6大行李收納貼士出發旅行前必學　衣物、鞋子這樣放省位又整齊

行李收納貼士｜可以出遊旅行當然開心，但出發前執行李卻令人很折磨！有位小紅書博主就在社交平台上分享了行李收納貼士及參考收納清單，學懂了後就會頓時發現收拾行李原來是這麼容易，大家不妨參考一下！



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行李收納貼士｜可以出遊旅行當然開心，但出發前執行李卻令人很折磨！（gettyimages）

6大行李收納貼士出發旅行前必學 附收納清單參考

旅行前收拾行李，最困擾的莫過於擔心帶漏了一些必需品！有見及此，小紅書博主「妹等Mayden」就為大家整合了一份旅行行李箱收納清單，裡面詳細列出了一般女生出遊時需要帶上的物品，至於衣物方面，以4天旅行為例子，一般帶2條褲子及3件上衣就足夠，可以嘗試「一衣多搭」，以騰空行李箱空間，大家都不妨參考一下！

行李收納貼士｜旅行行李箱收納清單（妹等Mayden＠RED）

行李收納貼士1：衣物收納

大家在收納衣物時，可以把衫褲捲成條狀，再放在收納袋中，而比較薄身的衣物就可以在摺疊後放在收納袋的上面。衣物可以分成3袋，分別是外出衣物、睡衣及貼身內衣褲，裡面可放2個大尺寸密實袋收納污糟貼身衣物。

行李收納貼士｜大家在收納衣物時，可以把衫褲捲成條狀，再放在收納袋中。（妹等Mayden＠RED）

行李收納貼士｜衣物可以分成3袋，分別是外出衣物、睡衣及貼身內衣褲。（妹等Mayden＠RED）

行李收納貼士2：化妝包收納

清潔產品及護膚品建議可帶試用裝，方便用完即棄！化妝棉、棉花棒等日常消耗品，可以把適量放密實袋中收納，確保乾淨衛生不浪費。如果想更加方便的話，建議可帶上一次性內褲及壓縮毛巾。

行李收納貼士｜清潔產品及護膚品建議可帶試用裝，方便用完即棄！（妹等Mayden＠RED）

行李收納貼士｜化妝棉、棉花棒等日常消耗品，可以把適量放密實袋中收納。（妹等Mayden＠RED）

行李收納貼士3：充電線收納

出行時不要忘記帶上充電線及轉插器，把所有需要用到的充電器收納在獨立小袋子之中，整齊又方便！

行李收納貼士｜把所有需要用到的充電器收納在獨立小袋子之中，整齊又方便！（妹等Mayden＠RED）

行李收納貼士4：雜物收納

大家亦可以預留多一個透明小袋子，用作其他零碎的必需品，方便確認自己有沒有帶齊之餘，需要用到時也不用左找右找，保持整齊。

行李收納貼士｜大家亦可以預留多一個透明小袋子，用作其他零碎的必需品！（妹等Mayden＠RED）

行李收納貼士5：鞋子收納

每次出行，尤其是女生們，都會帶上額外1至2對鞋以作更換及搭配不同穿搭造型。建議大家可以先在鞋底套上浴帽再放入收納袋。

行李收納貼士｜建議大家可以先在鞋底套上浴帽再放入收納袋！（妹等Mayden＠RED）

行李收納貼士6：行李收納

將一包包的物品妥善收納好後，就可以開始放入行李箱。把較重的物品放近行李箱的底部，即近輪子的位置，避免重物會壓爛其他物品，然後就按照順序填滿整個行李箱，避免有空隙。如果要寄運手提電腦的話，就把電腦關機後放在行李箱中的收納隔層之中，以免壓壞！

行李收納貼士｜把較重的物品放近行李箱的底部，即近輪子的位置，避免重物會壓爛其他物品！（妹等Mayden＠RED）

資料來源：妹等Mayden＠RED