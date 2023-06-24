26歲女設計師畢業創品牌賺逾百萬！1原因成BLACKPINK、范冰冰愛牌

韓國女團BLACKPINK自去年宣布開展了《Born Pink》全球巡迴演唱會後，一直話題不斷，而她們的服裝造型也受不少關注，雖然成員4人分別是多個奢侈品品牌的代言人，但也是不同小眾品牌的愛好者。BLACKPINK這次演唱會中部分造型中，出現韓國傳統刺繡元素令人印象深刻，而這套造型正正是出自「半高訂」（Half-Couture）品牌 Miss Sohee，不過原來這也不是她們第一次合作，早早已結下淵緣。



年僅26歲的Sohee Park成BLACKPINK演唱會指定造型師

BLACKPINK的演唱會造型，一直都是討論話題之一，其中有套結合韓國傳統刺繡元素及現代時尚，吸引著大眾目光，而這套造型是出自半高訂品牌Miss Sohee。該品牌創辦人竟是一位年僅26歲的女生Sohee Park，而她早在BLACKPINK的人氣歌曲《Pink Venom》MV中曾為她們提供服裝造型合作，而促成這次演唱會造型的合作，原來是BLACKPINK的造型團隊，向她表示成員們想穿上帶有韓國元素的訂製服裝，而這次合作也讓品牌Miss Sohee為大眾認識到。

Sohee Park堅持創作 畢業即成名

這位26歲女生Sohee Park，是一位韓國出生，成名於英國倫敦的服裝設計師，在數年前到中央聖馬丁藝術學院（Central Saint Martins）求學，可惜因疫情原因學校取消了實體畢業秀，失去向大眾展示她的創作機會。其他同學都選擇畢業即回家，甚至連畢業作品都沒有完成情況下，Sohee Park選擇在她小小的公寓中堅持創作，相信總有一天她的設計能被眾人看見。

在疫情期間，Sohee Park仍堅持創作並於社交平台上分享，而正正因為這份堅持讓她畢業僅一個月，作品就有機會登上了《LOVE》雜誌封面，逐漸讓眾人看見。不久她的訂單數量開始飛升，其中最驚人的是來自中東的百萬元的訂製服訂單，可說是近年來時尚圈冉冉升起的新星。

品牌Miss Sohee被眾星喜愛 范冰冰、Halle Bailey都其中之一

「半高訂」（Half-Couture）品牌Miss Sohee，不僅被BLACKPINK喜愛，就連中國女星范冰冰，在出席今年奧斯卡會後派對以及5月康城影展Vanity Fair晚宴，這些重要場合時，都是選擇Miss Sohee的高級訂製服。此外融合韓國傳統元素的Miss Sohee，也是許多歐美女星的愛牌，像是Cardi B、Gigi Hadid、Ariana Grande、Halle Bailey等。

其中電影《小魚仙》扮演者Halle Bailey在一次首映禮中﹐換上的Miss Sohee訂製白色晚裝，裙裝上帶有Ariel標誌性的貝殼形上衣，而頭飾、肩帶、裙擺都綴有閃爍的水晶，與小魚仙的形象非常符合。

Sohee Park將韓國傳統元素融合服裝

「半高訂」（Half-Couture）品牌Miss Sohee，所推出的服裝大多充滿著韓國傳統元素，色彩鮮艷奪目，都是與Sohee Park童年生活息息相關。其中Sohee Park最讓人印象深刻的「海女」造型服裝，靈感源於她童年時與祖母於濟州島生活，海女是韓國沿海傳統的職業，她們是靠親自下海採捕海鮮維生，如今這傳統職業正漸漸消失，服裝是向她們和海洋致敬。

而Miss Sohee能如此快速走進大眾視野，其實靠的就是創辦人Sohee Park對創作的熱愛和堅持，以及她的不忘本，將韓國傳統元素融入服裝中，帶進大眾眼前。

Sohee Park近日成BoF500位之一 今年於巴黎舉辦首場高訂大秀

Sohee Park近日更成為了時尚權威BoF (Business of Fashion) 500位之一，要知道BoF是每年從全球70多個國家中，揀選500位對時尚產業具影響力的人士，成為其中一員是對她很大的認可。而品牌在去年（2022）受著名奢侈品品牌Dolce & Gabbana的贊助登上米蘭時裝週，今年（2023）正式在巴黎舉辦首場高訂大秀，一舉成功，讓不少人期待她接下來的舉動。