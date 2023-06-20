MBTI金錢觀必知理財方法｜3人格愛衝動消費、ISFJ愛儲錢多過賺錢

MBTI 16型人格相較星座和生肖，更能準確針對每個人的個性，分析不同結果，因此深受不少人歡迎。每逢月中，部分人都表示銀包見底，但也人直至月尾仍見餘錢，而這一切都與個性有關。以下分享16人格（MBTI）的金錢觀，以及相應的理財大法，不知大家又認同嗎？



MBTI金錢理財觀：INTJ（建築師）— 節儉或予人吝嗇印象

擁有「建築師」個性的人，一般愛財如命，會視金錢為工具，並有一套理財的公式，理性地使用每一分錢。這樣或會錯過部分人生享樂，甚至讓人留下吝嗇的印象。因此，需要平衝生活樂趣及存錢，間中稍為多花一點金錢，也是件不錯的事。

MBTI金錢理財觀：INTP（邏輯學家）— 賺錢為安心非物慾

對「邏輯學家」而言，都會滿足於日常需求，不著重累積錢財，更不會視之為權力。他們甚少打扮、買樓或買車，當認為擁有足夠金錢，甚至會辭職休息，認為儲錢是為安全感，而非想變得富有。若想更好理財，可以顧用財務顧問，或詢問精通投資的朋友，讓財產更加穩定。

MBTI金錢觀｜「指揮官」重視錢財，會從多個生活基礎選擇中，如教育和職業等，來賺取金錢。(《五星級魚干女》劇照)

MBTI金錢理財觀：ENTJ（指揮官）— 重視錢財

「指揮官」重視錢財，會從多個生活基礎選擇中，如教育和職業等，來賺取金錢。在花費金錢時，除了基本需求，他們更會延伸至慾望，但同時會保持理智，不會過度追求更好的生活。對於賺錢，「指揮官」不會只是儲錢，建議參與長期自動儲蓄部分金錢，亦可嘗試低風險投資。

MBTI金錢理財觀：ENTP（辯論家）— 花錢常超出預算

相較其他性格，「辯論家」花錢常超出預算，因冒險和探索的外向特質，更會對閃亮等昂貴的物品，感到難以抗拒。他們常將財富和成功劃上等號，會積極用功賺錢，既不會在沒錢時胡亂花費，也不會為儲錢而奮鬥，但有時或會超出信貸額，需有人幫忙看管，以免過度消費。要更好地理財，可以建立一個儲蓄或投資帳號，作為日常支出的戶口，這樣便能避免過度消費。

MBTI金錢理財觀：INFJ（提倡者）— 對金錢數字意識薄弱

由於想法經常太過理想，甚至離地，因此提倡者的金錢觀和財政一般較差，對金錢數字意識薄弱，對賺錢沒有野心。幸而他們花錢一般適可宜止，但長遠來看，積蓄或不足以生活和退休，因此建議適量的理財投資，以確保自己有足夠的金錢。

MBTI金錢理財觀：INFP（調停者）— 對金錢不感興趣

「調停者」對金錢不感興趣，也沒意慾增加財富，認為一個有趣或具意義的景況，會較豐厚薪金吸引。他們會犧牲小我，但這樣的個性，對於組織家庭，金錢或會成為問題，故建議多向身邊專業人士溝通，以獲得客觀意見，讓自己在理財和犧牲方面，作出平衡。

MBTI金錢觀｜ENFJ崇尚金錢，會把金錢花在體驗上，對關心的人亦不吝嗇。(《潮拜購物狂》劇照)

MBTI金錢理財觀：ENFJ（主人公）— 把金錢花在體驗上

在16型人格中，「主人公」甚少注重銀行儲蓄多少，但會以財富來衡量成功。他們崇尚金錢，都能掌控自己的財務狀況，但這不代表他們貪財，會把金錢花在體驗上，對關心的人亦不吝嗇。不過，他們常在花錢方面猶豫不決，沒有明確的花錢指引，故建議定下消費目標和預算，讓自己更好地運用錢財。

MBTI金錢理財觀：ENFP（競選者）— 易因無聊而消費

擁有「競選者」個性的人，一般認為消費愈少，生活也可以過很好。他們同時也較難負擔想要的東西，這使他們常陷於矛盾。由於三分鐘熱度的個性，使他們容易感到無聊，轉而追求歡愉或有趣的東西，使支出增加。由於缺乏理財想法，可以選擇下載理財的應用程式，讓自己更有意識地消費，不會花費過多。

MBTI金錢理財觀：ISTJ（物流師）—理智消費、認真省錢

這類人理財謹慎，視金錢為必需品，同時也易受誘惑，但整體而言，會理智消費及認真省錢。他們亦愛主導財富，故或忽略身邊人感受，建議多與他們溝通，並接納意見，讓關係不會因此受影響。

MBTI金錢理財觀：ISFJ（守衛者）— 傾向儲錢甚於賺錢

「轉衛者」傾向儲錢甚於賺錢，一般只會將財富用於日常基本開支，以及自己的興趣。不過，這樣的理財方式，或會過於保守，可以多閱讀投資相關資料，以提升知識和自信，以一個更進取的方式，獲得更多的金錢。

MBTI金錢觀｜相較於儲錢，「總經理」傾向著重賺更多的金錢，更會在花錢前做好計劃，甚少衝動消費。(《金錢戰爭》劇照)

MBTI金錢理財觀：ESTJ（總經理）— 著重賺更多的金錢

相較於儲錢，「總經理」傾向著重賺更多的金錢，更會在花錢前做好計劃，甚少衝動消費。不過，這樣或會失去享受人生的時間，建議適時讓自己放假，以養精蓄銳和整理自己，這樣工作效率也會有所提升。

MBTI金錢理財觀：ESFJ（執政官）— 理財觀保守

「執政官」的理財觀都較保守，喜歡儲錢甚於賺錢，但會為他人而花錢，因此建議在關心他人前，先平衡收入，這樣才能保持財務穩定。

MBTI金錢理財觀：ISTP（鑒賞家）— 對工作缺乏熱情

「鑒賞家」個性難測，對工作缺乏熱情，若然財富可以滿足日常需要，是最有可能辭職的類型。他們一般為人低調，不在意金錢，因此不會花太多錢，來建立自己的身份，有時更會失去熱情。因此建議避免將財務視為靜態事物，並視金錢為探索新方向的工具，讓自己更有動力去賺錢。

MBTI金錢理財觀：ISFP（探險家）— 追求賺錢過程

對於重視過甚於結果的「探險家」而言，他們追求的是賺錢過程，故或對富有不太感興趣。他們一般缺乏好的財務管理，因此建議將感興趣的事，融入管理財務中，如追求視覺冒險的人，可創造一個彩色圖表，顯示各項財政考慮，以提升對理財的興趣。

MBTI金錢觀｜「企業家」喜歡影響世界，因此金錢是件很棒的工具去達成。(《魷魚遊戲》劇照)

MBTI金錢理財觀：ESTP（企業家）— 敢於冒險和花錢

「企業家」喜歡影響世界，因此金錢是件很棒的工具去達成。他們不介意花錢讓人對其留下印象，因此也敢於冒險和花錢。雖然尋求和承擔風險可帶來高額利潤，但這同時或致大損失，因此需要理性投資，若損失部分金錢時，便要理性放棄，才可避免更大的損失。

MBTI金錢理財觀：ESFP（表演者）— 愛享受奢華和美妝

作為一個「表演者」，他們享受生活，常會在出糧後，花部分金錢來獎勵自己，更會與他人一起享受快樂，是最愛享受奢華和美妝的類型。由於喜愛花錢，因此需要好好計劃支出，可以咨詢理財專家意思，讓自己有更穩定的金錢。