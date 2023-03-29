Rolex新錶2023｜勞力士8大新系列價錢一覽 Daytona、Day-Date必收

Rolex勞力士新錶2023｜勞力士手錶的升值及保值潛力都相當高，是不少女生的投資之選！Rolex勞力士每年推出新款手錶都引起粉絲們紛紛關注，品牌早前就發布了2023年的最新錶款，其中冰藍色錶面的Daytona相當亮眼，《01女生》為大家盤點8大Rolex勞力士新款手錶推介！



Rolex勞力士新錶2023｜1. Cosmograph Daytona（官網未有顯示價錢）

品牌為了紀念錶款 Daytona 誕生60週年，特意推出冰藍錶面鉑金款，搭配栗棕色的錶圈，令手錶更顯柔和夢幻感！這系列錶款，更首度推出了透明底蓋，大家可以透過透背設計，欣賞到手錶機芯的精細造工。別具意義及充滿夢幻感的設計，加上Daytona向來被視為Rolex最具升值潛力的錶款之一，絕對值得入手吧！

Rolex勞力士新錶2023｜1. Cosmograph Daytona（Rolex 官網）

Rolex勞力士新錶2023｜2. Perpetual 1908 HKD172,000

「1980」是勞力士商標在瑞士正式註冊的大日子，Perpetual 1908 的誕生就正正是為了紀念品牌的創立之年。Perpetual 1908 延續了勞力士經典優雅設計，採用18K黃金、39毫米錶殼及鱷魚皮錶帶，同樣採用了透明錶殼底蓋設計，可以欣賞到機芯自動陀的旋轉姿態。另外，手錶結合了3、9、12數字標記及設於6點鐘位置的小秒針，重現出1931年Oyster Perpetual腕錶的風格，並以18K黃金或白色黃金鑄造出全新的雙帶扣設計，讓大家在佩戴時更加舒適。

Rolex勞力士新錶2023｜2. Perpetual 1908（Rolex 官網）

Rolex勞力士新錶2023｜3. Oyster Perpetual 31 HKD44,300

Rolex推出的彩虹漆面手錶 Oyster Perpetual（OP）向來深受大眾，尤其是女生喜愛，繽紛色調的錶面充滿夢幻感，而品牌今年就為 Oyster Perpetual 31、36及41 新增全新錶面，錶面上的圖案由大小不一的彩色氣泡組成，結合了2020年推出的明快色彩：糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、珊瑚色及綠色，再飾以黑色氣泡圈，繽紛的錶盤設計充滿活力感！

Rolex勞力士新錶2023｜3. Oyster Perpetual（Rolex 官網）

Rolex勞力士新錶2023｜4. Oyster Perpetual Day-Date 36（官網未有顯示價錢）

Rolex 推出的新款 Oyster Perpetual Day-Date 36 採用了裝飾寶石錶面，在綠色砂金石、紅玉髓及綠松石錶面款式，分別點綴了18K永恒玫瑰金款、黃金款和白色黃金款腕錶。外圈鑲嵌了52顆鑽石，閃耀奪目，相當高雅！

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