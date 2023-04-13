MUJI行李箱、袋特價10大精選！可可巴油低至63折、麻質背心平$85

MUJI無印良品將於明日（14日）起，展開約一星期的特價「無印良品週間（MUJI week）」，不論在網上或門市，都可以優惠價買到。相信喜歡簡約風格的無印迷，屆時將會趁機入手，以下精選出10大女生們必購的特價好物，當中包括行李箱、袋、服飾及可可巴油等，而會員更享有折上折，價錢低至63折！此外，若然逛太累，在Café&Meal MUJI餐飲消費，會員也享有額外9折。



MUJI無印良品特價推薦一：女裝有機棉連衣裙 特價$252／會員價$227（原價$280）

個人而言喜歡品牌服飾的舒適質感，觸感較為柔軟，而且輕盈零負擔，讓整個人都保持放鬆心情。MUJI服飾傾向簡約，加上連身裙剪裁寬鬆，可以配襯不同的飾品，以營造各種層次和風格，是衣櫥內必備的百搭單品。

MUJI無印良品特價推薦一：女裝有機棉連衣裙 (官網)

MUJI無印良品特價推薦二：女裝麻質背心 特價$405／會員價$365（原價$450）

若想在夏天打造多層次穿搭，可選擇女裝麻質背心，不僅觸感舒適，而且布料輕薄不太透肉，即使穿多一件，也不會有焗促感覺。背心布料採用種植期短的麻作素材，以減少環境負荷，而米黃色調亦予人平靜舒適感，不會過於單調，更可以遮擋身形兩側，視覺上修腰和收肚腩。

MUJI無印良品特價推薦二：女裝麻質背心 (官網)

MUJI無印良品特價推薦三：掛肩袋 特價$90／會員價$81（原價$100）

除了麻質托特袋，MUJI的掛肩袋亦是吸引，方便日常出街使用。小廢包繼續流行，若想手袋有更多容量，長方形的設計或更適合，而且掛肩袋以撥水加工，即使在雨季，也不怕手袋內的物品弄濕，而小型雨傘用後更可放袋內，非常方便。掛肩袋設4色選擇，而且價錢較親民，是個不錯的配搭單品。

MUJI無印良品特價推薦三：掛肩袋 (官網)

MUJI無印良品特價推薦四：USB 充電式手提風扇 會員價$80（原價$88）

每次夏天來到，手袋必備一把小風扇，在感到悶熱時，也可以打開來抖抖氣。品牌的手提風扇體形細小，易於收納，每次以USB充電後，都能用上一段時間。手提風扇的特別之處，在於可以摺疊放在桌上，而且扇葉轉動聲音不算大，不會防礙工作。

MUJI無印良品特價推薦四：USB 充電式手提風扇 (IG@muji_hongkong)

MUJI無印良品特價推薦五：可可巴油 100ml 特價$90／會員價$81（原價$128）

品牌的可可巴油是熱賣商品之一，裡面蘊含的成分結構，與我們的皮脂相似，因此更易滲透至肌膚內，而且保濕鎖水力不錯，讓肌膚看來更滋潤和光澤，同時可以維持水油平衡，減少較多的泛油問題。在肌膚乾燥的日子，筆者都會於塗抹精華後，將可可巴油混合面霜，讓肌膚更為滋潤，睡醒後亦減少泛油，不會看來缺乏精神。

MUJI無印良品特價推薦五：可可巴油 100ml (官網)

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