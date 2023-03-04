ROLEX Daytona改裝手錶Sakura　白陶瓷配櫻花粉錶面代表純潔高雅

改裝品牌AET REMOULD 2022年曾以西班牙北岸比斯開灣水域為繆思，推出名為「Biscay Green」的勞力士Daytona改錶，當時AET REMOULD是將Daytona換成黑色或白色陶瓷錶殼，搭配搶眼的Biscay Green色調面盤，讓人看得心曠神怡；2023年AET REMOULD又有同樣讓人怦然心動的Daytona改錶登場，此次改裝錶品牌同樣將錶殼換成白色陶瓷，不過面盤與手錶外部零件則是融入新創意，一看到這款錶加上手錶名稱「Sakura」，這下很容易就明白AET REMOULD的設計靈感為何了吧！



在日本神話中相傳有位木花開耶姬（Konohana Sakuyahime）仙女，她從沖繩出發，途經九州、關西、關東，一路直上北海道，沿途中她在各地撒下了一種粉紅色的花朵，人們為了感謝她帶來這種美麗迷人的植物，因此特別以她的姓氏為基礎，將這種花命名為「Sakura」，也就是現在大家熟知的櫻花。

一覽勞力士Daytona改裝手錶Sakura的「櫻」姿。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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適逢櫻花盛開花期，AET REMOULD在此時推出這款改錶時在非常應景，他們認為櫻花可以讓人感受到生活的魅力和力量，所以才想用手錶作品將櫻花的美定格在面盤上，傳達美好時光稍縱即逝必需好好把握的理念。因此Daytona Sakura便是從芬芳絢爛的櫻花花色中汲取色調作為面盤的門面，再用白色陶瓷錶殼搭配粉紅色面盤，白色向來具有純真、愛與希望的寓意，與櫻花給人的印象相輔相成。

從Daytona Sakura身上保留的錶冠、計時按把、錶扣以及時標與指針等零件可以判斷，AET REMOULD應該是以永恒玫瑰金材質的Daytona為基礎進行改造，高雅的永恒玫瑰金配上白色陶瓷與櫻花粉色面盤，給人一股溫暖婉約的好感，與手錶整體的氛圍高度相符。

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AET REMOULD在純白陶瓷錶圈上的測速計刻度也填入與面盤相同的櫻花粉紅色，同樣的設計邏輯其實就跟先前「Biscay Green」一樣，不過說也其妙，改裝錶品牌換了一種面盤顏色後，同樣的白陶瓷Daytona便衍生出不同的形象，且這次AET REMOULD也因應櫻花那種浪漫柔情的形象，將面盤邊緣的刻度、12點方向的品牌名稱、系列名稱和AET REMOULD的品牌名字樣等都改為白色（Biscay Green面盤是的這些字樣是黑色的），可見他們針對每款作品都會重新檢視，找到最適合整體的細節搭配方案。

Daytona Sakura全球限量18只，數量和Biscay Green一樣少，不過目前AET REMOULD官網還沒公佈這款錶的售價，但按照他們家的慣例，這類改錶少說也要個30多萬接近50萬港幣，要價不菲但戴出門的獨特性就是會比別人高。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：春天氣息濃烈的“櫻花”主題白陶瓷Daytona】