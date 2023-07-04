Francfranc家品低至85折　10大粉色家品必買清單：小風扇、首飾盒

Francfranc優惠！日本家居品牌Francfranc，由傢俬、家居擺設到廚具、餐具都應有盡有，而且設計獨特而精緻，是不少女生為家居添置家品時的好選擇，頓時為生活帶來儀式感。由即日起至7月31日，Francfranc與HK01推出獨家優惠，正價傢俬又家飾可享85折優惠。



Francfranc與HK01推出獨家優惠，由即日起至7月31日，凡於Francfranc網店購買正價傢俬及家飾，只要輸入優惠碼「HK01」，即可享85折優惠。

Francfranc優惠2023｜高質家品低至85折 10大粉色家品必買清單

Francfranc推出的家品向來大受女生歡迎，美觀的設計，配以夢幻又高雅的格調，成功俘虜一眾女生。《01女生》為大家盤點10大必買粉色家品，一於趁著減價優惠紛紛入手，好好佈置家居吧。

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦1：FRAIS 香薰桌上風扇 HK$420（折後價：HK$357）

購買方法：Francfranc 官網

炎炎夏日，侷促的天氣使人心情也變得煩悶不安，在房間或書桌前擺放一台小風扇，涼透入心。FRAIS 香薰桌上風扇除了有吹風功能外，還配有香薰墊，可以在風中享受喜歡的香味，身心都舒暢，另外亦設有調光功能，可作色床頭小夜燈使用，小風扇一物多用，性價比高。

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦1：FRAIS 香薰桌上風扇 HK$420（折後價：HK$357）（Francfranc 官網）

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦2：EMBROIDERY FLOWER 珠寶盒 小號 HK$680（折後價：HK$578）

購買方法：Francfranc 官網

女生們不只有衫褲鞋物多，首飾配件都尤其多，不想耳環、手鏈亂擺亂放，不如買個珠寶盒把首飾好好收納。這款 EMBROIDERY FLOWER 珠寶盒設環形墊和隔板及2個抽屜，方便分類收納手錶、手鏈、項鏈、耳環等飾物。

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦2：EMBROIDERY FLOWER 珠寶盒 小號 HK$680（折後價：HK$578）（Francfranc 官網）

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦3：壁畫折疊桌 HK$790（折後價：HK$671.5）

購買方法：Francfranc 官網

香港普遍家居空間也不多，入手傢俬擺設時都會追求「省位」，而這款折疊桌就實用又方便，需要用到時才開出來作餐桌使用，平日無需使用時也可以作為一幅壁畫，為家居裝飾佈置。

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦3：壁畫折疊桌 HK$790（折後價：HK$671.5）（Francfranc 官網）

平日無需使用時也可以作為一幅壁畫，為家居裝飾佈置。（Francfranc 官網）

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦4：QUILTING 壓縮收納袋 HK$270（折後價：HK$229.5）

購買方法：Francfranc 官網

每逢轉季，收納好物又是派上用場的時候，要把過季衣物收納起來就要用到壓縮收納袋，QUILTING 壓縮收納袋透過拉鍊封口輕鬆壓縮衣物，可用作分開存放衣服，或旅行收拾行李時使用。

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦4：QUILTING 壓縮收納袋 HK$270（折後價：HK$229.5）（Francfranc 官網）

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦5：TWIST 鏡 HK$250（折後價：HK$212.5）

購買方法：Francfranc 官網

鏡子是女生們梳妝桌上的必備之物，而這款 TWIST 鏡採用了扭曲寬大邊緣設計細節，除了是一面讓女生化妝時使用的鏡子，時尚的設計更令它成為能為房間裝飾及加以點綴的時尚小物，令家居格調大大提升。

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦5：TWIST 鏡 HK$250（折後價：HK$212.5）（Francfranc 官網）

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦6：便利床上用品套裝 加上FRILL裝飾 HK$1,380（折後價：HK$1,173）

購買方法：Francfranc 官網

這款床上用品套裝包含了枕頭、枕套、被子、床笠、儲物盒和毯子，一齊過買齊所有床上用品所需，可愛的粉嫩色彩更加可以為房間打造出可愛優雅感，從床上用品開始為生活增添色彩。

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦6：便利床上用品套裝 加上FRILL裝飾 HK$1,380（折後價：HK$1,173）（Francfranc 官網）

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦7：Daily 水杯連碟套裝 HK$350（折後價：HK$297.5）

購買方法：Francfranc 官網

水杯連碟套裝1套過滿足日常用餐所需，粉紅大理石設計盡顯高雅氣質，日常自用或用作招待朋友也適用，頓時增添了生活儀式感。設計優雅又實用，亦可作為禮物送給朋友！

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦7：Daily 水杯連碟套裝 HK$350（折後價：HK$297.5）（Francfranc 官網）

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦8：WASHABLE FRILL室內鞋 HK$198（折後價：HK$168.3）

購買方法：Francfranc 官網

要從家居佈置開始為生活注入儀式感，就連家居拖鞋也不要錯過，WASHABLE FRILL室內鞋粉嫩色調，配以褶邊細節，精美又可愛，在家中穿上這對拖鞋，心情也變更好。

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦8：WASHABLE FRILL室內鞋 HK$198（折後價：HK$168.3）（Francfranc 官網）

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦9：KASTE MEMORY FOAM 圓形地毯 HK$2,500（折後價：HK$2,125）

購買方法：Francfranc 官網

地毯是用作佈置家居的常見飾品，蓬鬆柔軟的質感令人感覺舒適、療癒，辛勞一整天回家，坐在地毯上休息一會兒，放鬆又舒壓。

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦9：KASTE MEMORY FOAM 圓形地毯 HK$2,500（折後價：HK$2,125）（Francfranc 官網）

Francfranc優惠2023｜粉色家品推薦10：TWEED VANITY化妝袋 HK$420（折後價：HK$357）

購買方法：Francfranc 官網

化妝品不想散亂各處，令家居凌亂，可以入手一個精緻的化妝袋，好好收納化妝品之餘，放在家中也能作為替家居略略點綴的裝飾品。這款化妝袋採用粗花呢材料製造而成，相當優雅！