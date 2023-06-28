IKEA優惠2023｜清倉激減低至半價！8大收納好物推介$4.9起入手

IKEA優惠低至半價！不少女生一旦購物起來，就一發不可收拾，購物往往都並非最大問題，整理收納才是最大煩惱！IKEA的收納產品向來深受女生喜愛，要妥善整理家居，打造舒適整潔的家居環境，就到IKEA入手收納好物，替家居來一場大掃除吧！IKEA現正進行清倉大減價，由即日起至7月19日，精選貨品低至5折，立即看看《01女生》為大家精選的8大減價收納好物！



IKEA10大收納好物推介！$16.9起入手貯物箱 轉季衣物收納必備

IKEA優惠2023｜收納好物推介1：STUK 貯物箱 $79.9（原價：$99.9）

每逢轉季，收納冬天衣物都是一大煩惱，冬天衫厚重佔位置，用這個 STUK 貯物箱收納起來再擺放在床底或櫃底，就比較節省地方。加上，貯物箱採用了防塵及通風網設計，令貯存衣物保持清爽乾淨。

IKEA減價2023｜收納好物推介1：STUK 貯物箱 $79.9（原價：$99.9） （IKEA 官網）

IKEA優惠2023｜收納好物推介2：SMARRA 連蓋箱 $99.9（原價：$129.9）

SMARRA 連蓋箱可以用作擺放家居中的零碎小物，令家居變得不再凌亂，竹藤質感的材質看起來帶有清新典雅感覺，作為家中的裝飾擺設也相當適合。

IKEA減價2023｜收納好物推介2：SMARRA 連蓋箱 $99.9（原價：$129.9）（IKEA 官網）

IKEA優惠2023｜收納好物推介3：VATTENKAR上牆貯物架 $99.9（原價：$199.9）

VATTENKAR上牆貯物架實用多變，附有雜誌收納隔層，可以整齊地擺放報紙、雜誌或重要信件，前面亦設有洞洞板，可以搭配同系列的其他配件，收納鎖匙及照片等小物，非常方便。

IKEA減價2023｜收納好物推介3：VATTENKAR上牆貯物架 $99.9（原價：$199.9） （IKEA 官網）

IKEA優惠2023｜收納好物推介4：TRUMMIS 貯物籃 $89.9（原價：$149.9）

TRUMMIS 貯物籃是用藤枝人手編織製成，向來喜歡手工製品的大家絕對值得買一個回家收納物品，為家居增添溫暖、和諧感，而且籃子配有把手，方便拉出及提起。

IKEA減價2023｜收納好物推介4：TRUMMIS 貯物籃 $89.9（原價：$149.9）（IKEA 官網）

IKEA優惠2023｜收納好物推介5：TRUMMIS 貯物籃 $149.9（原價：$199.9）

貯物籃對放整理收納是相當好用，就以這款 TRUMMIS 貯物籃為例，容量大而實用，更而且方便拿取，可以用作擺放平日常用的沙發軟墊、毛巾、衣物等等。

IKEA減價2023｜收納好物推介5：TRUMMIS 貯物籃 $149.9（原價：$199.9） （IKEA 官網）

IKEA優惠2023｜收納好物推介6：NÖJSAM 盒 $49.9（原價：$79.9）

NÖJSAM 收納盒則適合用作擺放公仔、玩具或其他個人物品，從外能夠清楚看到入面擺放了甚麼物品，已經配有繩圈，方便拉出或提起。收納盒可以隨意摺疊，無需用到時可以摺疊收納，不佔空間。

IKEA減價2023｜收納好物推介6：NÖJSAM 盒 $49.9（原價：$79.9） （IKEA 官網）

IKEA優惠2023｜收納好物推介7：BEVARA 封口夾子 30件套裝 $4.9（原價：$19.9）

IKEA 的 BEVARA 封口夾子向來都是熱賣商品， 平日吃不完的零食，想收起來又怕漏氣，這時候選封口夾子就是你的最好幫手！另外，平日收納水果、蔬菜等新鮮食品時，也可以用這個夾子幫手封口，現以$4.9即可入手30個，大家也趕快搶購吧！

IKEA減價2023｜收納好物推介7：BEVARA 封口夾子 30件套裝 $4.9（原價：$19.9）

IKEA優惠2023｜收納好物推介8：RÅSKOG 活動几 $279.9（原價：$329.9）

RÅSKOG 活動几特別適用於普遍香港家居，能為家居提供額外的貯物空間之餘，更附有輪子設計，可以隨時移動到家居各處。中間的層板可以因應需要調整位置，方便收納各種物品。