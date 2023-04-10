省錢方法｜三口之家每日餐費只花40元！日女4招年儲近六萬港幣

省錢方法｜為了省錢大家先想到的是平日吃便宜點，儘量節約一點。但在日本有位主婦海老原葉月，她時常在個人社交平台Instagram分享慳家貼士，其中最哄動的定必是，她每月伙食費只需20,000日圓（約港幣1178），而且是一家三口！即是平均一日伙食費不到40元港幣，相當驚人。而據她分享這樣一年可節省100萬日圓（約港幣58,911），正在存錢的女生們不妨可以參考一下！



省錢方法1. 每次買足夠一個月份量食材（IG@hazuki39home）

省錢方法1. 每次買足夠一個月份量食材

每次買足夠一個月份量食材，並不是指盲目囤積食物，或是為了省錢而大量入手特價食材，因為兩者都會因買得太多而來不及吃完，就過期或變壞，最終造成食物和金錢的浪費。海老原葉月她的確是每次買足夠一個月份量食材，但她會先檢查家中剩餘的食材、日用品及調味料，計算真正所需再入手，購物前亦會先列好購物清單，這樣即使遇到再便宜的特價貨品，都不會買多餘的食材，這樣才是真正的省錢。

省錢方法2. 精明格價

作為一個精明的投資，格價是必需的！海老原葉月在選購時，都會比較不同的品牌，或是以重量計算的食材，會因件數不一而有價錢上差異，再從中選擇出最划算的買法。雖然這些格價方法，看起來很麻煩又要花很多時間，有時省下的錢不多，但積少成多，一年計算下來也是很可觀！

省錢方法3. 記帳習慣（IG@hazuki39home）

省錢方法3. 記帳習慣

海老原葉月每次購物後都會記帳，因為這樣才能知道一個月的總花費，以及支出最大的地方，才能制定下周或下個月的預算。她亦建議每星期要檢視一次記帳及調整支出，避免超出該月預算。現時其實有不少記帳APP，手機就能隨時隨地記錄下每項花費，非常方便！

省錢方法4. 食材分類擺放（IG@hazuki39home）

省錢方法4. 食材分類擺放

海老原葉月亦強調食材需好好分類整理，她會按照不同類別擺放，還會多加一分類是「First」，即是快將到期的食物，在每次烹調時優先煮這個類別內的，這樣能避免浪費食材及浪費金錢。