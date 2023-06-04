少女意外燒傷毀容獨自踏上植皮之路！靠1信念克服障礙成美妝博主

自口罩令解除，不少人都表示不習慣及無自信「除罩」見人，甚至出現容貌焦慮的情況，一名內地女生一次意外徹底改變她的人生，曾一度自卑及對自己容貌不自信，但經過時間的洗禮學會接受大家的異樣眼光，且克服自己的心中一道障礙。如今成為了一名美妝博主，不時在社交平台分享美妝護膚貼士給大家。女生亦盼望藉自己的故事生命影響生命，希望能鼓勵時下的女生。



一名內地女生一次意外徹底改變她的人生。（Red@一條魚啊）

內地女一次意外徹底改變人生 無阻追夢成美妝博主

一名叫「一條魚啊」的美妝博主不時在社交平台跟大眾分享美妝護膚貼士，但是初期不少網民對她感到疑惑，她的外貌跟大眾眼中的美妝博主稍微不同。但女生毫不介意，反而大方把自己的經歷跟大家分享。帖主小時候是一個美人胚子，眼大大相當可愛，而且活潑好動。

帖主小時候是一個美人胚子，眼大大相當可愛。（Red@一條魚啊）

直到8歲一場意外，她整個面部、雙手及腳踝全部都大面積燒傷。（Red@一條魚啊）

直到8歲一場意外，她整個面部、雙手及腳踝全部都大面積燒傷，由於當時年紀輕輕要承受的痛楚及外來的目光，使她變得很害怕看到鏡子中的自己，而且父母亦會把家裏的鏡子用布遮住。正正這場意外一度帶走了她的自信及外向樂觀的性格，她憶述當時確實是一段難熬的時光。

獨自前往韓國進行治療 坦言十分難熬

大學畢業後踏入社會工作的她，漸漸愛上自拍，惟照片一直離不開美顏及磨皮等修圖軟件。幾年後，她獨自去了韓國開始了漫長的皮膚修復治療，做了多次治療後，加上隨著時間及慢慢長大，她學會接受大家的異樣眼光，而且接受自己的不完美，克服心中的一道障礙。

如果我把自己封閉起來，不就浪費我的青春了嗎？ Red@「一條魚啊」

大學畢業後踏入社會工作的她，漸漸愛上自拍，惟照片一直離不開美顏及磨皮等修圖軟件。（Red@一條魚啊）

獨自前往韓國進行治療 坦言十分難熬。（Red@一條魚啊）

不甘被困境擊倒 克服障礙學會活在當下

不再在意他人目光，亦不想浪費自己的青春，她便相約朋友一齊自駕遊去西藏旅遊，沿途感受高原，欣賞山景及荒蕪的曠野，之後又跟朋友去泰國旅遊。今年她再挑戰自己成為美妝博主，在社交平台分享化妝及日常愛用好物。或許對大眾而言，這一切都是平常的事情，但對於帖主來說一切都是難忘而深刻的事。

不再在意他人目光，亦不想浪費自己的青春。（Red@一條魚啊）

去年，女生踏入32歲開始直面自己，決心跟過去告別及和解。（Red@一條魚啊）

去年，女生踏入32歲開始面對自己，決心跟過去告別及和解。如今她覺得燒傷其實沒什麼大不了，人總有一天會老去，何必太在意容貌呢？她學會活在當下，只要自己及身邊愛她的人開心幸福就好了。她希望以自己的自身經歷鼓勵大眾不必容貌焦慮，以自身的經歷去證明人生價值。

我能成為任何我想成為的樣子，隨性大膽做自己，就是最美的你啊！ Red@「一條魚啊」

生活是活給自己的 ，開心也是一天，不開心也是一天。 Red@「一條魚啊」

資料來源：Red@一條魚啊