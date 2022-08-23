月經｜經期喝凍飲傷子宮致不孕？醫生破解8大迷思　補血要吃這些

每次月經來都被警告一大堆事項嗎？其實有些不見得是對的！



關於月經，10個人可能就有10種說法，身為女人一定聽過別人對我們的經期有各種建議，包含「這個可以吃、那個不可以吃」、「這個不能做、那個一定要做」，到底這些說法有沒有科學根據呢？近日烏烏醫生表示看到有人說「月經來多吃特定水果可以止痛排汙血」，但實際內容卻有些許誇大，於是特地在PO了一篇貼文澄清關於月經的幾個迷思，妞編輯幫妞妞們整理成8個重點，對月經護理還存有疑問的妞妞們趕緊往下看吧～

婦科醫生破解月經8大迷思，其實生理期沒那麼多禁忌啦~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 月經是排毒？經痛是身體不好？

月經不是排毒，經血不是毒素也不是污血！月經單純就是子宮內膜剝落出血後排出體外，而經痛是因為子宮內膜剝落時，前列腺素會增加分泌刺激子宮收縮而造成的，這跟骨盆周圍痠痛、脹氣、腹瀉都一樣屬正常生理現象，並不是體虛或受寒，經痛與否、程度都因人而異，有些人無論如何都不會痛，有些人就是每次來都痛到不能走路！

2. 喝冰水傷子宮？會不孕？

喝冰水並不會讓子宮受傷，而且不孕跟經期飲食無關！喝冰水會痛單純是熱漲冷縮原理，冰水溫度低讓血管、肌肉收縮導致經痛，但也不一定每個人都會痛，所以妞妞們如果喝冰水不會痛的話當然可以喝！相反的，喝熱水、熱敷會讓血管與肌肉舒張鬆弛，有可能緩解經痛。

3. 喝咖啡、茶會讓經血排不出來？

烏烏醫生表示吃什麼都不會讓經血排不出來，只可能是因為咖啡因讓血管收縮而讓經血排得較少、較慢，但最終都會排完，而子宮內較濃稠、凝固的血則會被身體自然吸收，所以不需要太過擔心～

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4. 月經來不能吃OO？

烏烏醫生以西醫觀點來說，其實任何食物只要衛生、不要過量，月經來的時都可以吃！但經期時腸胃蠕動會比較激烈，也更容易脹氣，所以高纖維的食物吃太多可能導致腸絞痛，而生食有可能因為大腸桿菌過高而拉肚子，所以經期的飲食應清淡且避免大量生食，但沒有什麼東西是絕對不能吃的！

5. 月經來吃香蕉、朱古力可以緩解經痛？

烏烏醫生表示這個論點對一半，香蕉、朱古力含鎂，的確可以幫助肌肉放鬆緩解經痛，但效果比不上高劑量鎂離子或止痛藥！（所以真的忍不住疼痛還是吃止痛藥吧～）另外，有人說經期大吃朱古力不會胖其實是不對的，那是因為月經前大部分人會水腫，經期結束消腫後給人變瘦了的錯覺哦！

6. 月經來要吃葡萄、車厘子補血？

水果的含鐵量極低，如果是疑似經血量過多導致頭暈貧血建議去諮詢婦產科醫生，做血紅素檢測，若真的過低就直接補充鐵劑。如果想補血，吃紅肉、豬肝會更好。

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7. 經痛吃止痛藥會傷身、成癮？

其實並不會，烏烏醫生早在2020年就闢謠：「容易成癮的止痛藥是嗎啡類藥物，但市面上常見的止痛藥主要分為兩種：非類固醇消炎止痛藥（如EVE、布洛芬)、乙醯氨酚（Acetaminophen，常見商品名：必理痛（Panadol））」，只要遵從使用劑量，一個月只吃一次並不會怎麼樣！而經痛剛發生時吃藥效果最好，等到痛到受不了再來吃可能會讓藥效大打折扣哦！

8. 月經不能運動？不能倒立？

可以運動！經期增加活動量甚至能緩解經痛，研究顯示有運動習慣的人因為血液循環比較好，反而能夠緩解經痛的症狀。月經來時不需要中斷任何運動，只要自己感覺身體還OK、不會不舒服就可以繼續做，但如果覺得比較虛弱，也可以降低運動強度，改成散步等運動量較低的活動。另外，有人好奇倒立會不會讓經血倒流傷害到子宮，其實不會哦！經血是靠子宮收縮來排血，並不是地心引力，所以瑜珈倒立並不會影響排經血～

以上就是烏烏醫生解答8個月經迷思，有沒有打破妞妞們的既定觀念了呢？其實月經來只要沒有不舒服，什麼食物都可以吃、什麼事情都可以做，不需要太過綁手綁腳哦～

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