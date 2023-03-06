Rolex｜7款勞力士Daytona話題性改裝手錶　Sakura櫻花主題超夢幻

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Rolex勞力士的 Daytona一向都是最具升值潛力的手錶款式，不少手錶改裝品牌亦會將 Rolex Daytona 改裝，打造成獨一無二的手錶，這些改裝錶款更加值得收藏。

最近，手錶改裝品牌 AET REMOULD 藉著櫻花盛開的花期，推出了命名為「Sakura」的改裝版 Daytona，白色陶瓷錶殼搭配粉紅色面盤相當夢幻，頓時成為了話題性錶款！《01女生》為大家細數近年的人氣 Daytona 改裝錶款，相信其中不少款式都能俘虜一眾少女心！



Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Sakura

春日即將來臨，也代表著櫻花盛開之期即將到來，手錶改裝品牌 AET REMOULD 就以「櫻花」作為主題，打造出這款 Rolex Daytona改裝錶「Sakura」。Daytona Sakura 從夢幻的櫻花花色中汲取純粹的粉紅色調，以純白色陶瓷錶殼配搭粉紅色面盤，打造出浪漫與優雅兼備的全新錶款。Daytona Sakura 全球限量18隻。

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Sakura（AET REMOULD 官網）

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Eros

手錶改裝品牌 AET REMOULD 將羅馬及希臘神話中的愛情故事融入到腕錶創作之中，結合了數學世界中的莫比烏斯帶符號，象徵著無窮無盡的愛意。錶盤採用了紫色為主題色，象徵思念與永恆，錶盤上亦飾有粉色玫瑰，強調出濃濃的愛意，錶殼就點綴了藍寶石水晶，象徵純潔愛情。品牌亦把錶帶換成各色的橡膠錶帶，佩戴起來更顯輕盈舒適，Daytona Eros 全球只限量3隻。

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Eros（AET REMOULD 官網）

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Biscay Green

Daytona Biscay Green 採用了西班牙比期開灣的景致作為設計靈感，運用清新的淺綠色描繪出夏日、海灘及樹林元素，充滿夏日沙灘風情。品牌分別推出白色陶瓷錶殼及黑色陶瓷錶殼款，綠白配色呈現出青春活力感，綠黑配色則有更強列的對比色調效果，而且略帶型格感，兩款均各有特色，各限量生產18隻。

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Biscay Green（AET REMOULD 官網）

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Abu Dhabi

AET REMOULD 採用阿布扎比的 F1 賽道「亞斯碼頭賽道」作為設計概念，手錶錶盤及刻度圈採用了令人無法抗拒的淺藍色，而錶殼就採用了白色陶瓷材質，藍白配色充滿夢幻感覺，難怪當時一推出隨即備受關注！

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Abu Dhabi（AET REMOULD 官網）

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Abu Dhabi Sappire

Daytona Abu Dhabi Sappire 將亞斯碼頭賽道的標誌性色彩融入到手錶設計之中，阿布扎比藍的錶盤和表圈配色，配合藍寶石錶殼，營造出清新優雅的視覺效果，Daytona Abu Dhabi Sappire 全球限量 5 隻！

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Abu Dhabi Sappire（AET REMOULD 官網）

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Football Feast

AET REMOULD 以足球為主題，設計出勞力士Daytona改裝錶款「Football Feast」，錶盤上透過4個人物剪影，呈現出踢足球時的動作體態，再結合了不同球隊球衣的主題顏色。另外，手錶亦融合了黃金元素，以象徵冠軍獎杯的榮耀。

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Football Feast（AET REMOULD 官網）

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Joy's Christmas

紅色、綠色及白色是聖誕節的常見顏色，但 AET REMOULD 設計師女兒Joy就指這些顏色太常見，反而希望她的聖誕節可以好像紫色水晶一樣夢幻及獨特，所以設計師就採用了優雅夢幻的紫色設計出這款「Joy's Christmas」。

Rolex勞力士Daytona改裝錶款｜Daytona Joy's Christmas（AET REMOULD 官網）