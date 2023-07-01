卵巢病是婦女致命殺手？婦科醫生教「1分鐘踮腳尖運動」保養子宮

子宮保養運動｜子宮、卵巢是女性獨有的器官，不少女生自小開始就聽著：「要好好保養子宮」、「喝冰水傷子宮」等說話！事實上，作為女生，子宮卵巢真的要好好保養，因為相關病變是婦女常見的疾病，嚴重甚至可致命！至於要怎樣保養，除了從日常飲食入手之外，最近有位台灣婦產科醫生就分享了一個「1分鐘踮腳尖運動」，每天跟著做就能有效保養子宮？



子宮保養運動｜作為女生，子宮卵巢真的要好好保養，因為相關病變是婦女常見的疾病，嚴重甚至可致命！(《瑜珈怨》劇照）

子宮、卵巢病是婦女致命殺手？

子宮卵巢病變是常見的婦女疾病，根據醫院管理局2020年的香港癌症統計數據顯示，子宮體癌、卵巢癌及子宮頸癌分別在常見女性癌症之中排名第4、第6及第7位，卵巢癌更加是第6位致命的婦女癌症。

另外，根據香港防癌會的研究顯示，單在2018年全球已經有多達30萬名女士確診卵巢癌，即每95位婦女就有一位在一生中有機會患上卵巢癌，而本港卵巢癌的新症發病數字更加每年有遞增的趨勢。

卵巢癌大多發生在婦女更年期後，平均病發年齡為52歲。由於卵巢深入盤腔內，所以早期的卵巢癌徵狀並不明顯，而且有超過3分2的病患者在初期都只會出現腹部不適情況，定期接受常規婦科檢查，及早發現病症就可以及早治療。

子宮、卵巢病是婦女致命殺手？（《神的禮物—14天》劇照）

子宮保養運動｜台醫教「1分鐘踮腳尖運動」保養子宮 配合OO效果更佳！

子宮、卵巢相關疾病絕對不容忽視，除了定期接受婦科檢查外，平日對子宮、卵巢的保養也非常重要，台灣婦產科醫生王樂明，早前就在他的社交平台專頁上就分享了一個「1分鐘踮腳尖運動」，指每天跟著做1分鐘，有助促進骨盆血液循環，對保養子宮及卵巢有幫助。

王醫生指這個「順手保養法」可以在平日等車、排隊或無聊站著時做，做法非常簡單，只需要把「屁股」向上夾，雙腳踮起腳尖往上提，上下交替地不斷重覆這個動作，有助訓練骨盆的肌肉群去到一個收縮的狀態，從而促進骨盆血液循環。

除了踮腳尖動作外，也可以配合按摩搓搓肚子，令子宮及卵巢的血液循環也變更好，好好保養這2大器官。女生們也不妨跟著做，每天1分鐘，希望能夠預防子宮、卵巢相關女性疾病。

子宮保養運動｜除了踮腳尖動作外，也可以配合按摩搓搓肚子，令子宮及卵巢的血液循環也變更好（婦產科醫師 王樂明＠FB）

資料授權：婦產科醫師 王樂明＠FB