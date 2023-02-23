ROLEX Daytona改裝手錶Eros代表希臘愛神　藏愛的符號全球限量5隻

德國高級手錶改裝品牌AET REMOULD最近推出一款充滿濃濃粉紅泡泡的勞力士Daytona改錶，名為「Eros」，這是希臘神話中愛神的名字，由此可知手錶不僅會跟印象中的Daytona很不一樣，甚至還會散發出前所未見的綺麗柔情。



Daytona 「Eros」延續AET REMOULD先前作品如Football Feast、Joy's Christmas和Two的風格，將手錶錶殼改為藍寶石水晶，而從手錶錶冠、按把和錶扣零件留用的金屬零件看來，Daytona 「Eros」的創作基礎應該是永恒玫瑰金材質的Daytona。改採透明錶殼之後，改裝錶品牌一併將其錶帶換上各色的橡膠錶帶，有白色、粉紫色與粉紅色等等，尤其搭配後兩種顏色的錶帶時，更是賦予手錶少見的婉約氣質。

勞力士改裝Daytona手錶 「Eros」極奢華夢幻，面盤、底蓋藏莫比烏斯環展現無盡愛意。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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錶款的藍寶石水晶錶圈揉合了粉紅色、粉紫色與TIFFANY藍色等顏料填覆在測速計刻度上，錶圈上還夾雜著許多紅色圓點，先一步t串連起面盤的特色圖案。AET REMOULD為了詮釋愛神的主題，選擇將數學世界裡著名的莫比烏斯環（Möbius strip、Möbius band）化為面盤上的裝飾圖案，目的是要象徵愛神能夠帶來無盡的愛意，光是看到這樣的設計概念就讓人大感驚喜了，這種充滿浪漫情懷的設計一般比較少見於手錶品牌的原廠創作，因此也只有在Daytona 「Eros」這類的改錶作品才能看到手錶表現更不一樣的創作潛能。

如同前面提到AET REMOULD曾打造過的藍寶石水晶錶殼Daytona改錶，「Eros」同樣也是用透明面盤來彩繪圖案並露出機芯零件。面盤邊緣的刻度環交錯應用粉紫色、黃色與TIFFANY藍色妝點，不規則的色塊讓手錶擁有一種隨興自在的風格。

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至於面盤上的圖案就更無拘無束了，乍看會覺得面盤有點繁雜，但還好時標、指針與勞力士皇冠標誌都還保留永恒玫瑰金材質，不過其中中央計時秒針被改成了粉紅色，以此再次呼應手錶的愛神主題。透明面盤的圖案大致可以分成三個層次，其中最下方的是黃色不規則線條，中間是粉紫色加上白色輪廓線的莫比烏斯環圖案，而最上層的圖案剛好化作Daytona的三枚計時小錶盤，AET REMOULD以玫瑰花造型取代傳統制式的圓形小錶盤，雖然玫瑰花圖案本身是不規則的有機形狀，但是改裝錶品牌還是適度保留了小時、分鐘與秒數刻度，讓佩戴者有機可循判別計時與走時資訊。

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錶殼為藍寶石水晶材質的Daytona 「Eros」錶背當然也都是以相同材質製作，故能露出4130機芯的真面目，AET REMOULD沒有針對機芯進行明顯的改造，反而是在透明底蓋上做文章，在接近錶冠一側的底蓋上，改裝錶品牌加入和面盤正反呼應的莫比烏斯環與玫瑰花圖案，甚至還有愛心圖案，畫龍點睛地替原本嚴肅精確的機芯帶來一絲感性，讓Daytona不再只是一款經典賽車錶，更多了藝術品般的美感。Daytona 「Eros」僅限量5只，要價95,000歐元（折合約HKD 794,050），看來想抓住這支愛神的箭，代價可不低。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：以愛神為主題、融入莫比烏斯環展現無盡愛意的勞力士Daytona】