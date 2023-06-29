Rolex勞力士升值款｜買對錶身家暴漲3倍！關智斌2款錶款升值翻倍

Rolex勞力士升值款2023｜勞力士（Rolex）自今年年初全面加價後，Rolex的錶價在二手市場更屢創新高，以經典熱門款Submariner（水鬼）為例，上漲了1.9%至2.2%；此外Rolex曾以天價創下全球拍賣紀錄，難怪成功入手的人都視它為寶物般收藏。究竟哪一款Rolex手錶是最值得入手投資，不妨參考以下鐘錶界達人分享的「4大Rolex最保值款」，看一看入手哪一隻Rolex升值能力最強。



Rolex勞力士升值款2023｜勞力士（Rolex）一直都是名錶界知名度最的品牌。（unsplash@Nathan Aguirre）

關智斌（Kenny）近幾年前開始身兼多職，除了歌手、演員外，還多了Youtuber的身分。自從他建立個人頻道後，不時拍攝各種各樣的題材，曾化身「CHEF KENNY」邀請嘉賓一同下廚，而近期推出了「斌菲特訓班」新系列的影片，接下來將會跟大家分享及探討各樣的收藏品如何保值及增值攻略。第一集「打頭陣」先邀請了鐘錶界達人Ko Sir來教大家購買勞力士的攻略，從而開拓一條致富之路 。

Rolex勞力士升值款2023｜（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

Rolex勞力士升值款2023｜1. Rolex GMT Master II 40mm

這一隻是關智斌首隻擁有的勞力士，但是這隻是朋友贈送給他的禮物，故此他並不清楚入手價。鐘錶界達人Ko Sir表示這錶款的系列設有多個不同色彩，至於這隻應該是2010年初所推出的錶款，他保守估計現時市值十幾萬左右。

Rolex勞力士升值款2023｜1. Rolex GMT Master II 40mm（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

Rolex勞力士升值款2023｜2. Rolex Submariner 40mm

關智斌繼續拿出他第二隻的勞力士手錶，其表示是於2005-2006間以3萬多左右入手的。 Ko Sir表示這款式是勞力士首隻以綠色外圈設計的錶款，是Submariner 50周年的紀念版。自入手至今逾十多年，Ko Sir保守估計現時市值十幾萬左右，身家暴漲約3倍多。

Rolex勞力士升值款2023｜2. Rolex Submariner 40mm（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

Rolex勞力士升值款2023｜3. Rolex Explorer 36mm

接下來是Ko Sir個人珍藏分享，他表示入坑新手想購買一隻性價比高的勞力士，同時又容易購買到的話，Explorer絕對是新手的首選。手錶尺寸正確，而且日本人氣天王木村拓哉曾於日劇《戀愛世紀》中佩戴過。當時以一萬七千多購入，至今市值暴增3倍左右。

Rolex勞力士升值款2023｜3. Rolex Explorer 36mm（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

日本人氣天王木村拓哉曾於日劇《戀愛世紀》中佩戴過。（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

Rolex勞力士升值款2023｜4. Rolex Daytona 40mm

勞力士的愛好者，對Daytona絕對不陌生！Daytona自推出至今一直居於勞力士最高檔的錶款位置，當時上市定價為HK$29,000至HK$30,000不等，但當時沒有HK$65,000基本上買不到，更何況現時呢？Ko Sir表示Daytona不論舊款或新款都會是一款永不過時的手錶。

Rolex勞力士升值款2023｜4. Rolex Daytona 40mm（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）