HK$24.9（IKEA）

IKEA 收納好物推薦3. TJENA 連蓋貯物盒 HK$59.9

作為收納之選，一個容量大、連蓋的儲物箱絕對是家居必備之物！不過香港IKEA暫時只有白色 TJENA 提供，而這款 TJENA 雖然由紙所製成，不過勝在輕盈、堅固而且可以直接書寫，搬屋或收藏物件時都可以一眼看到！

IKEA 收納好物推薦3. TJENA 連蓋貯物盒 32x35x32 cm HK$59.9（IKEA）

IKEA 收納好物推薦4. VESSLA 活動貯物箱 HK$54.9

這款淺粉紅色的VESSLA儲物箱，對於比較重視家居顏色統一性的女生來說看似不太友好，比較難搭，不過它是一款帶有腳輪的儲物箱，而且容量深，東西方便移動之餘更不容易令內容物灑出來！

IKEA 收納好物推薦4. VESSLA 活動貯物箱 HK$54.9（IKEA）

IKEA 收納好物推薦5. TJENA 座檯貯物架 HK$59.9

想東西不再東放西倒？不妨考慮入手這款高、中、矮身收藏架而一身的 TJENA，而且「TJENA 座檯貯物架」當中有五個不同組件，大家除了一起使用，亦可以自由組合、移動，將文具都好好放在一起之外，女生們常用的化妝品、護膚品亦可安放好！

IKEA 收納好物推薦5. TJENA 座檯貯物架 17.5x25x17 cm HK$59.9（IKEA）

IKEA 收納好物推薦6. 襪子節拍收納盒 （ソッケルビート収納ボックス） ¥1,999 約HKD$113

這款矮身設計的收納箱，非常適合床下、床邊稍有縫隙以作收藏，特別這個厚度，將襪子捲起收藏則剛剛好，而且它是透明材質、具有半開蓋子的功用，更方便用家使用！

IKEA 收納好物推薦6. 襪子節拍收納盒 ソッケルビート収納ボックス ¥1,999 約HKD$113（IKEA）

雖然香港門市並沒有同款貨品，不過亦有類似的單品：SOCKERBIT 連蓋貯物盒可供選擇，不過這款SOCKERBIT的高度及容量會再深多一點點。

SOCKERBIT 連蓋貯物盒 50x77x19 cm HK$149.9 （IKEA）

IKEA 收納好物推薦7. TJUSIG 掛門/上牆用掛鈎 HK$89.9

當地面空間不足時，就要向高發展，相信大家對壁掛式家具都不會陌生，放於不同位置更有效率，放於入口則變成一個小型壁櫥，置於浴室中則可以當成浴衣架，由毛巾、衣服、帽子到手袋等都可以輕鬆收納好！

IKEA 收納好物推薦7. TJUSIG 掛門/上牆用掛鈎 白色, 4x8 cm HK$89.9（IKEA）

IKEA 收納好物推薦8. JÄLL 洗衣袋連架 HK$34.9

這款洗衣袋相信大家都並不陌生，性價比極高！洗衣袋連架以X形的設計，除了可以單手輕易收起外，亦可以收納相當多衣物，筆者亦有購入，當中最愛的細節是人性化的支架位置，因支架位輕微升高，打掃清潔時亦十分方便！

IKEA 收納好物推薦8. JÄLL 洗衣袋連架 白色, 43x41x64 cm HK$34.9（IKEA）

IKEA 收納好物推薦9. 「庫那拉」收納袋 クナラバッグ ¥399 約HK$23

這個以長身，外表似Tote Bag般設計的收納袋，因為底部夠寬闊，比起一般袋形更可以輕鬆收納大型一點物件，特別適合用作放置方形飯盒，放置時不易翻滾，當中更具有通風孔能夠防止內部積水、悶焗的情況，不過此款收納袋於香港分店中暫時並沒有提供。

IKEA 收納好物推薦9. 「庫那拉」收納袋 クナラバッグ ¥399 約HK$23 （IKEA）

IKEA 收納好物推薦 10&11. 收納籃子

IKEA當中亦有不少獨特材質的收納籃子，木質、膠質、棉質，以及編織款。雖然NORDRANA Basket香港分店中並沒有提供，不過亦有類似的單品，例如TJABBIG 貯物籃，它同樣是具摺疊性、柔軟的收納籃，可以透過中間的孔位將其掛起。

IKEA 收納好物推薦 12. LENNART 抽屜組合 HK$149.9

IKEA的移動活動架相信都是不少人的愛物，不過原來移動活動架沒有蓋子，容易有塵。另外如果家中有小孩子、毛孩的話，使用起來亦較不方便，內容物容易被提起。想安全安心地使用的話，不妨考慮這款半移動式的抽屜組合，不容易推來推去，能夠將瑣碎雜件好好收藏，亦能輕易拉取。

IKEA 收納好物推薦 12. LENNART 抽屜組合 白色, 30x34x56 cm HK$149.9（IKEA）

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資料來源：日本雜誌LDK、IKEA 宜家家居