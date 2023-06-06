英國女儲蓄近千萬35歲退休！分享3理財法：做到最後1點可持續賺錢

人人都想實現財富自由，越早退休越好，但在這之前都要付出不少努力。英國一位39歲女士，就在她35歲時積蓄達100萬英磅(約港幣9,754,545），決定與丈夫一起退休、到處旅遊、享受美食，而她這段經歷讓人羨慕。這位英國女士早前公布打算開設免費理財課程幫助更多人，不過在這之前，她率先分享了自己3個理財方法，讓她實現35歲退休目標。



英國女於35歲時儲蓄達100萬英磅 實現財富自由退休！

英國一位39歲女士Katie Donegan，自幼家境普通，所以從小就有儲蓄習慣。而她也是一位學霸，畢業於倫敦大學學院（University College London，UCL）統計學，在退休前是一位精算師，即使初時年薪是28,500 英鎊(約港幣278,004），但她依然很節儉，更整理出3個理財方法，成功在35歲時積蓄達100萬英磅(約港幣9,754,545），提早退休！

英國女Katie Donegan於35歲時積蓄達100萬英磅 實現財富自由退休！（IG@thedonegans）

理財方法1. 與長輩同住省錢

Katie Donegan在學時已經很節儉，大學生活時，別人可能都會選擇與同學搬進宿舍，享受校園，但她選擇依然與父母同住，這樣能節省不少費用。而Katie在畢業後就搬到當時還是男朋友的家，與他和他母親同住，他們二人希望早日儲到足夠金錢買房子。

35歲退休理財方法1. 與長輩同住省錢（IG@thedonegans）

理財方法2. 生活小事能省即省、婚禮也要省

Katie當時是一位年薪是28,500 英鎊(約港幣278,004）的精算師，丈夫Alan則是自僱人士，收入不算低，但他們為了更節儉。除了與父母同住外，上班時會自備午餐，為方便上下班也只是入手了二手車，假日會邀請朋友到家中玩，原因是不外出就不會花到錢。兩年成功存下42,000英鎊(約港幣409,690），在2010年時買了第一物業。

他們省錢方法，不僅體現在生活小事上，在他們人生大事婚禮，也是能省即省，使用當地社區禮堂、電子郵件發送邀請函、找朋友做裝飾等等，儘量降低成本。

35歲退休理財方法2. 生活小事能省即省、婚禮也要省（IG@thedonegans）

理財方法3. 增加被動收入

後來Katie經過幾次晉升，年薪達到了58,000英鎊(約港幣566,107），而丈夫Alan的收入則約為63,000英鎊(約港幣614,909），儘管兩人收入上升不少，但依然保持節儉生活。不過按照二人的收入再節省，也很難實現35歲前儲蓄達100萬英磅，Katie開始研究股票投資增加被動收入，但投資涉及風險，二人會在投資前做大量資料搜集和研究，提高成功賺錢的機會。

35歲退休理財方法3. 增加被動收入 （IG@alandonegan）

Katie和丈夫Alan在2015年，儲蓄達291,000英鎊(約港幣2,840,296），當時訂下了3年內儲蓄達100萬英磅(約港幣9,754,545），最後在2018年成功達到目標並退休。而且他們在股票上投資得道，現在每年都可賺65,000英鎊(約港幣634,430），終於可以好好享受退休生活。